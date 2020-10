All’indomani dell’ufficialità dello sbarco europeo, mentre i bollettini quotidiani dei contagi del Coronavirus continuano a segnare cifre in salita anche in Italia, l’app Immuni del Governo, viene scaricata e installata su un numero sempre maggiore di smartphone. I numeri sono ancora piuttosto bassi a paragone delle previsioni iniziali, ma la crescita dei download è costante, specie in questi primi giorni d’autunno.

A renderlo noto è il Ministero della Salute, secondo cui, al primo ottobre 2020, l’app Immuni è stata scaricata 6.679.118 volte, all’incirca l’11% della popolazione italiana (considerando uno smartphone a persona). Una cifra discreta, ma che non fornisce un riscontro concreto dell’effettivo numero dei telefoni in cui è attiva e funzionante.

Interessante però notare come l’andamento dei download di Immuni sia in notevole salita nell’ultima settimana di settembre, quando si è passati da poco più di 6,45 milioni di download ai quasi 6,7 del primo ottobre 2020, come evidenzia questo grafico.

Comunque, a parte questo, i dati del Ministero pubblicati sulla dashboard del sito web dedicato a Immuni comunicano anche che l’app ha rilevato 338 positività e inviato 5.329 notifiche di potenziale contatto con persone risultate positive.

Vi ricordiamo che l’app Immuni è disponibile al download sia per dispositivi Android che per iOS e la potete scaricare dai link a seguire:

Download Immuni per Android

Download Immuni per iOS

Potrebbe interessarti anche: tutto sull’app Immuni