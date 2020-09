Continua senza sosta il lavoro degli sviluppatori di Apple, che nelle scorse ore hanno dato il via al rilascio di una nuova ondata di aggiornamenti: stiamo parlando di iOS 14.2 beta 2, iPadOS 14.2 beta 2, watchOS 7.1 beta 2, tvOS 14.2 beta 2 e macOS 11 Big Sur beta 9.

Nuova beta di iOS 14.2 per gli sviluppatori

Per quanto riguarda iOS 14.2, si tratta della seconda beta riservata agli sviluppatori, i quali potranno installarla attraverso un aggiornamento via OTA (dal menu delle Impostazioni). La nuova build è contraddistinta dal codice 18B5061e ed ha un “peso” di circa 1 GB.

Tra le novità introdotte dal colosso di Cupertino con iOS 14.2 troviamo una funzione di rilevamento delle persone nell’app Magnifier (ha il compito di misurare la distanza tra due persone), un’icona aggiornata per l’applicazione Apple Watch, i nuovi controlli di riproduzione nella schermata di blocco insieme ai controlli ridisegnati di AirPlay 2 nel Centro di Controllo e la possibilità di aggiungere nel Centro di Controllo un nuovo toggle di Shazam (attivabile dal menu delle Impostazioni, nella sezione Centro di controllo, sotto la voce “Altri controlli”).

La prima beta pubblica di iOS 14.2 è già disponibile e probabilmente a breve lo sarà anche questa seconda, tra le cui novità vi potrebbe essere pure la risoluzione di qualche bug riscontrato con Apple Watch Series 6.

Ricordiamo come sempre che si tratta di software non ancora definitivo e, pertanto, non esente da qualche piccolo problema.