DJI lancia il gimbal tascabile Pocket 2 4K con stabilizzazione a tre assi

DJI ha lanciato il gimbal OM 4 con aggancio magnetico e design pieghevole a fine agosto, mentre oggi l’azienda ha annunciato la sua nuovissima videocamera tascabile Pocket 2 dotata di stabilizzazione dell’immagine a tre assi e qualità 4K. Nonostante le dimensioni contenute, DJI Pocket 2 offre prestazioni e funzionalità senza compromessi.

Specifiche e design di DJI Pocket 2

La nuova videocamera DJI Pocket 2 è dotata di un design modulare che consente di collegare molti accessori e può essere utilizzata come fotocamera autonoma, collegata a uno smartphone oppure in remoto.

La stabilizzazione tramite giunto cardanico a 3 assi rende le riprese fluide e accattivanti, supportate da una nuovissima funzione di zoom, dal sistema di messa a fuoco aggiornato e dal sistema audio nuovo e migliorato che consente una registrazione del suono nitida e chiara.

Con un sensore 1/1.7 CMOS, la videocamera DJI Pocket 2 cattura immagini a 64 MP e registra video 4K a 60 FPS garantendo fino a 140 minuti di utilizzo. Il gimbal offre la possibilità di registrare video HDR dai colori vividi e di utilizzare lo uno Zoom 8x, mentre l’audio viene registrato su tre direzioni grazie alla tecnologia DJI Matrix Stereo.

Tra le novità più interessanti troviamo due effetti sonori incredibili. SoundTrack amplifica l’audio della direzione verso cui punta la videocamera e Audio Zoom aumenta in modo dinamico anche il volume. Gli accessori includono custodie di ricarica, microfoni, obiettivo grandangolare e altro.

Le funzioni smart della videocamera DJI Pocket 2 includono ActiveTrack 3.0, che aggancia il soggetto seguendolo, Timelapse, che con Motionlapse e Hyperlapse garantisce movimenti fluidi e stabilizzati, modalità Story, per video emozionanti in pochi tocchi e AI Editor che monta le clip con effetti e musica.

Disponibilità e prezzi di DJI Pocket 2

DJI Pocket 2 è già disponibile in Anteprima Italia su GoCamera con un esclusivo Video Corso in omaggio per tutti gli ordini effettuati entro il 31 Ottobre.

Sono disponibili due versioni: il modello Base (379 euro) che include il set di accessori standard e il modello Creator Combo (519 euro) dotato di tutti gli accessori utili per sfruttare al massimo DJI Pocket 2, tra cui cover, adattatori, treppiede, lente macro e microfono con antivento.

