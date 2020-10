Un nuovo leak sulle Xiaomi Mi Air 2 Pro svela dettagli su ANC e non solo

Le nuove cuffie true wireless Xiaomi Mi Air 2 Pro non sono esattamente avvolte nel mistero e anzi l’ultimo leak non solo le mette in mostra in ogni particolare, ma ci fornisce alcune informazioni sulle caratteristiche tecniche che fanno ben sperare in merito alla qualità.

Dopo il primo avvistamento in Rete di fine settembre, le nuove cuffie true wireless di Xiaomi erano apparse addirittura in un breve video hands-on.

Adesso il quadro si arricchisce di nuovi dettagli: il nuovo leak proviene dalla piattaforma Weibo – una vera miniera di informazioni sui prodotti di casa Xiaomi e in generale dei produttori cinesi – e più precisamente da Digital Chat Station.

Le Xiaomi Mi Air 2 Pro, con il loro case di ricarica, vengono mostrate in una ricca galleria di foto, sia da sole che in compagnia dello Xiaomi Mi 10 Ultra.

Per quanto riguarda la parte tecnica, si fa menzione di driver da 12 mm e della possibilità di scegliere il codec audio tra aptX Adaptive e LHDC V3. In entrambi i casi viene garantita una bassa latenza: 50-80 ms nel caso di aptX Adaptive, meno di 100 ms con LHDC V3.

Non manca qualche dettaglio interessante sulla cancellazione attiva del rumore: le Xiaomi Mi Air 2 Pro disporranno di ANC a 35 dB, un valore analogo a quello delle AirPods Pro di Apple. Al pari del modello di punta della casa di Cupertino (e non solo), anche le nuove cuffie di Xiaomi saranno dotate di una modalità “trasparenza”, per disattivare temporaneamente la cancellazione del rumore e non estraniarsi dalla realtà circostante.

Si segnala poi che la custodia di ricarica ha una porta USB-C, tramite la quale ricaricare la batteria da 500 mAh a 5 W. Dovrebbe essere presente anche la ricarica wireless. Per ciascuna cuffia si parla di una batteria da 55 mAh, che dovrebbe garantire un’autonomia di almeno 7 ore di riproduzione (5 euro con l’ANC attiva), che arrivano a circa 28 ore (20 ore con ANC) con l’aiuto del case di ricarica.

L’annuncio delle Xiaomi Mi Air 2 Pro è atteso per la giornata di domani e Digital Chat Station parla di un prezzo di 600-700 CNY, ovvero 75-88 euro al cambio attuale.

