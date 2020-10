Dopo la novità per trovare presto contenuti adeguati ai propri interessi introdotta ieri, Netflix sta testando una nuova funzionalità piuttosto semplice, ma che ha già sollevato l’entusiasmo sui social.

La novità riguarda il fastidioso pop-up che appare dopo aver visto tre contenuti di fila per chiedervi se state ancora guardando.

Netflix, presto potrete disattivare il pop-up “stai ancora guardando?”

Dopo la visione di tre puntate di una serie TV, Netflix chiede se state ancora guardando con un pop-up che in molti casi può risultare scocciante. In quest’ottica il popolare servizio di streaming ha deciso di aggiungere un’opzione all’interno del pop-up stesso che permette di continuare la riproduzione senza chiedere nuovamente se state ancora guardando.

La conferma di visione è una funzionalità tutto sommato utile, in quanto molte persone finiscono per addormentarsi davanti a Netflix e non raramente il servizio rimane in esecuzione tutta la notte, ma allo stesso tempo il pop-up può far imbestialire gli utenti, magari già infastiditi dai possibili aumenti dei prezzi del servizio.

Nelle ultime settimane l’entusiasmo per la nuova opzione ha spopolato su Twitter e TikTok, a prova che il pop-up è veramente fastidioso per molte persone.

In teoria, l’opzione “continua senza chiedere ancora” vi permetterà di abbuffarvi dei vostri contenuti preferiti senza interruzioni, non dovendo più cercare il telecomando ogni tre episodi.

La nuova funzionalità sembra essere stata preventivamente testata per un po’ di tempo in alcuni paesi e un portavoce di Netflix ha confermato oggi che attualmente è ancora in modalità di test.

