Trovare l’anima gemella non è mai stato semplice. La rivoluzione tecno-social, nonostante le premesse iniziali, non sembra aver agevolato le cose, anzi. Instaurare un dialogo, raccontarsi, incontrarsi: all’improvviso anche le cose più banali sono diventate un ostacolo. Meetic nasce come soluzione alle difficoltà dei giovani di relazionarsi con le persone.

In un’area comfort, quale è lo schermo di un computer o uno smartphone, ci si impara a conoscere, scoprire affinità, interessi in comune e differenze. Certo, non sempre si può pretendere la sincerità assoluta, ma questo vale tanto nella vita reale quanto in quella virtuale. Considerate Meetic.it come una sorta di cupido 3.0: l’arco e la freccia non ci sono più, sostituite da una piattaforma e un’app all’avanguardia progettate per assicurare la migliore esperienza d’uso.

Cercate un sito d’incontri serio, dove trovare l’amore è una missione piuttosto che un concetto astratto campato per aria? Forse la vostra ricerca è terminata. Scoprite in che modo Meetic può aiutarvi nel fare la conoscenza di una persona speciale, magari anche della stessa città e mai incontrata prima. Se poi son rose…

Perché scegliere il sito d’incontri Meetic

Prima di tutto, Meetic è gratis. Poi è un sito di incontro serio, dove i profili delle persone iscritte sono verificati tramite la moderazione sia della descrizione che delle foto aggiunte. Se in altri contesti è facile che succeda il contrario, su www.meetic.it potete concentrarvi sulla conoscenza di un qualunque utente con la sicurezza di parlare davvero con l’uomo o la donna che compare nella foto profilo.

Gli iscritti oltre ad avere un nome e un volto hanno anche un profilo con una descrizione approfondita e puntuale, rendendo agli altri utenti più semplice la ricerca di un profilo idoneo per iniziare quantomeno una chat esplorativa. Su Meetic l’interesse per una persona piuttosto che un’altra nella maggior parte dei casi non dipende da una foto profilo in evidenza ma da come ci si presenta a parole. Già da solo questo elemento porta la conoscenza iniziale a un livello superiore.

La chat rappresenta il primo passo di un percorso reso più intrigante, e allo stesso tempo divertente, grazie agli eventi Meetic: appuntamenti in calendario ogni mese organizzati nel minimo dettaglio per far sentire i partecipanti a proprio agio e dare loro tutti gli strumenti possibili per rompere il ghiaccio con la persona verso cui stanno iniziando a provare un feeling particolare. Per conoscere gli ultimi eventi in programma cliccate qui.

Come funziona Meetic

Passiamo ora ai fatti. In questo capitolo vedrete passo dopo passo il funzionamento di Meetic: dall’iscrizione a come trovare una persona, oltre alla modalità incognito e a chi chiedere aiuto in caso di problemi con l’utilizzo del servizio.

Iscrizione

La registrazione a Meetic richiede pochi minuti. Se volete usare il sito d’incontri su telefono, scaricate per prima cosa l’app (link Android – link iOS). Terminata l’installazione pigiate su Crea un profilo, selezionate il vostro genere e se cercate un uomo o una donna; compilate poi i campi Città, Codice postale, Regione e Paese, inserite la data di nascita e il vostro nome (soltanto il nome); infine inserite email e password, che saranno le credenziali con cui effettuerete l’accesso, e pigiate sul bottone Fine.

Nota: nell’ultima schermata dovrete accettare anche le condizioni di utilizzo del servizio, aggiungendo un segno di spunta nella prima casella in alto accanto a “Certifico di essere maggiorenne e di accettare le Condizioni generali” e nella seconda relativa al trattamento dei dati.

Questionario iniziale

Completata l’iscrizione, Meetic fornisce subito un aiuto per trovare i profili più compatibili in base alle risposte date ad una serie di domande:

Come ti senti per cominciare una nuova relazione? Nel primo quesito vi verrà chiesto se avete intenzione di impegnarvi in una relazione seria o volete semplicemente allargare la cerchia di amicizia. Rispondendo Sì dite al portale che state cercando l’amore vero.

Nel primo quesito vi verrà chiesto se avete intenzione di impegnarvi in una relazione seria o volete semplicemente allargare la cerchia di amicizia. Rispondendo Sì dite al portale che state cercando l’amore vero. Qual è il tuo stato civile? La risposta alla domanda è molto semplice: dovrete indicare se siete single, separati, divorziati o vedovi.

La risposta alla domanda è molto semplice: dovrete indicare se siete single, separati, divorziati o vedovi. Sei un genitore? L’app vuole sapere se avete o meno figli, sapendo che questa può essere una variabile importante all’interno di una coppia, soprattutto all’inizio.

L’app vuole sapere se avete o meno figli, sapendo che questa può essere una variabile importante all’interno di una coppia, soprattutto all’inizio. Vuoi dei figli? Altra domanda personale, per affinare ancora meglio il profilo della persona e proporlo agli utenti che hanno risposto in maniera uguale.

Altra domanda personale, per affinare ancora meglio il profilo della persona e proporlo agli utenti che hanno risposto in maniera uguale. Qual è il tuo livello di istruzione? Anche qui vale lo stesso discorso fatto per le altre domande. Alcuni potranno storcere il naso, altri invece saranno contenti di sapere il grado di istruzione della persona dietro lo schermo.

Anche qui vale lo stesso discorso fatto per le altre domande. Alcuni potranno storcere il naso, altri invece saranno contenti di sapere il grado di istruzione della persona dietro lo schermo. La tua altezza? Un simpatico metro vi consente di indicare con precisione la vostra altezza. Un modo come un altro per dire: “Lasciate i mismatch confinati nel pitturato della pallacanestro”.

Un simpatico metro vi consente di indicare con precisione la vostra altezza. Un modo come un altro per dire: “Lasciate i mismatch confinati nel pitturato della pallacanestro”. In che modo descriveresti il tuo corpo? Altra domanda che potrebbe creare un po’ d’imbarazzo, ma evidentemente Meetic ha raccolto opinioni a sufficienza per dare all’aspetto fisico un certo peso.

Altra domanda che potrebbe creare un po’ d’imbarazzo, ma evidentemente Meetic ha raccolto opinioni a sufficienza per dare all’aspetto fisico un certo peso. Lunghezza dei tuoi capelli? No, il barbiere può aspettare. Date solo un’indicazione generica su come portate i capelli.

No, il barbiere può aspettare. Date solo un’indicazione generica su come portate i capelli. Infine dicci il tuo colore di capelli…Il mito delle bionde o dei mori è ancora molto radicato nella società moderna, segno che non tutte le cose sono cambiate.

La tua etnia? La selezione è tra europea, mediterranea, latina, africana, araba, razza mista, indiana, altre.

La selezione è tra europea, mediterranea, latina, africana, araba, razza mista, indiana, altre. Di che nazionalità sei ?

? Fumi? Un’informazione preziosa da conoscere, più di quanto potete credere.

Un’informazione preziosa da conoscere, più di quanto potete credere. E hai una piccola imperfezione? Parola d’ordine, sincerità. Nell’elenco figurano le seguenti voci: Sono sempre in ritardo, A volte sono goffo, Sono sensibile, Sono un sognatore, A volte sono indeciso, Sono un po’ una testa calda, Sono disorganizzato, Sono timido, Sono un bambinone, Sono testardo, Sono ipocondriaco, Mi innamoro subito, Sono un chiacchierone, A volte sono troppo esuberante, A volte sono troppo iperattivo, Posso essere impaziente, Sono ossessivamente ordinato, Sono superstizioso, Sono un mangione, Sono troppo onesto

Foto

Terminato il questionario (infinito) la procedura vi chiederà di aggiungere una vostro foto. L’immagine sarà posta sotto moderazione dal team di Meetic, che deciderà se convalidarla o meno. Non appena la foto avrà ottenuto il via libera riceverete dallo staff un’email contenente il messaggio di conferma.

Descrizione profilo

Proseguite adesso inserendo una descrizione interessante della vostra persona. Avete a disposizione fino a un massimo di 2.000 caratteri, che corrispondono grossomodo a 350 parole. Per avere più possibilità di trovare una persona compatibile, concentrate tutte le energie su un racconto sincero e capace di incuriosire. Così come per la foto, è prevista una convalida da parte dello staff.

Come trovare una persona su Meetic

Dopo pochi minuti il vostro profilo/annuncio sarà pronto. D’ora in avanti potrete iniziare a trovare nuovi single pigiando sul tasto Visualizza Single. Nella sezione Sei fatto per loro! Corrispondi ai loro criteri vengono visualizzati i profili più affini in base alla descrizione e alle risposte fornite durante il primo questionario.

In La tua selezione Meetic mostra i 100 profili più interessanti con cui avviare una chat. Oltre alla foto sono messi in evidenza due pulsanti: con un tap sulla croce farete capire all’algoritmo di non essere interessati, un tap sul cuore invece conferma che quel profilo vi piace (in caso di like reciproco riceverete una notifica che vi inviterà a iniziare una conversazione). Pigiando invece su Saperne di più entrate nel profilo completo, con un riepilogo sui punti in comune e la descrizione. Da qui potete inoltre avviare una chat con la persona selezionando l’icona del messaggio.

Se non avete trovato nessun profilo interessante, potete sempre affinare la vostra personale “indagine” pigiando sul tab Ricerca e filtrando i risultati della nuova ricerca per:

città

età

foto

online

Con il trascorrere del tempo vedrete crescere un numero accanto al tab Io: corrisponde al numero di persone che hanno visitato il profilo. Per scoprire chi sono è necessario sottoscrivere un abbonamento (tap su Prendo un Pass o Abbonati).

Per aumentare la visibilità del profilo nelle ricerche è disponibile lo strumento a pagamento Booster: 10 costano 11,89 euro, 5 invece 7,95 euro, il prezzo di 1 corrisponde a 1,99 euro.

Applicazione Meetic per PC

L’app Meetic è disponibile nel Microsoft Store per PC con Windows 10. Sei interessato a provare il servizio, scarica Meetic per PC cliccando qui (sarai reindirizzato alla pagina ufficiale dello store di Microsoft per il download dell’applicazione).

Nota: su Mac il sito d’incontri è disponibile soltanto tramite il sito www.meetic.it.

Cos’è la modalità incognito

La modalità incognito permette di navigare su Meetic come dei fantasmi, così da visitare i profili degli altri senza che questi lo sappiano e senza apparire nei risultati di ricerca all’interno della piattaforma. Così come lo strumento Booster, anche la modalità in incognito è a pagamento: costa 1,99 euro per 24 ore oppure 9,99 euro al mese scegliendo il piano di un mese.

Nota: l’offerta non viene rinnovata in automatico, non dovete quindi preoccuparvi di disattivare l’eventuale rinnovo.

Meetic Affinity

Meetic Affinity è a tutti gli effetti un altro sito di dating che rientra nello stesso gruppo di Meetic.it (Match Group). Una volta collegati alla homepage dovete rispondere a un questionario sulla personalità a cui siete più interessati. Il test richiede diversi minuti, prendetevi quindi un po’ di tempo del vostro tempo libero per rispondere a tutte le domande che vertono su: Ricerca, Visione della coppia, Personalità, Gusti e Valori.

Alla fine del test, Meetic Affinity propone la selezione dei profili maggiormente compatibili. Potete iniziare una chat cliccando sull’opzione Scrivergli o esprimere un interesse lasciando un like. Per aumentare le possibilità di incontrare l’anima gemella c’è a disposizione la versione a pagamento con quattro tipologie di offerte:

1 mese: 50 euro

3 mesi: 30 euro al mese

6 mesi: 20 euro al mese

12 mesi: 15 euro al mese

L’upgrade alla versione completa di Meetic Affinity permette di scoprire l’identità dei profili che lasciano un like al profilo, chattare senza limiti di contatti, vedere le foto degli iscritti al servizio e gestire la privacy delle foto.

Per eliminare l’account invece è andate su Il tuo account > Parametri dell’account, poi scorrete verso il basso fino a trovare il link Annulla iscrizione per confermare la volontà di cancellarsi dal servizio. Nella nuova finestra vi verrà chiesto di confermare indirizzo email e password, poi pigiate sul bottone Annulla iscrizione per due volte consecutive.

Abbonamento Meetic

Esistono tre tipi di abbonamento. Il piano Basic costa 9,99 euro al mese per un totale di 6 mesi e dà la possibilità di contattare senza limiti fino a un massimo di 10 persone nuove ogni giorno. L’abbonamento Scoperta ha un prezzo di 12,99 euro al mese e permette di conoscere fino a 25 persone al giorno. Infine il piano Illimitato a 14,99 euro al mese propone conversazioni illimitate e la rimozione dei banner pubblicitari.

Nota: i piani Scoperta e Illimitato consentono anche di scoprire gli utenti che hanno visitato il profilo.

I metodi di pagamento su Meetic sono le carte di credito, debito o prepagate Visa, Visa Electron, MasterCard, American Express e Diners. In più potete pagare anche con il saldo disponibile dell’account di PayPal.

Servizio clienti

Meetic non ha un servizio clienti che risponde al telefono. Gli unici due modi per contattare il portale in caso di problemi è compilare il form disponibile a questo link. Se avete avuto una brutta esperienza con un nuovo contatto appena conosciuto in chat selezionate il link Segnala un problema (posizionato sulla parte bassa della pagina del profilo in questione) o su Segnalare un’email inopportuna: così facendo invierete una segnalazione al team di moderazione, che dopo un’attenta verifica del caso prenderà gli opportuni provvedimenti come da regolamento.

Come cancellarsi da Meetic

Per eliminare l’account Meetic dovete eseguire l’accesso via desktop tramite il sito meetic.it, cliccare sull’icona del profilo e selezionare il link Sospendere il mio profilo posizionato nella sezione Assistenza in basso a sinistra; si aprirà una nuova finestra in cui vi verrà chiesto di confermare la sospensione del profilo, ma se avete intenzione di cancellarvi definitivamente dal portale cliccate sul link clicca qui accanto alla frase Per eliminare definitivamente il tuo account.

Nella nuova finestra che si apre vi sarà chiesto di cliccare confermare di nuovo l’identità inserendo le credenziali di accesso (indirizzo email e password). Potrete poi procedere con la cancellazione cliccando sul tasto Conferma.