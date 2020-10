eBay anticipa il Prime Day e lancia tantissime offerte tech per la settimana

La settimana eBay si apre con tantissime offerte tech, disponibili fino al 19 ottobre 2020, che provano a sfidare il Prime Day di Amazon, previsto per domani: come sempre abbiamo selezionato apposta per voi gli sconti più interessanti su smartphone, tablet, PC, TV 4K, wearable, videogiochi e console, in modo da non farvi perdere tra gli scaffali virtuali.

Migliori offerte eBay della settimana (12 – 19 ottobre 2020)

Le offerte eBay di questa settimana riguardano tantissimi prodotti di elettronica, con diverse categorie di prodotti toccate: qui in basso potete trovare la nostra selezione delle migliori offerte eBay valide fino al 19 ottobre, che includono occasioni su prodotti Apple, wearable, PC, TV, videogiochi e console (in attesa di PlayStation 5 e Xbox Series X).

Ecco dunque gli sconti eBay più interessanti della settimana:

Offerte Apple eBay

Offerte PC eBay

Offerte TV eBay

Offerte videogiochi eBay

Altre offerte eBay

Queste erano le migliori offerte tech di questa settimana proposte da eBay. Se non siete riusciti a trovare ciò che fa per voi potete consultare la pagina dedicata all’iniziativa, senza dimenticarvi di seguire il nostro canale Telegram Prezzi.tech. Avete già adocchiato qualche prodotto o avete intenzione di aspettare qualche ora per scoprire le proposte dell’Amazon Prime Day?

