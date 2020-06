Una chat, un tap, uno swipe: le app per incontri hanno ridefinito in questi anni le regole del corteggiamento tra giovani e meno giovani, belli e brutti. In rete ci si imbatte spesso in siti che promettono di trovare l’anima gemella, ma in verità sono pochi a mantenere la parola. Tra gli eletti c’è Badoo, portale d’incontri online lanciato nei primi anni Duemila e oggi usato da quasi mezzo miliardo di persone (sì, mezzo miliardo, non è un errore).

Curiosi di sapere come (e se) funziona? In questo articolo abbiamo cercato di riassumere tutti i principali punti relativi a BadooBadoo (se lo digitate su Google lo troverete proprio così, un bug?), oltre a proporvi un confronto con Tinder e Meetic.



Cos’è Badoo

Badoo.com è un sito d’incontri per conoscere nuove persone, instaurare amicizie e – perché no – trovare chi un giorno neanche troppo lontano potrebbe diventare la propria dolce metà. Nasce nel 2006 dall’idea dell’imprenditore russo Andrei Andreyev, ottenendo da subito un successo clamoroso: due anni più tardi sono già 14 milioni gli utenti che usano Badoo per chattare e flirtare.

L’app di dating online rientra nel gruppo MagicLab, di cui fa parte anche Bumble (altra app per incontri), acquistato nel 2019 dalla società d’investimento Blackstone per 3 miliardi di dollari (il valore assegnato alla quota di partecipazione ceduta dal creatore Andreyev). L’attuale CEO di MagicLab è Whitney Wolfe Herd, co-fondatrice di Tinder e creatrice del servizio Bumble.

Come funziona Badoo

Entriamo ora nel vivo della guida, spiegando passo dopo passo il funzionamento: dalla registrazione di un nuovo account a come cercare nuove persone e chattare con loro.

Come registrarsi su Badoo

Se volete provare l’esperienza di Badoo mobile, per prima cosa dovete scaricare l’applicazione:

Badoo per Android : link Google Play Store

: link Google Play Store Badoo per iOS: link iOS

A download terminato procedete pure con la registrazione: indicate genere (uomo o donna), nome (che comparirà sulle ricerche), data di nascita e indirizzo email. Pochi secondi dopo riceverete un messaggio di posta elettronica contenente il link/bottone per completare l’iscrizione.

È tutto, vi siete appena iscritti. Completate adesso il profilo caricando una foto profilo: sceglietela dalla galleria del telefono pigiando su Carica foto e dando il permesso all’applicazione di accedere ai contenuti multimediali. Caricata la prima foto potrete aggiungerne delle altre, sempre scegliendole dalla memoria del telefono. L’ultimo step prevede l’impostazione di una password.

Importante: volendo potete registrarvi anche con il numero di cellulare o l’account Facebook.

Primo contatto

Le credenziali fornite al momento della registrazione (indirizzo email e password) vi serviranno in seguito per effettuare l’accesso: sarà sufficiente digitare nel motore di ricerca la parola Accedi a BadooBadoo per trovare il link del sito ufficiale tramite cui eseguire il login. Al primo accesso, nella schermata Il Patto, troverete il link al regolamento ufficiale: proseguendo accetterete le condizioni di utilizzo della piattaforma.

Inizierà ora la fase questionario, già vista su Meetic. Non ci dilunghiamo con le domande a cui sarete chiamati rispondere, il consiglio che possiamo darvi però è di essere sinceri al 100%: dalle vostre risposte infatti l’algoritmo vi mostrerà i profili più affini.

Sarete quindi reindirizzati alla schermata principale dell’app di Badoo mobile, dove sono presenti quattro sezioni:

Ricerca : qui vengono raccolti tutti i profili Badoo più vicini in base alla posizione. Ognuno presenta preziose informazioni quali foto, nome, età e distanza misurata in km dalla propria abitazione. In più, se online, c’è anche il pallino verde.

: qui vengono raccolti tutti i profili Badoo più vicini in base alla posizione. Ognuno presenta preziose informazioni quali foto, nome, età e distanza misurata in km dalla propria abitazione. In più, se online, c’è anche il pallino verde. Incontri : in questa sezione viene presentato il profilo completo delle persone iscritte a Badoo, selezionate dall’algoritmo sulla base degli interessi in comune e di altre affinità (posizione, lavoro, ecc.). Per visualizzare tutte le informazioni fate uno swipe dal basso verso l’alto. Quello che vedete/leggete vi piace? Allora fate uno swipe verso destra o tap sull’icona del cuore. Non vi piace? Swipe verso sinistra o tap sulla croce.

: in questa sezione viene presentato il profilo completo delle persone iscritte a Badoo, selezionate dall’algoritmo sulla base degli interessi in comune e di altre affinità (posizione, lavoro, ecc.). Per visualizzare tutte le informazioni fate uno swipe dal basso verso l’alto. Quello che vedete/leggete vi piace? Allora fate uno swipe verso destra o tap sull’icona del cuore. Non vi piace? Swipe verso sinistra o tap sulla croce. Messaggi : se vi scrivono uno o più profili lo vedete in questa area (icona del messaggio). Sempre qui compariranno eventuali mi piace ricevuti dagli altri utenti iscritti alla piattaforma.

: se vi scrivono uno o più profili lo vedete in questa area (icona del messaggio). Sempre qui compariranno eventuali mi piace ricevuti dagli altri utenti iscritti alla piattaforma. Profilo: l’area personale di riepilogo, dove aggiungere foto, modificare la descrizione, acquistare crediti, attivare Badoo Premium e accedere alle impostazioni tramite tap sull’icona dell’ingranaggio.

Cercare persone su Badoo

Con Badoo conosci persone della tua città in modo molto semplice. Tutto quello che bisogna fare infatti è pigiare su Ricerca (l’icona della posizione): in automatico l’app presenta un elenco di tutti i profili online e offline iscritti alla piattaforma, ordinati in base alla distanza chilometrica dalla propria abitazione.

La ricerca dell’algoritmo potrebbe però essere insufficiente o troppo generica. Per rimediare a questo c’è l’opzione Filtra: fate tap sull’icona della posizione e poi sull’icona delle impostazioni (in alto a destra), quindi affinate la ricerca definendo i parametri legati a età e interessi. Se non l’avete ancora fatto, compilate il questionario iniziale (lo trovate nella schermata Filtra sotto la sezione Filtri avanzati).

Come chattare su Badoo

La chat di Badoo mobile è disponibile da subito, non serve ricevere un like o far scattare il cosiddetto match (like di entrambi) per poter avviare una conversazione. Per chattare dovete soltanto aprire il profilo che vi piace e fare tap sull’icona del messaggio: si attiverà in automatico la chat tramite cui salutare e presentarsi al contatto scelto (l’interfaccia è molto intuitiva, qualsiasi ulteriore spiegazione è superflua).

Rompete il ghiaccio per primi e aspettate la sua risposta: siate pazienti, se si fa attendere è perché quasi certamente starà spiando il vostro profilo con foto, descrizione, interessi, ecc. E mi raccomando, siate sempre gentili e sinceri. Non cadete nel volgare né alimentate scontri verbali se non volete ricevere una segnalazione e rischiare il blocco del profilo.

Abbonamento a Badoo

Badoo Premium è la versione a pagamento della famosa app per incontri. Se volete aumentare la visibilità su Badoo, avendo così più possibilità di incontrare e conoscere un numero più alto di persone, la soluzione è sottoscrivere l’abbonamento. Per attivarlo fate tap su Profilo (l’icona dell’omino) e selezionate Attiva sotto l’intestazione Badoo Premium.

Nella nuova schermata vi verranno mostrate le opzioni di pagamento disponibili e i vari piani di abbonamento: credito telefonico (cellulare), Google Play, carta di credito (debito o prepagata), PayPal. Tramite il credito telefonico è possibile attivare soltanto il piano settimanale al costo di 3 euro, mentre con gli altri metodi si ha accesso ai seguenti piani:

1 settimana: 5,99 euro

1 mese: 19,99 euro

3 mesi: 45,99 euro

6 mesi: 90,99 euro

a vita: 114,99 euro

Sono molteplici i vantaggi delle opzioni a pagamento di Badoo: vedere il profilo della persona che ha lasciato un Mi piace al vostro contatto nella sezione Incontri; annullare il no dato per errore; contattare gli utenti più popolari della piattaforma; chattare per primi con i nuovi iscritti; mettere in evidenza il messaggio scritto a un profilo in particolare superando tutti gli altri; navigare su Badoo e visitare gli altri profili in modalità anonima; scoprire chi vi ha aggiunto alla lista dei suoi contatti preferiti.

Un altro modo per aumentare la visibilità su Badoo mobile senza abbonamento è l’acquisto dei crediti una tantum. Questi vi permettono infatti di scalare la classifica in Ricerca, risultando così tra i primi posti nelle ricerche locali (50 crediti). Inoltre è possibile incrementare le affinità (100 crediti), avendo a disposizione più profili in Incontri. Potete infine promuovere la vostra foto (100 crediti) e far sapere agli altri che siete online (100 crediti).

Le modalità di pagamento sono le stesse di quelle viste prima per l’abbonamento. Ecco l’importo da pagare per avere un determinato numero di crediti:

100 crediti: 3,50 euro

550 crediti: 15,75 euro

1.250 crediti: 24,49 euro

2.750 crediti: 52,49 euro

Nota: usando il credito telefonico il costo di 100 crediti è pari a 2,00 euro, mentre per 550 crediti occorrono 10,00 euro. In più c’è il pacchetto da 250 crediti al prezzo di 5,00 euro.

Pro e contro di Badoo

Tracciamo un bilancio finale di Badoo, con vantaggi e svantaggi nell’usare l’app per incontri:

Vantaggi:

alto numero di iscritti : negli ultimi anni Badoo è stata l’app di dating online più scaricata dagli italiani.

: negli ultimi anni Badoo è stata l’app di dating online più scaricata dagli italiani. Badoo mobile per Android e iOS : la presenza di un’app e la compatibilità sia con i device Android che con iPhone e iPad fa sì che l’applicazione possa essere utilizzata in ogni momento della giornata e ovunque ci si trovi, a patto di avere la connessione dati.

: la presenza di un’app e la compatibilità sia con i device Android che con iPhone e iPad fa sì che l’applicazione possa essere utilizzata in ogni momento della giornata e ovunque ci si trovi, a patto di avere la connessione dati. sistema di notifiche : nuovi mi piace, messaggi e affinità vengono segnalati in tempo reale grazie al sistema di notifiche integrato nell’app.

: nuovi mi piace, messaggi e affinità vengono segnalati in tempo reale grazie al sistema di notifiche integrato nell’app. profili verificati: la spunta blu accanto ai profili indica che sono stati verificati dallo staff di Badoo. Si tratta di un ottimo incentivo per iniziare una chat. Per verificare l’account è necessario collegarlo all’account di Instagram, con una foto o con il numero di cellulare.

Svantaggi:

è gratis ma…: l’app è gratuita e, sulla carta, per incontrare nuove persone e inviare loro messaggi non bisogna pagare un euro. Come tutti gli altri siti di incontri però, anche in Badoo se si vogliono ottenere risultati concreti è necessario sottoscrivere un abbonamento per avere accesso a tutte quelle funzionalità aggiuntive in grado di fare la differenza.

Confronto Badoo, Tinder e Meetic

In ultimo, un super versus tra Badoo, Tinder e Meetic, le tre app per incontri più famose e usate in Italia, prendendo in considerazioni due elementi fondamentali: facilità di conoscere nuove persone e costo abbonamenti.

Trovare, conoscere e parlare con nuove persone

Per numero di utenti, scheda apposita Ricerca (l’icona della posizione) e possibilità di iniziare una chat senza aver prima ricevuto like o essere scattato il fatidico match, consideriamo Badoo l’app migliore per trovare e conoscere una nuova persona con un account gratuito.

Nella nostra personale classifica, al secondo posto posizioniamo Meetic perché come Badoo permette agli utenti di avviare da subito una chat con la persona per cui si ha interesse. Meetic però non può contare sullo stesso numero di iscritti e utenti attivi dell’app rivale, anche se dalla sua ha il vantaggio di compilare un profilo il più completo possibile (in questo Meetic è la migliore in assoluto).

Ultimo posto per Tinder. A pesare è l’assenza di una descrizione completa come in Meetic e Badoo, oltre all’impossibilità di contattare una persona che ci piace fino a quando non scatta il match (molto più probabile con un account premium).

Prezzo abbonamenti

Badoo è l’unica app per incontri che permette di acquistare la versione definitiva (no abbonamento) a un prezzo di 114,99 euro una tantum. Anche scegliendo i piani mensili, Badoo Premium si conferma l’abbonamento più vantaggioso al costo di 19,99 euro. Seconda l’applicazione Meetic con il piano Illimitato a 29,99 euro. Il piano più caro è quello di Tinder (Gold) che costa 30,99 euro per un solo mese.

Ecco un riepilogo dei prezzi scegliendo i piani da 12 mesi o da 1 mese (tra parentesi il nome dell’abbonamento):

12 mesi : Badoo 114,99 euro a vita una tantum (Premium); Tinder 154,92 euro (Gold); Meetic 179,88 euro (Illimitato)

: Badoo 114,99 euro a vita una tantum (Premium); Tinder 154,92 euro (Gold); Meetic 179,88 euro (Illimitato) 1 mese: Badoo 19,99 euro (Premium); Meetic 29,99 euro (Illimitato); Tinder 30,99 euro (Gold)

Siete ancora indecisi? Approfondite allora con la lettura delle nostre due guide:

Come cancellarsi da Badoo

Se la vostra esperienza non è stata delle più esaltanti, volendo usare un eufemismo, e avete deciso di eliminare l’account Badoo, non dovrete far altro che pigiare sull’icona dell’omino, poi su Impostazioni e Account. Nella nuova schermata troverete l’opzione che vi permette di sospendere il profilo (Nascondi account), per poi riattivarlo quando lo si desidera. Più in basso invece c’è il link per procedere con la cancellazione definitiva: pigiate su Elimina account, aggiungete il segno di spunta accanto alla voce Eliminare il tuo account, quindi tap sul bottone Continua.

Infine, dalla schermata Elimina account pigiate su No, elimina il mio account, inserite la motivazione e pigiate sul tasto Elimina account per confermare la scelta definitivamente. Dopo pochi secondi, se avrete eseguito tutti i passaggi in maniera corretta, riceverete un’email con la conferma che il vostro account è stato cancellato e con esso tutte le foto e le informazioni associate.