Xiaomi svela un termometro digitale economico con display LED

Oggi più che mai, per via della pandemia da Coronavirus, è molto importante avere sempre a portata di mano un termometro per misurare rapidamente e con accuratezza la temperatura corporea. In queste ore Xiaomi svela il termometro digitale Mijia Ear Thermometer in crowdfunding su Xiaomi Mall.

Specifiche Mijia Ear Thermometer

Mijia Era Thermometer è un termometro digitale che ruota attorno a due specifiche molto importanti: la precisione relativa alla misurazione della temperatura e la facilità con cui è possibile prenderne nota grazie al display LED generoso. La compagnia sottolinea infatti che il termometro digitale può fornire una misurazione con una precisione pari ad una variazione di appena 0,1 gradi centigradi, e il suo design lo rende adatto all’utilizzo in famiglia e soprattutto per misurare la temperatura dei più piccoli.

A livello di design è presente un unico grande tasto centrale di accensione, mentre il display LED ad alto contrasto fornisce una visualizzazione perfetta anche al buio. Munito di un piccolo peduncolo intercambiabile, Mijia Ear Thermometer si adatta facilmente alla naturale conformazione del canale uditivo delle orecchie assicurando così che la sonda sia correttamente posizionata per misurare la temperatura.

Prezzo e disponibilità Mijia Ear Thermometer

Il termometro digitale Mijia Ear Thermometer di Xiaomi è disponibile in crowdfunding su Xiaomi Mall. Il prezzo per il dispositivo è attualmente in promozione a 169 yuan, circa 21 euro, per poi salire al prezzo definitivo pari a 199 yuan, circa 25 euro.