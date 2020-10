Aggiornate subito Amazfit GTR, GTR Lite e GTS, ora registrano la fase REM

Amazfit dà retta alle richieste dei suoi utenti, finalmente, e rilascia un nuovo aggiornamento firmware per Amazfit GTR, Amazfit GTR Lite e Amazfit GTS con lo scopo di aggiungere una nuova funzionalità attesa da tempo.

Fase REM per Amazfit GTR, GTR Lite e GTS

Ebbene sì. Come anticipato nel titolo, questo nuovo aggiornamento in fase di roll out attraverso l’applicazione Zepp aggiunge il tracciamento della fase REM per Amazfit GTR, sia in versione 42 che 47 mm, Amazfit GTR Lite e Amazfit GTS, così da fornire ancora più informazioni sul sonno, e migliora, nota a margine, la precisione della geolocalizzazione tramite A-GPS.

Le versioni firmware incaricate di aggiungere il tracciamento della fase REM e migliorare la precisione della geolocalizzazione sono siglati 1.3.7.19 per Amazfit GTR da 47 mm, 1.2.06 per Amazfit GTR da 42 mm, 0.1.1.19 per Amazfit GTS e 1.0.2.06 per Amazfit GTR Lite.

Come aggiornare Amazfit GTR, GTR Lite e GTS

Come detto all’inizio, è semplice e veloce scaricare l’aggiornamento in questione perché è sufficiente aprire l’applicazione Zepp, collegare lo smartwatch tramite Bluetooth e cliccare sulla notifica di download; tenete presente però che il roll out è graduale e potrebbe volerci un po’ affinché compaia.