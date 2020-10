Huawei porta allo scoperto FreeBuds Studio, le sue prime cuffie da studio

Il mercato delle cuffie da studio sta per vedere l’arrivo di un altro importante player, Huawei. La compagnia ha infatti svelato una immagine che di fatto ufficializza le cuffie da studio Huawei FreeBuds Studio, una soluzione presumibilmente di alto livello che vedrà la luce durante l’evento del 22 ottobre.

Appuntamento al 22 ottobre

In quella stessa giornata, infatti, oltre a presentare ufficialmente la gamma Huawei Mate 40, avremo modo di conoscere nel dettaglio anche le qualità delle cuffie da studio di Huawei. Come vi avevamo anticipato già qualche ora fa, Huawei FreeBuds Studio faranno compagnia a tanti altri dispositivi in quello che si prospetta essere un evento davvero ricco di sorprese.

Le cuffie studio di Huawei sono state svelate diverse settimane fa come immagine placeholder all’interno dell’applicazione Huawei AI Life. Se il design dovesse essere confermato, Huawei FreeBuds Pro disporrebbero di un archetto e padiglioni in morbida pelle, controlli fisici e una struttura resistente.

Purtroppo non sono disponibili informazioni aggiuntive su Huawei FreeBuds Studio, ma è molto probabile che da qui all’evento del 22 ottobre avremo modo di scoprire qualche dettaglio in più su di esse. Il target delle cuffie fa evidentemente riferimento a chi ha necessità di un headset di qualità, magari anche con il supporto alla cancellazione attiva del rumore per ascoltare i propri brani preferiti senza distrazioni esterne.