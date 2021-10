Fiverr è un marketplace di servizi freelance per le aziende, che poi è la definizione stessa usata da Fiverr per auto-descriversi. Nato nel 2010, su idea di Micha Kaufman e Shai Wininger, oggi è tra le più popolari piattaforme che mettono in comunicazione imprese e freelance.

Hai un talento particolare? Vuoi avere un guadagno extra a fine mese? Desideri lavorare in viaggio? Allora, se ancora non lo conosci, è arrivato il momento di sapere come funziona Fiverr.

Nel nostro approfondimento di oggi parleremo di Fiverr e di come funziona, trattando i punti principali del sistema. Già da ora puoi farti un’idea sugli argomenti che affronteremo nella guida dando un’occhiata all’indice qui sotto.

Registrare un account acquirente su Fiverr

Il processo di registrazione a Fiverr è molto semplice: basta collegarsi al sito ufficiale it.feverr.com, cliccare su “Iscriviti” in alto a destra e decidere se completare l’iscrizione tramite uno dei tre profili disponibili – Facebook, Google, Apple – o inserendo un’email valida e cliccando sul tasto “Continua”.

Se scegli l’ultima opzione, una volta pigiato su “Continua” dovrai inserire anche nome utente e password, per poi confermare il tutto con un clic su “Iscriviti”. Dopo pochi secondi riceverai un’email, contenente il bottone verde “Attiva account”: cliccaci sopra per completare l’attivazione del profilo.

Nota: al momento della registrazione accetti in automatico di ricevere email da Fiverr all’indirizzo di posta elettronica appena indicato, oltre ai termini di utilizzo della piattaforma.

Clicca qui e completa il processo di registrazione a Fiverr in meno di un minuto

Pubblicare una richiesta

Una volta registrato il profilo, puoi iniziare ad acquistare uno o più servizi venduti dai freelance e disponibili nella piattaforma Fiverr. Se hai una richiesta specifica, puoi anche pubblicare una richiesta e ricevere le prime proposte dai venditori. Ecco come devi fare:

Clicca su “Pubblica una richiesta” nel riquadro in alto a sinistra, sotto il messaggio di benvenuto “Ciao [tuo username], ricevi offerte dai venditori per il tuo progetto”. Riempi il campo “Cerco…” sotto l’intestazione “Descrivi il servizio che vorresti acquistare; aggiungi quanti più dettagli possibile”. Hai a disposizione 2.500 caratteri e puoi anche allegare un file. Pigia su “Seleziona” sotto “Scegli una categoria” per specificare al meglio l’area di interesse collegata al lavoro che richiedi. Le categorie disponibili sono “Grafica e design”, “Digital marketing”, “Scrittura e traduzione”, “Video e animazioni”, “Musica e audio”, “Programmazione e tecnologia”, “Dati”, “Business”, “Lifestyle”. Clicca su “Seleziona sottocategoria” per determinare ancora con più precisione il tipo di servizio che desideri. Ad esempio, se selezioni “Scrittura e traduzione” come categoria principale, puoi scegliere tra le seguenti sottocategorie: “Articoli e blog post”, “Revisione ed editing”, “Traduzione”, “Contenuti per siti web”, “Descrizione prodotti”, “Scrittura libri ed eBook”, “Editing libri”, “Scrittura del CV”, “Tono e voce del brand”, “UX writing”, “Copywriting per email”, “Scrittura tecnica”, “White paper”, “Copywriting commerciale”, “Copywriting per social media”, “Scrittura podcast”. Scegli tra “24 ore”, “3 giorni”, “7 giorni” o “Altro” (data personalizzata), i valori predefiniti del tempo entro cui vorresti che il progetto fosse portato a termine dal freelance. Inserisci accanto al simbolo “€” il budget di spesa che vuoi impostare per il servizio richiesto. Clicca su “Invia richiesta” per pubblicare la richiesta.

Ora non ti resta che attendere di ricevere le prime offerte dai venditori: sei tu che scegli la persona a cui affidare il lavoro, in base alle recensioni (disponibili per ogni profilo), il compenso richiesto e le tempistiche garantite per completare il servizio.

Acquistare un servizio su Fiverr

Inoltrare la richiesta di un servizio specifico non è un’azione indispensabile per metterti in collegamento con un freelance e acquistare da lui un servizio di cui hai bisogno. Infatti, Fiverr mette a disposizione di ciascun acquirente una home page semplice e intuitiva per ricercare un determinato servizio.

Un esempio: hai da poco aperto un sito web e vorresti un logo professionale in grado di rappresentare il tuo business aziendale? Tutto quello che devi fare è selezionare la categoria “Grafica e design” posizionata in alto a sinistra, quindi cliccare sul riquadro “Design di loghi” e selezionare lo stile del logo mediante il tag “Opzioni logo”; dopodiché puoi continuare a filtrare i risultati disponibili impostando il livello e le lingue parlate dal venditore, un budget di spesa minima e massima, e i tempi di consegna.

Fatto questo, seleziona uno dei freelance disponibili per portare a termine il lavoro, verifica il riepilogo del servizio sotto l’intestazione “Starter Package”, e se è tutto a posto clicca su “Continua” per finalizzare il processo d’acquisto. Se hai la necessità di richiedere informazioni aggiuntive al freelance, clicca sul tasto “Contatta il venditore” posizionato sotto “Continua ([spesa per il servizio])”.

I metodi di pagamento accettati da Fiverr sono le carte di credito e debito dei circuiti internazionali Visa, MasterCard, Discover e JCB, oltre a PayPal, Apple Pay, Google Pay e bonifico bancario. Sull’importo di ogni servizio acquistato, la piattaforma trattiene una commissione pari al 5,5%.

Importante: quando completi l’ordine, l’importo corrispondente non ti sarà sottratto subito. Prima infatti il venditore dovrà accettare la presa in carico del lavoro, per poi rispettare i tempi di consegna concordati. In caso contrario, la somma inizialmente trattenuta da Fiverr ti verrà riaccreditata. E se non sei soddisfatto del lavoro svolto, puoi sempre richiedere una revisione.

Diventare un venditore su Fiverr

Fiverr non è solo una piattaforma per acquistare servizi digitali, ma è anche un’ottima vetrina per mettere in mostra il proprio talento e riuscire a guadagnare una discreta somma di denaro a fine mese. Come fare? Semplice, è sufficiente diventare un venditore su Fiverr. Di seguito i passaggi da completare per portare a termine l’operazione:

Clicca sull’icona del menu in alto a destra e dal menu a tendina che si apre seleziona la voce “Diventa un venditore”. Fai clic sul tasto “Become a Seller” nella nuova schermata che si apre, dopodiché clicca su “Continue” per tre volte consecutive, fino a quando non atterri nella pagina in cui dovrai aggiungere le informazioni per completare il profilo di venditore. Nel primo step “Personal Info” aggiungi nome e cognome, dopodiché aggiungi una foto profilo, una breve descrizione sulla tua esperienza lavorativa (massimo 600 caratteri) e la lingua/le lingue attraverso cui sei in grado di comunicare con i clienti. Clicca sul tasto “Continue” per proseguire allo step successivo. Nella sezione “Professional Info” indica l’area di tua competenza scegliendo una tra le categorie disponibili accanto a “Your Occupation”, quindi aggiungi uno o più ambiti in cui attualmente lavori (le categorie rimangono le stesse), dopodiché inserisci le abilità (“Add Skill”) acquisite nel corso del tempo e il livello di esperienza maturato (“Level experience”). Volendo puoi anche compilare i campi opzionali “Education”, “Certification” e “Personal Website”, che ospitano le informazioni relative alla propria formazione e a un eventuale sito web. Al termine, clicca di nuovo sul tasto “Continue” per il penultimo passaggio. Nella penultima schermata intitolata “Linked Accounts” collega i profili Linkedin, Google e Facebook dopo aver selezionato il bottone “Connect”, quindi procedi avanti (“Continue”) per mettere in vendita il primo servizio, che sulla piattaforma prende il nome di Gig.

Creare un Gig su Fiverr

Abbiamo scelto di dedicare un paragrafo a parte alla creazione del primo Gig, cioè il servizio che in qualità di freelance vuoi offrire sul marketplace Fiverr, perché rappresenta un passaggio fondamentale all’interno delle dinamiche della piattaforma. Una volta che hai completato la procedura per diventare un venditore, clicca sulla foto del tuo profilo in alto a destra e scegli “My Profile” dal menu che si apre, dopodiché pigia sul bottone “Create a new Gig”.

Nella nuova schermata che si apre compila i campi richiesti per la creazione del primo Gig su Fiverr:

Gig title : è il titolo dell’annuncio del servizio digitale che offri, deve essere lungo massimo 80 caratteri.

: è il titolo dell’annuncio del servizio digitale che offri, deve essere lungo massimo 80 caratteri. Category: seleziona una delle categorie disponibili, quindi la sottocategoria (le stesse elencate nel capitolo “Pubblicare una richiesta”) e il servizio offerto.

Scope & Pricing : sono i pacchetti di acquisto per il servizio. Ne puoi creare massimo 3 e per ciascuno occorre indicare prezzo, tempi di consegna e minuti di supporto al cliente/azienda.

: sono i pacchetti di acquisto per il servizio. Ne puoi creare massimo 3 e per ciascuno occorre indicare prezzo, tempi di consegna e minuti di supporto al cliente/azienda. Description: la descrizione del servizio, la cui lunghezza deve essere minimo di 120 caratteri.

Frequently Asked Questions : è la sezione che consente di inserire un’utile FAQ per ogni potenziale acquirente. Cerca di prevedere le possibili domande che un cliente può farsi e rispondi in maniera chiara ed esaustiva.

: è la sezione che consente di inserire un’utile FAQ per ogni potenziale acquirente. Cerca di prevedere le possibili domande che un cliente può farsi e rispondi in maniera chiara ed esaustiva. Requiremets : inserisci qui le informazioni che hai bisogno di conoscere prima di accettare l’eventuale offerta di un cliente. Fatto questo, clicca sul tasto “Save & Continue”, poi allega un’immagine o un video di uno dei tuoi precedenti lavori, quindi clicca di nuovo su “Save & Continue”.

: inserisci qui le informazioni che hai bisogno di conoscere prima di accettare l’eventuale offerta di un cliente. Fatto questo, clicca sul tasto “Save & Continue”, poi allega un’immagine o un video di uno dei tuoi precedenti lavori, quindi clicca di nuovo su “Save & Continue”. Verify now : è la schermata che richiede l’inserimento e la verifica del tuo numero di telefono. Puoi scegliere se verificare il numero tramite un SMS di conferma (“Verify SMS”) oppure una telefonata (“Verify by call”).

: è la schermata che richiede l’inserimento e la verifica del tuo numero di telefono. Puoi scegliere se verificare il numero tramite un SMS di conferma (“Verify SMS”) oppure una telefonata (“Verify by call”). Publish Gig: fai clic sul pulsante “Publish Gig” per pubblicare il servizio che intendi offrire su Fiverr.

La gestione di ogni Gig avviene tramite la sezione “Order”. Quando accetti un ordine si accenderà in automatico un timer per ricordarti il tempo a disposizione rimasto per completare il servizio: quando poi lo porti a termine, invialo all’acquirente cliccando in rapida sequenza le opzioni “Deliver your order”, “Upload work” e “Deliver work”.

Conclusioni

La nostra guida su come funziona Fiverr termina qui. Hai mai usato prima d’ora questa piattaforma? Qual è stata la tua esperienza? Se non l’hai ancora fatto, registrati su Fiverr in poche semplici mosse e inizia a guadagnare.