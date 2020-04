Nel listone delle novità di maggio 2020 di Netflix, ve ne avevamo già parlato. Ma ora abbiamo una data su cui far riferimento per Snowpiercer, una nuova serie TV in arrivo nei prossimi giorni sulla piattaforma di streaming statunitense.

Quello che c’è da sapere su Snowpiercer

Molti conosceranno senz’altro la pellicola omonima, datata 2013 e diretta da Bong Joon-ho, alcuni la serie a fumetti francese dalla quale s’ispira. Ecco, Snowpiercer nasce proprio da qui, una serie TV statunitense firmata Netflix, distopica perché incentrata su un futuro prossimo (2027) in cui gli esseri umani sono costretti a fare i conti con un surriscaldamento globale che ha causato danni immani.

Snowpiercer è ambientata su un treno sul quale stanno viaggiando gli ultimi esseri umani rimasti in vita, vittime di un esperimento fallimentare che ha causato un’irreversibile modifica al clima terrestre. Nel mezzo di trasporto, la medesima suddivisione per classi sociali già saggiata in passato, con i diversi trattamenti annessi motivo di ribellioni e scontri inevitabili.

Jennifer Connelly (Requiem for a dream e A Beautiful Mind) e Daveed Diggs (The Get Down, Black-Ish e Unbreakable Kimmy Schmidt) sono i due personaggi principali di Snowpiercer, ma fanno parte del cast Alison Wright (The Americans), Iddo Goldberg (Salem, Peaky Blinders), Benjamin Haigh e Lena Hall.

Sono dieci gli episodi della prima stagione di Snowpiercer, una serie TV di cui è già prevista una seconda stagione e che arriva su Netflix in Italia il 25 maggio.