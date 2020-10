Questo leak svela iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro e 12 Pro MAX: ecco render e colorazioni

Mancano soltanto poche ore alla presentazione della nuova gamma iPhone 12, che quest’anno dovrebbe superare ogni aspettativa e proporre ben 4 diversi modelli. Negli ultimi mesi abbiamo scoperto la scheda tecnica e le principali caratteristiche di ogni modello e oggi, proprio nel giorno in cui saranno svelati i nuovi telefoni, vi proponiamo alcune immagini che mostrano le diverse varianti di colore.

Secondo le immagini pubblicate da Sua Maestà Evan Blass, meglio noto come @evleaks, sarebbero cinque le colorazioni per iPhone 12 mini e iPhone 12, e quattro per iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Dovrebbe sparire lo storico Space Grey, sostituito dal color Graphite mentre il Midnight Green lascerà il posto al Navy Blue.

Insieme ai nuovi iPhone dovrebbero essere annunciate anche altre novità, tra cui HomePod Mini, del quale vi mostriamo un paio di render nelle due colorazioni in cui dovrebbe essere lanciato. Vediamo nel dettaglio le colorazioni per ogni modello.

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

HomePod Mini

Ricordiamo che a partire dalle 18:45 potrete seguire l’evento “Hi, Speed” nel quale Apple presenterà la nuova gamma iPhone 12 e molte altre novità, con il commento in italiano di Bernardo e Niccolò. Non perdetevi l’appuntamento su YouTube, mentre qui su TuttoTech troverete tutti i dettagli delle novità annunciate.