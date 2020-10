Huawei Smart Body Fat Scale 3 è una nuova bilancia intelligente economica

In occasione dell’evento organizzato ieri da Huawei per il lancio della serie Huawei Mate 40 in Cina, il colosso asiatico ha annunciato diversi nuovi interessanti prodotti, inclusa Huawei Smart Body Fat Scale 3.

Così come suggerisce il suo nome, si tratta di una bilancia intelligente, ossia un tipo di prodotto che negli ultimi mesi si è fatto sempre più popolare, tanto che il relativo mercato si va riempiendo di diversi nuovi modelli.

Le caratteristiche di Huawei Smart Body Fat Scale 3

Tra gli aspetti più interessanti della nuova bilancia intelligente di Huawei vi è la capacità di effettuare misurazioni accurate e analisi professionali di 14 elementi di dati corporei, con la possibilità di confrontare questi dati con le statistiche relative a categorie di persone della stessa età.

Huawei Smart Body Fat Scale 3 ovviamente è capace di connettersi ad uno smartphone, sul quale l’utente avrà la possibilità di visualizzare tutti i propri dati, oltre a specifici suggerimenti su come rimanere in salute.

Per il calcolo del grasso e della massa muscolare scheletrica, la bilancia smart del colosso cinese sfrutta l’algoritmo Huawei TruFit, sviluppato in collaborazione da Huawei e Hefei Institute of Material Science, Chinese Academy of Sciences (ente che ha anche verificato i dati dei test del device).

Attraverso l’app Huawei Sports Health l’utente ha la possibilità di visualizzare la cronologia delle rilevazioni dell’indice corporeo e può scegliere tra oltre 200 tipi di allenamento, tra cui quelli per la perdita di grasso e l’aumento muscolare.

Una volta connessa al WiFi, la bilancia esegue le misurazioni senza che sia necessario aprire l’app e, sulla base della cronologia dei dati, è capace di individuare i vari membri della famiglia e sincronizzare automaticamente le misurazioni con il corrispondente account.

Forte di un design curato e con una superficie in vetro temperato, Huawei Smart Body Fat Scale 3 supporta un range di peso da 2,5 Kg a 150 Kg ma per le persone di età inferiore a 18 anni o superiore a 80 anni si limita a calcolare peso e frequenza cardiaca.

La bilancia sarà disponibile in Cina da domani al prezzo di 169 yuan (circa 21 euro) mentre al momento non vi sono informazioni su una sua eventuale commercializzazione in Europa.

