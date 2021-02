Clubhouse sembra essere un vero e proprio trend in grado di attirare milioni di utenti sulla propria piattaforma, e tra questi ci sei anche tu. Hai ricevuto un invito da un amico o un parente, hai provato il servizio ma non sei rimasto soddisfatto dal social dal momento; anzi, più lo utilizzi più grandi dubbi sulla privacy si formano nella tua mente, mettendoti a disagio. Sei deciso quindi a rimuovere il tuo profilo da Clubhouse e ad eliminare la tua presenza digitale una volta e per sempre dal social, ma non riesci a trovare nulla nell’applicazione che possa aiutarti: non c’è una sola opzione utile per rimuovere o disattivare il tuo account utente, né ci sono informazioni esaustive sul sito ufficiale di Clubhouse.

Se vuoi sapere come cancellare l’account di Clubhouse una volta e per sempre, sei nel posto giusto: nei prossimi paragrafi troverai la soluzione al problema. Se hai dubbi sul social, leggi i prossimi paragrafi con attenzione, in particolare la sezione dedicata ai motivi per cui gli utenti hanno deciso di rimuovere Clubhouse dai propri iPhone: potrebbe essere utile per la tua scelta. Se invece vorresti cancellarti perché non hai compreso bene il funzionamento del social, allora potrà esserti utile dare uno sguardo alla nostra guida su come parlare su Clubhouse, dove spieghiamo in dettaglio come funzionano le stanze e come dialogare con contatti conosciuti e sconosciuti.

Perché cancellarsi da Clubhouse?

Il social negli ultimi mesi del 2020 e dall’inizio del 2021 ha avuto un vero e proprio boom di iscritti facendo leva sull’esclusività della piattaforma, almeno per il momento. Da un lato, Clubhouse è disponibile soltanto per gli smartphone Apple, ovvero gli iPhone, di cui la line-up iPhone 12 è l’ultima incarnazione; dall’altro, essendo ancora in fase di software “beta”, ovvero in prova, viene utilizzato un sistema ad inviti. Un utente qualsiasi non può quindi scaricare l’applicativo dall’App Store e cominciare subito ad usare Clubhouse: ogni nuovo utente sulla piattaforma può invitare al massimo due contatti ad iscriversi, i quali possono invitarne altri due e così via.

Il passaparola è stato sicuramente uno strumento pubblicitario potente, soprattutto per il controverso sistema di comunicazione che Clubhouse utilizza: l’unico modo per avere un contatto è tramite chat vocale. Non esistono messaggi di testo, immagini, video, GIF o stickers: tutto nasce e muore all’interno delle stanze, che possono ospitare migliaia di persone, talvolta anche più di 5.000 per volta. Proprio questo suo limite rappresenta uno dei principali motivi per cui gli utenti desiderano cancellarsi da Clubhouse: le chat vocali sono tutte in tempo reale, e questo è sicuramente da apprezzare al giorno d’oggi in cui le comunicazioni sono sempre più asincrone, ma non sono sempre ideali. Molte persone introverse faticano ad entrare nel vivo della conversazione o dare il proprio contributo, per non parlare del fatto che molte stanze con migliaia di utenti sono spesso caotiche.

Quello che più preoccupa però è la privacy degli utenti che si iscrivono a Clubhouse: la prima cosa che il social chiede, una volta scaricata l’app, è quella di dare accesso alla lista contatti presente su iPhone. Avere accesso alla lista contatti non è motivo di preoccupazione di per sé, ma preoccupa il modo in cui i dati relativi ai nostri contatti vengono utilizzati. Ogni volta che qualcuno presente nella nostra rubrica telefonica accede al social, un messaggio viene inviato chiedendoci se vogliamo “guidare con mano” questi nuovi utenti alla scoperta di Clubhouse: in caso di risposta positiva, verrà creata una stanza privata con i soli due contatti, utile ad esempio per colloquiare privatamente.

I problemi relativi alla privacy però sono subito evidenti: chiunque può vedere quanti amici sul social hanno i potenziali contatti che l’app ci suggerisce di invitare, e tutti sapranno della nostra presenza sull’app alla ricezione del messaggio di benvenuto. Ma c’è un intero vaso di Pandora pronto ad esplodere, se si parla di potenziali violazione della privacy. L’analista Jane Manchun Wong, conosciuta su Twitter con l’handle @wongmjane, ha già gettato alcune ombre sulla possibilità di poter registrare intere conversazioni nelle stanze di Clubhouse, con il potenziale pericolo di attivare una vera e propria sorveglianza di massa in quei paesi dove la libertà di espressione è fortemente contrastata.

It’s possible to automatically record any accessible Clubhouse room No I’m not turning it into an app because it’s fucking creepy and can be turned into mass surveillance — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 11, 2021

Non solo una possibilità, ma una certezza concreta: sembra che il governo Tailandese abbia avvisato gli utenti di Clubhouse di non utilizzare il social per criticare l’operato del governo e/o la monarchia, pena la possibilità di azioni legali nei loro confronti.

Thailand is threatening and monitoring Clubhouse users after dissidents joined the app to criticize the government and monarchy: https://t.co/YGa0e5rHh5 — Sarah McLaughlin (@sarahemclaugh) February 17, 2021

Clubhouse non è stato finora in grado di dare una risposta esaustiva a tutte queste riserve sulla gestione della privacy degli utenti: è legittimo quindi chiedersi come vengano utilizzati i dati della rubrica, e che tipo di sicurezza viene messa in campo per assicurare che le conversazioni restino private anche nelle stanze con migliaia di partecipanti. Soprattutto quando non c’è alcun riferimento al GDPR, che è uno degli strumenti più potenti per garantire il rispetto del trattamento dei nostri dati: è come se il social ignorasse anni di battaglie, condividendo arbitrariamente i dati con chiunque l’azienda reputi opportuno, senza una chiara indicazione o direzione.

Come eliminare l’account di Clubhouse

Cancellarsi da Clubhouse non è un’operazione semplice, a prima vista: sull’app le informazioni scarseggiano ed un sito di supporto ufficiale è praticamente inesistente. La soluzione però si può trovare analizzando le policy privacy di Clubhouse, disponibili per la visione a questo indirizzo. La sezione 5 del documento, intitolata “Update your information”, menziona un indirizzo email da contattare per poter correggere e/o cambiare i propri dati personali, ma anche se si desidera cancellare il proprio account Clubhouse.

Nel documento è scritto “Please log in to your account or contact us (at support@alphaexplorationco.com) if you need to change or correct your Personal Data, or if you wish to delete your account”, pertanto se vogliamo eliminare l’account Clubhouse dovremo inviare una mail all’indirizzo support@alphaexplorationco.com e chiedere che l’account venga cancellato. Non esiste un form da compilare, né indicazioni sulla compilazione della mail per essere cancellati; peggio ancora non vi è alcuna data certa che indichi un termine massimo entro cui l’azienda si impegna a cancellare i dati a partire dalla prima richiesta iniziale.

Dal noto forum di Reddit apprendiamo che in media, gli utenti che hanno richiesto la cancellazione del proprio account hanno ricevuto una risposta entro 10 giorni dall’invio della richiesta, ma con l’enorme afflusso di utenti riscontrato nelle ultime settimane i tempi potrebbero allungarsi considerevolmente.