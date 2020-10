Continuano a trapelare dettagli su Amazfit Bip U, il nuovo smartwatch economico di Huami che non ha ancora una data di presentazione certa. E non mancano le anticipazioni nemmeno per le cuffie true wireless Xiaomi Mi Air 2 Pro, protagoniste di un video hands-on che ci rivela alcuni dettagli.

Amazfit Bip U

Il nuovo smartwatch di Huami, che dovrebbe debuttare a breve sul mercato indiano, è protagonista di nuove anticipazioni che ci aiutano a delineare in maniera più accurata la sua scheda tecnica. Amazfit Bip U avrà dunque uno schermo da 1,43 pollici con una risoluzione di 320 x 302 pixel, superiore quindi ai modelli precedenti, con vetro 2.5D e copertura anti impronte digitali.

Il sistema operativo sarà RTOS con il BioTracker 2 PPG Biological Optical Sensor di Huami, accelerometro a sei assi, monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, tracciamento del sonno, riconoscimento automatico degli esercizi, il punteggio PAI, il monitoraggio dello stress e del ciclo mestruale.

Non mancheranno, per il resto, le tipiche funzioni da smartwatch come notifiche, promemoria, controllo della riproduzione musicale, previsioni meteo e oltre 50 quadranti tra cui scegliere. Confermata la presenza di una batteria da 225 mAh che dovrebbe consentire di raggiungere i 9 giorni di autonomia, dato che dipenderà ovviamente dall’utilizzo. Presente infine la connettività Bluetooth mentre non ci sono anticipazioni sul prezzo, che dovrebbe essere come sempre particolarmente aggressivo.

Xiaomi Mi Air 2 Pro

Sono invece protagoniste di un brevissimo video hands-on le cuffie true wireless Xiaomi Mi Air 2 Pro, che potranno contare sulla cancellazione attiva del rumore, che potrà essere abilitata tramite apposita gesture. La presenza si un sensore a infrarossi consentirà di attivare la modalità trasparente o ambientale nel caso venga indossato solo uno dei due auricolari, senza che sia necessario un intervento da parte dell’utente.

Il design delle nuove cuffie Xiaomi ricorda molto quello delle AirPods Pro di Apple, quindi in-ear con gommini in silicone. Il peso sarà di 6,5 grammi e saranno presenti tre microfoni. Oltre alla cancellazione attiva del rumore sarà presente anche una modalità ibrida digitale, anche in questo caso “ispirata” ad Apple.

Tra le altre funzioni le Xiaomi Mi Air 2 Pro dovrebbero supportare la ricarica wireless, accensione e connessione automatica e un’autonomia di sette ore, che salirà a 28 ore con la base di ricarica. Nessuna indiscrezione, al momento, per quanto riguarda il prezzo di vendita e la data di presentazione. A seguire il breve video hands-on.