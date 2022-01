In questo articolo ti spieghiamo come richiedere la fattura con Amazon Business, la piattaforma per i professionisti e le aziende che intendono acquistare i prodotti per la loro attività beneficiando dell’esperienza d’uso garantita da Amazon.

Fattura Amazon Business: premessa

Prima di spiegare come richiedere la fattura elettronica su Amazon Business, occorre fare una doverosa premessa. Il servizio di Amazon dedicato al settore business fornisce due tipi di fatture: la fattura elettronica in formato XML archiviata nel Sistema di Interscambio (SDI) e una copia della fattura – la cosiddetta fattura di cortesia – in formato PDF.

La prima, che poi è anche l’unica valida ai fini fiscali, viene inviata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato al momento della registrazione dell’account aziendale su Amazon Business. La fattura di cortesia è invece disponibile nella sezione Analisi Acquisti o nell’area intitolata I miei ordini.

Senza farlo apposta, abbiamo appena risposto alla domanda dove trovo la fattura su Amazon Business, tra le più gettonate dagli utenti che sono iscritti da poco tempo alla piattaforma disponibile su business.amazon.it.

Come richiedere la fattura su Amazon Business se il fornitore ha sede in Italia

Su Amazon Business il processo di fatturazione è automatico per tutti i prodotti che vengono venduti e spediti da Amazon e per gli articoli venduti da venditori di terze parti e contrassegnati dall’etichetta Fattura IVA scaricabile.

Dunque è il sistema a elaborare la fattura elettronica automaticamente, inviandola all’indirizzo PEC indicato dall’amministratore dell’account. Quest’ultimo è poi libero di consultarla anche tramite l’area personale del portale SDI.

Se si ha bisogno di una copia della fattura, è invece sufficiente recarsi in Analisi Acquisti o I miei ordini. Anche in questo caso la fattura in formato PDF è generata in automatico dal sistema, dunque non c’è alcun bisogno di presentare una richiesta al servizio clienti Amazon o al venditore stesso.

Come richiedere la fattura su Amazon Business se il fornitore ha sede all’estero

Se il fornitore è residente all’estero, spetta all’acquirente richiedere l’invio della fattura relativa all’ordine. Lo stesso discorso vale se il venditore ha regolare partita IVA con residenza italiana, ma nell’offerta dei suoi prodotti non è riportato il logo Fattura IVA scaricabile.

Di seguito la procedura per richiedere la fattura ad un venditore su Amazon Business:

Effettua l’accesso ad Amazon Business con le credenziali indicate in fase di registrazione. Fai clic su I miei ordini. Individua il menu a discesa per contattare il venditore e seleziona la voce Richiedi fattura.

In genere i venditori rispondono alle richieste di fatturazione presentate dagli acquirenti entro 2 giorni lavorativi. Una volta caricate, le fatture saranno disponibili al download in I miei ordini alla sezione Fattura del menu a discesa.

Come individuare gli articoli per cui non è disponibile la fattura automatica

A questo proposito, Amazon Business offre un comodo strumento per visualizzare soltanto gli articoli per cui è disponibile la fattura elettronica automatica, o meglio per individuare fin dai risultati di ricerca quali sono gli articoli per i quali non è disponibile in automatico una fattura con IVA.

Lo strumento in questione si chiama politiche di fatturazione IVA. Per attivarle segui la procedura elencata qui sotto:

Esegui il login ad Amazon Business. Seleziona Gestisci account aziendale dal menu a tendina. Individua la sezione Politiche di acquisto e clicca sulla voce Politiche di fatturazione IVA. Clicca su Aggiungi politiche di acquisto. Seleziona Imposta restrizioni sugli articoli senza una fattura IVA scaricabile. Premi sul pulsante Salva politica di acquisto per confermare la scelta.

Come bloccare l’acquisto di prodotti senza fattura con IVA

Anche dopo aver attivato le politiche di fatturazione IVA si possono continuare ad acquistare gli articoli senza fattura con IVA automatica, ora etichettati con la dicitura Soggetto a restrizioni. Se invece si vuole bloccare del tutto l’acquisto di articoli con questa politica di acquisto, è necessario impostare una procedura di approvazione degli ordini.

Ecco come fare:

Effettua l’accesso all’account aziendale Amazon Business con le credenziali indicate in fase di registrazione. Fai clic sull’opzione Gestisci il tuo account aziendale. Individua la sezione Politiche di acquisto e scegli la voce Approvazioni. Pigia su Aggiungi approvazioni e seleziona Ordini con articoli con limitazioni. Premi sul pulsante Salva policy per apportare le modifiche appena effettuate.

Nota: nella sua guida ufficiale, Amazon specifica di “aggiungere l’approvatore come utente dell’account Amazon Business”.

