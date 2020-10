Netflix propone offerte vantaggiose ai nuovi iscritti

Negli ultimi mesi Netflix è tornata alla carica nel tentativo di accaparrarsi nuovi clienti. È così che chi non ha ancora provato il servizio di streaming può approfittare di offerte particolarmente vantaggiose, come quelle a disposizione in questi giorni.

Noi ne abbiamo individuate un paio ma è possibile che ce ne siano altre di particolarmente interessanti. La prima è un grande classico che ritorna periodicamente e vi permette di usufruire di un periodo gratuito di prova di 30 giorni, al termine del quale potrete decidere se continuare a pagare per vedere i contenuti proposti o disdire l’abbonamento.

Come sempre non ci sono vincoli né impegni, per cui una volta attivato il mese di prova potete disdire subito l’abbonamento, per evitare di dimenticarvene nel caso non foste soddisfatti. È inoltre presente una seconda offerta, mai vista finora, che prevede in sostanza uno sconto del 50%.

Gli utenti che la visualizzano possono infatti attivare l’abbonamento a metà prezzo per i primi due mesi, una sorta di “prendi 2 e paghi 1” che equivale a una tariffa dimezzata. Lo sconto è valido qualsiasi sia la tipologia di abbonamento selezionata, dal semplice HD al più costoso 4K.

Se non siete ancora clienti ma volete provare il servizio non vi resta che accedere alla pagina iniziale di Netflix e verificare l’offerta a voi riservata. Nel caso non vi soddisfacesse potete provare ad accedere con un browser diverso, o utilizzando un’altra connessione. A volte la fortuna aiuta a ottenere l’ambito mese di prova gratuita.