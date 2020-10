Ecco il Termostato Modulare Intelligente di Netatmo, già disponibile in Italia

Quando si parla di prodotti per la smart home Netatmo è una delle migliori soluzioni sul mercato, e quest’oggi presenta il Termostato Modulare Intelligente già disponibile all’acquisto in Italia. Come anticipa il nome stesso, il nuovo termostato di Netatmo è pensato per dare modo agli utenti di gestire in piena autonomia il riscaldamento della propria abitazione.

Controllo intelligente della temperatura

Infatti, grazie al pieno supporto del protocollo OpenTherm – il protocollo OpenTherm, affiancato ad una caldaia modulare, permette di regolare in modo preciso la temperatura dell’acqua che passa nei tubi dell’impianto di riscaldamento -, il Termostato Modulare Intelligente di Netatmo permette di evitare sprechi energetici dovuti ad una cattiva gestione del riscaldamento di casa.

Il termostato può essere controllato in remoto da smartphone e tablet tramite l’apposita applicazione, mentre al primo avvio un semplice test di 5 domande permette al sistema di conoscere le proprie abitudini ed essere così pronto a gestire immediatamente il riscaldamento di casa. La tecnologia Auto-Adapt di Netatmo permette al Termostato Intelligente Modulare di regolare il riscaldamento a seconda della temperatura esterna, mentre la funzione Auto-Care fornirà all’utente informazioni precise a seguito della comparsa di complicazioni durante l’utilizzo.

In caso di lunghe permanenze fuori casa le funzioni Assente e Antigelo si occupano della gestione della temperatura di casa in modo da mantenerla ad un livello ottimale, mentre il supporto agli assistenti vocali permette anche di gestire la temperatura senza passare tramite l’applicazione mobile.

Se siete interessati al nuovo prodotto presentato da Netatmo, potete acquistarlo fin da subito tramite il link sottostante al prezzo di 239,99 euro in quattro diverse colorazioni.

Acquista Netatmo Termostato Intelligente Modulare

