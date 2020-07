Avere un sistema operativo aggiornato è la chiave per poter operare in sicurezza sul PC, specialmente se utilizziamo molto internet nella vita di tutti i giorni. Sia che il nostro utilizzo sia prevalentemente d’ufficio, sia che sia dedicato al gaming, avere un computer aggiornato a Windows 10 è d’obbligo, al giorno d’oggi.

Chi possiede una versione meno recente di Windows potrebbe incappare in problemi di incompatibilità, o peggio, mettere a rischio la sicurezza dell’intero sistema. Malintenzionati sfruttano in continuazione falle nel sistema per poter rubare i nostri dati, sensibili o meno, o addirittura per chiedere un riscatto in cambio delle informazioni e dei documenti contenuti sul PC. Questo è possibile perché ransomware e malware vengono installati utilizzando degli exploit o bug che vengono continuamente corretti dal team di sviluppo di Microsoft: da qui l’importante di aggiornare a Windows 10 non appena se ne ha l’occasione.

Se siete alla ricerca del metodo migliore su come aggiornare Windows 10, questa guida fa proprio al caso vostro: nei prossimi paragrafi parleremo dei metodi più comuni per poter effettuare l’update del sistema operativo. Per i motivi di sicurezza elencati poc’anzi, la risposta alla domanda se conviene aggiornare a Windows 10 diventa triviale: farlo significa essere in grado di lavorare e svagarsi utilizzando un prodotto sicuro, al riparo dagli occhi (e dal codice) maliziosi di malintenzionati.

Requisiti per aggiornare a Windows 10

Non tutti i computer potrebbero essere idonei ad effettuare l’update del sistema operativo, anche se c’è da dire che Microsoft ha fatto un lavoro eccellente sotto il punto di vista dell’ottimizzazione. Rispetto a Windows 7 Vista e Windows 8/8.1, con l’abbandono dell’interfaccia Metro, il sistema ha guadagnato molto in termini di fluidità e stabilità, lasciandosi alle spalle una cattiva gestione delle risorse hardware.

Di seguito elenchiamo i requisiti minimi per l’installazione di Windows 10 sul vostro computer:

Processore da 1 GHz o superiore

Per architettura a 32 bit almeno 1 GB di memoria RAM, almeno 2 GB per sistemi a 64 bit

Scheda video compatibile con DirectX 9 con supporto driver WDDM 1.0

Display con risoluzione minima di 800×600 pixels

Collegamento ad Internet per utilizzare alcune funzionalità avanzate e per scaricare gli aggiornamenti di sistema

Potrebbe anche capitare che l’operazione di aggiornamento non vada a buon fine a casa di problemi relativi a hardware incompatibile, driver non aggiornati, spazio su disco insufficiente o supporto del produttore (OEM) terminato.

Come aggiornare da Windows 7 a Windows 10

Microsoft ha dato la possibilità, con il rilascio del suo nuovo sistema operativo, di poter effettuare l’aggiornamento dalle vecchie versioni: è possibile quindi passare da Windows 7 Enterprise, Home e Professional a Windows 10 Enterprise, Home e Professional. Ovviamente, ciò è possibile soltanto se si possiede un codice Product Key valido, ed il passaggio può essere effettuato solo tra versioni simili: non è possibile quindi, ad esempio, aggiornare da Windows 7 Home a Windows 10 Professional, e così via.

Possiamo aggiornare da Windows 7 a Windows 10 utilizzando lo strumento di creazione di contenuti multimediali, creando un CD, DVD o chiavetta USB con a bordo l’immagine ISO della nuova versione di Windows 10. Se non sapete di cosa stiamo parlando, state tranquilli: spiegheremo tutti i passaggi da seguire dettagliatamente, così che anche coloro senza una conoscenza tecnica della terminologia o del sistema operativo possano effettuare l’aggiornamento a Windows 10.

Per prima cosa, scarichiamo l’immagine ISO del sistema operativo, tenendo conto della lingua utilizzata e dell’architettura, che può essere a 32 bit o 64 bit. In genere hardware più moderno supporta pienamente l’architettura a 64 bit, se però avete dei dubbi o possedete componenti più vecchi di 7-10 anni, allora utilizzate un’immagine ISO con supporto 32 bit. Potete scaricare i file ISO e lo strumento per la creazione del supporto di installazione da questo indirizzo. Per poter realizzare un supporto avremo bisogno di una chiavetta USB con almeno 8GB di memoria interna libera, o in alternativa un DVD vuoto. Per creare un supporto di installazione si deve:

Scaricare lo strumento dalla pagina indicata cliccando Scarica ora lo strumento , e premere successivamente su Esegui

, e premere successivamente su Accettare le condizioni di licenza premendo sul pulsante Accetta

Selezionare Crea un supporto di installazione per un altro PC dal menù di scelta dell’operazione da effettuare

per un altro PC dal menù di scelta dell’operazione da effettuare Cliccare su Avanti

Selezionare la lingua , l’edizione e l’architettura per l’installazione di Windows 10

, e per l’installazione di Windows 10 Scegliere il supporto su cui installare Window s10: unità flash USB o file ISO da masterizzare su DVD

Una volta terminata la creazione del supporto, bisognerà seguire le istruzioni a schermo per riavviare il PC e caricare Windows 10 dal nuovo supporto di installazione

Aggiornare Windows 10 tramite Strumento per la creazione di supporti

Il modo più semplice per effettuare l’update da Windows 7 all’ultima versione del software di Microsoft è attraverso la pagina web che l’azienda di Redmond mette a disposizione di tutti gli utenti. Si può utilizzare questa modalità quando si possiede una licenza per installare Windows 10 e si sta aggiornando il PC da Windows 7 o Windows 8.1.

Il programma eseguirà automaticamente le operazioni necessarie per l’aggiornamento, chiedendo anche agli utenti se si desidera mantenere file e documenti sul PC, oppure iniziare un’installazione ex novo. Ecco come aggiornare Windows 10 utilizzando questo comodo strumento, basta seguire queste semplici istruzioni:

Dalla pagina web del sito Microsoft cliccare su Scarica ora lo Strumento e premere Esegui una volta che il download è terminato

e premere una volta che il download è terminato Nota bene: lo strumento deve essere eseguito da un amministratore di sistema

Cliccare su Accetta nella pagina Condizioni di Licenza

nella pagina Condizioni di Licenza Cliccare su Aggiorna il PC Ora quando richiesto, e selezionare Avanti

quando richiesto, e selezionare Lo strumento provvederà a scaricare ed installare i file necessari all’installazione di Windows 10

Come aggiornare Windows 10 tramite Media Creation Tool

L’aggiornamento a Windows 10 da una versione precedente può essere in maniera automatica tramite Update Center, ma a volte può risultare più comodo creare un supporto dedicato per l’installazione, ad esempio se abbiamo molti computer da aggiornare e/o non disponiamo di un collegamento ad Internet veloce o una tariffa dati flat. Possiamo utilizzare lo strumento per la creazione di contenuti multimediali per scaricare Windows 10 come file ISO, e poi riversarlo su di un supporto esterno come una chiavetta USB flash o un DVD. Ecco come aggiornare Windows 10 con un supporto esterno:

Per prima cosa identificare il tipo di sistema operativo installato andando su Pannello di controllo > Sistema e sicurezza

> Eseguire lo strumento per la creazione di contenuti multimediali cliccando su Scarica Ora > Esegui da questa pagina

> da questa pagina Selezionare Crea supporto di installazione (unità flash USB, DVD o file ISO) per un altro PC

Scegliere la versione e l’architettura corretta per l’installazione

Decidere quale supporto usare per l’installazione

Terminata la procedura, inserire il supporto all’interno del PC (DVD o USB) e riavviare il computer premendo su Start > Riavvia

> Se il PC non avvia automaticamente il supporto esterno e non si presenta la pagina di Installazione di Windows, riavviare nuovamente il sistema e modificare l’ordine di avvio nelle impostazioni BIOS o UEFI: per farlo bisogna premere un tasto, solitamente F2, F12, CANC o ESC subito dopo l’accensione del PC, e da qui modificare l’ordine di avvio dei dispositivi

Procedere con l’installazione di Windows

Windows 10 verrà installato per diversi minuti, una volta terminata la procedura potrete utilizzare il sistema e avrete 10 giorni di tempo per ripristinare l’installazione precedente di Windows 7

