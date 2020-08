DJI presenta la quarta iterazione del suo stabilizzatore per smartphone e ha scelto di chiamarlo OM 4 invece di Osmo Mobile 4. Questo nuovo modello di gimbal introduce un sistema di aggancio magnetico a scatto rapido e un design pieghevole.

DJI OM 4 offre uno stabilizzatore a 3 assi con motori aggiornati, materiali di alta qualità e modalità di acquisizione creative. Viene fornito anche con un design pieghevole per un facile trasporto e conservazione.

Caratteristiche del gimbal DJI OM 4

Questo stabilizzatore è in grado di acquisire video e immagini più fluidi e di qualità superiore e può supportare smartphone più pesanti e più grandi che si agganciano magneticamente all’accessorio, mentre la batteria può durare fino a 15 ore e può funzionare anche come caricabatterie portatile.

DJI OM 4 è progettato in modo che gli utenti possano controllarlo con una sola mano e può essere utilizzato anche in modalità Standby quando non è in uso, inoltre offre le funzionalità dell’app DJI Mimo e varie modalità speciali: modelli per la modalità storia, movimento gimbal Spin Shot, DynamicZoom, rallentatore, timelapse, motionlapse, hyperlapse, modalità sport e panorami.

Il gimbal DJI OM 4 è un accessorio ideale per catturare i momenti speciali, ma è utilizzabile anche per videoconferenze con i colleghi e per rimanere in contatto con i propri cari in modo divertente. Il prezzo tuttavia è aumentato e ora sono necessari 149 euro.

