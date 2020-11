“Prezzi stregati” di Trony mette in offerta tanti prodotti fino al 6 novembre

Se gli XDays di MediaWorld non hanno catturato la vostra attenzione, forse i “Prezzi stregati” di Trony vi metteranno nella condizione di acquistare i prodotti di cui avete bisogno.

Prezzi stregati Trony fino al 6 novembre

Infatti, fino al prossimo 6 novembre 2020, sul sito online di Trony, avrete la possibilità di scoprire smartphone, wearable, TV e tanto altro in sconto. Su alcuni prodotti contrassegnati è inoltre disponibile la consegna gratuita e la possibilità di sfruttare il tasso zero in 20 rate da 399 euro.

Prezzi stregati Trony: smartphone

iPhone 11 128 GB (nero, rosso, bianco), a 749 euro invece di 769 euro con il 3% di sconto;

invece di 769 euro con il 3% di sconto; Huawei P40 (nero, oro), a 519 euro invece di 599 euro con il 13% di sconto;

invece di 599 euro con il 13% di sconto; Xiaomi Mi Note 10 Lite, a 309 euro invece di 369 euro con il 16% di sconto;

invece di 369 euro con il 16% di sconto; Samsung Galaxy A41 (nero, blu, bianco), a 219 euro invece di 299 euro con il 27% di sconto;

invece di 299 euro con il 27% di sconto; Huawei Y7 (rosso, blu), a 135 euro invece di 199 euro con il 32% di sconto.

Prezzi stregati Trony: wearable

Garmin Forerunner 45, a 159 euro invece di 199 euro con il 20% di sconto;

invece di 199 euro con il 20% di sconto; Samsung Galaxy Buds Live (Mystic Bronze, Mystic White, Mystic Black), a 149 euro invece di 189 euro con il 21% di sconto;

invece di 189 euro con il 21% di sconto; Garmin Forerunner 35 (nero, bianco), a 114,60 euro invece di 129 euro con l’11% di sconto.

Nel caso in cui i prodotti in offerta non fossero di vostro interesse, potete controllare l’intera lista delle offerte cliccando il link a fine news. Infine, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per accedere a tantissime offerte su prodotti hi-tech.

