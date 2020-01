La tastiera meccanica Xiaomi Yuemi di seconda generazione è finalmente realtà, disponibile all’acquisto sulla famosa piattaforma di crowdfunding e shop online Youpin, sempre di proprietà della compagnia cinese.

Il primo modello arrivò nell’ottobre del 2016, con lo stesso identico prezzo di vendita: un prodotto che ha subito attratto gli entusiasti, anche in virtù dei particolari switch utilizzati. La nuova versione migliora sostanzialmente in tutto, pur mantenendo il prezzo particolarmente contenuto e la qualità che contraddistingue Xiaomi, rendendola molto appetibile nel panorama delle tastiere meccaniche.

Xiaomi Yuemi MK01S: design













La tastiera meccanica Yuemi di Xiaomi è un modello composto da 87 tasti, contro i tradizionali 101/104 a cui siamo abituati: in pratica è stato eliminato il tastierino numerico, il che la rende immediatamente più compatta.

La struttura è realizzata in alluminio H32, così da risultare robusta: i keycaps sono in PC+ABS, mentre gli switch utilizzati sono i TTC Red, cloni dei più famosi Cherry MX, e sono gli stessi utilizzati sempre da Xiaomi per la sua Mechanical Keyboard Pro Silent Edition. Nonostante siano switch Red, conosciuti per avere una sensazione tattile e un click molto pronunciato, e consigliati spesso per chi predilige il gaming su tutte le altre attività, sulla tastiera Pro Silent Edition Xiaomi era riuscita ad abbattere il rumore prodotto dai tasti.

Purtroppo non abbiamo informazioni riguardo la presenza di questa caratteristica anche sulla seconda generazione della tastiera meccanica Yuemi. C’è un ingresso USB Type-C per il collegamento al PC, e non mancano anche i piedini per rialzare la tastiera, con un’angolazione fissa di 6° rispetto alla posizione piatta standard.

Non manca la retroilluminazione, solo bianca, con quattro intensità. Gli amanti degli effetti di colore RGB dovranno rivolgersi altrove, purtroppo. Il cervello di Yuemi è un chip di controllo ARM a 32 bit, che consente un refresh rate della tastiera di 1000Hz, tempo di risposta di 1ms e supporto alla pressione contemporanea di 11 tasti.

Caratteristiche tecniche

Modello: MK01S

Dimensioni: 358 x 128 x 31.6mm

Peso: 940 grammi

Connessione: USB Type-C (removibile)

Tasti: 87

Switch: TTC Red

Keycaps: PC+ABS

Retroilluminazione: Sì, con 4 diverse intensità

Regolazione inclinazione: Flat o 6°

Xiaomi Yuemi MK01S: prezzo e disponibilità

La nuova tastiera meccanica è disponibile alla vendita sulla piattaforma online di Xiaomi, Youpin. Il prezzo di vendita è di 299 Yuan, che al cambio sono circa 38 euro. Da siti di importazione come Banggood e GearBest, su questa cifra, si trovano altri ottimi prodotti, per cui la concorrenza che questa tastiera meccanica Yuemi MK01S deve affrontare è sicuramente alta.

Per chi è interessato al caratteristico design dei prodotti Xiaomi, con colorazione bianca minimale, o è curioso di provare gli switch TTC Red, allora non possiamo che consigliarne l’acquisto.