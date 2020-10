Il trailer di Snowpiercer 2 ci svela la data di lancio ufficiale

Se avete apprezzato Snowpiercer, disponibile su Netflix dallo scorso maggio, sarete contenti di sapere che è in arrivo anche la seconda stagione, il cui debutto negli Stati Uniti è in programma per il 25 gennaio 2021.

TNT ha pubblicato su YouTube il video trailer della seconda stagione di questa serie, che prende spunto dal fumetto post apocalittico Le Transperceneige, creato dagli autori belgi Jacques Lob e Jean-Marc Rochette.

La trama di Snowpiercer

La serie Snowpiercer di Netflix si svolge in un futuro distopico ed è ambientata su un treno in continuo movimento in un viaggio senza sosta intorno alla Terra, sul quale si trovano gli ultimi essere umani sopravvissuti ad una catastrofe climatica, generata sette anni prima da un esperimento fallimentare.

A caratterizzare questo speciale treno è la suddivisione dei passeggeri nelle varie categorie sociali (più ci si allontana dalla locomotiva, più si scende di livello), alla quale corrispondono diversi trattamenti, che sono ovviamente causa di tentativi di ribellione da parte dei meno fortunati.

In sostanza, gli ingredienti sono la lotte di classe, l’ingiustizia sociale e lo spirito di sopravvivenza.

Il primo video trailer della seconda stagione

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità, una volta guardato il video trailer non potrà che aumentare:

In particolare il trailer si sofferma su Mr Wilford (interpretato da Sean Bean) che, a dispetto di quanto potessero pensare gli spettatori della prima serie, è sopravvissuto ed è ora alla guida di un altro treno, chiamato Big Alice.

Tra gli altri protagonisti vi sono Daveed Diggs, Jennifer Connelly, Alison Wright, Mickey Sumner, Susan Park e Lena Hall, “guidati” dal regista James Hawes.

Purtroppo non ci sono informazioni precise su quando la seconda stagione di Snowpiercer sarà disponibile pure per gli utenti italiani anche se è probabile che non ci sarà da attendere molto di più rispetto a quanto dovranno fare quelli statunitensi. Staremo a vedere.

