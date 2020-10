Apple rilascia iOS 14.1, iPadOS 14.1 e HomePod Software 14.1

Il team di Apple ha dato il via al rilascio di una nuova serie di aggiornamenti: stiamo parlando di iOS 14.1, iPadOS 14.1 e HomePod Software 14.1.

Le novità di iOS 14.1 e iPadOS 14.1

Si tratta di un aggiornamento che introduce il supporto ad alcune delle nuove feature di iPhone 12 e del nuovo iPad Air, device che faranno il loro esordio ufficiale sul mercato venerdì.

Tra le novità di iOS 14.1 e iPadOS 14.1 troviamo il supporto per la riproduzione e la modifica di video HDR a 10-bit nell’app Foto per iPhone 8 e versioni successive (ciò probabilmente in quanto iPhone 12 supporta la registrazione di video con questa qualità).

Tra le altre novità segnalate dagli sviluppatori vi sono:

risoluzione di un problema a causa del quale alcuni widget, cartelle e icone venivano visualizzati in dimensioni ridotte nella schermata principale

risoluzione del problema a causa del quale il trascinamento dei widget nella schermata principale poteva rimuovere le app dalle cartelle

risoluzione di un problema a causa del quale alcune e-mail in Mail venivano inviate da un alias errato

risoluzione di un problema che poteva impedire alle chiamate in arrivo di visualizzare le informazioni sulla regione

risoluzione di un problema per cui alcuni utenti a volte non erano in grado di scaricare o aggiungere brani alla loro libreria durante la visualizzazione di un album o di una playlist

risoluzione di un problema che poteva impedire la visualizzazione dello zero in Calcolatrice

risoluzione di un problema che impediva di configurare l’Apple Watch di un membro della famiglia per alcuni utenti

Le novità di HomePod Software 14.1

Tra le novità di tale release vi sono il miglioramento delle funzionalità timer e sveglia (inclusa la possibilità di impostare una canzone da Apple Music come sveglia), il supporto a Intercom, la possibilità di inviare messaggi audio in tempo reale da un HomePod a un altro all’interno della stessa casa e anche ai dispositivi iOS tramite iCloud Family Sharing, la visualizzazione in Mappe dei suggerimenti di Siri quando si chiedono a HomePod informazioni su una posizione, la possibilità di inviare su iPhone le ricerche Web effettuate su HomePod e il miglioramento delle prestazioni di Siri.

Come aggiornare iPhone e iPad

Potete aggiornare iPhone e iPad ad iOS 14.1 e iPadOS 14.1 andando nel menu delle Impostazioni, accedendo alla sezione Generale e selezionando Aggiornamento software.