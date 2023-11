Quando pensiamo all’ergonomia di una postazione da lavoro, solitamente vengono presi in considerazione solo un paio di elementi: la scrivania, su cui poggiano tutti i dispositivi che utilizziamo quotidianamente, a partire dal computer, e la sedia, sulla quale passiamo seduti parecchie ore al giorno.

Eppure c’è una parte del nostro corpo che spesso viene dimenticata, ma dalla cui salute dipende gran parte del nostro benessere: i piedi. Le classiche sedie, da gaming o da ufficio, sono dotate di supporto su ruote, per agevolare gli spostamenti nella postazione da lavoro, ma quasi nessuna è dotata di un poggiapiedi. Spesso quindi ci troviamo ad appoggiare i piedi direttamente sul pavimento, sulle “gambe” delle sedie o comunque in posizioni non sempre comode.

Secretlab, una delle aziende leader nel mercato delle sedie da gaming, ha da poco lanciato sul mercato un paio di soluzioni davvero interessanti. Abbiamo dunque deciso di provare Secretlab Premium Footrest, una delle due soluzioni proposte da Secretlab per il benessere dei nostri piedi. Sul sito trovate anche un modello più tradizionale, la classica pedana con base metallica e una superficie inclinabile a piacimento, ma il modello scelto è qualcosa di completamente diverso. Premium Footrest è realizzato in memory foam, quella schiuma che molti di voi avranno all’interno del proprio materasso, con una copertura in morbido velluto per offrire la massima traspirabilità e semplificare la manutenzione.

È giunto quindi il momento di parlarvi in maniera più approfondita di questo accessorio, che potrebbe diventare un best seller in vista delle imminenti festività natalizie.

I piedi su una nuvola

A meno che non abbiate la moquette, o un rivestimento morbido sul pavimento, vi troverete spesso con i piedi appoggiati per terra (questo se nel vostro studio/ufficio/camera) avete un pavimento in legno, e nei mesi invernali per qualcuno potrebbe essere un problema. Il Premium Footrest di Secretlab è un sogno da questo punto di vista, dato che i piedi sono appoggiati su un vero e proprio cuscino, nel quale però non sprofondano, a meno di non lavorare in piedi ovviamente. In questo caso il supporto resta valido ma non propriamente stabile, quindi vi consigliamo altre soluzioni se avete una postazione di tipo stand-up.

Con le alte temperature che ci hanno abbandonato solo da qualche settimana, è stato possibile provare il supporto anche in condizioni più particolari, quelle in cui potrebbe sembrare che tenere i piedi sopra a un cuscino sia fastidioso. In realtà il rivestimento in velluto si è rivelato molto fresco anche quando le temperature hanno superato i trenta gradi, senza creare alcun tipo di fastidio.

Quando invece le temperature sono più miti la situazione diventa ancora più confortevole, visto che è più facile mantenere i piedi caldi senza dover ricorrere ad altre soluzioni più o meno estreme, un vero toccasana se soffrite di problemi di circolazione o avete spesso le estremità fredde.

L’utilizzo di una schiuma a media densità è davvero azzeccato, la distribuzione del peso è sempre uniforme e il piede non sprofonda mai in maniera eccessiva, alleviando allo stesso tempo la pressione nella parte inferiore della coscia, quella a contatto con la seduta della poltrona/sedia.

La larghezza di 550 millimetri potrebbe sembrare quasi esagerata ma bastano poche ore di utilizzo per capire che è una scelta frutto di attente valutazioni da parte dei designer. È possibile tenere i piedi ravvicinati tra loro ma anche appoggiarli alle estremità, variando spesso la posizione per un maggiore comfort nell’arco dell’intera giornata.

Molto particolare anche il design a superellisse della parte superiore, così da avere diverse posizioni per i piedi. Potete limitarvi ad appoggiare solo le punte nella parte frontale, l’intero piede con la pianta che mantiene una forma leggermente arcuata, ma anche i talloni se volete tenere le gambe maggiormente distese. E sulla base sono presenti degli elementi in silicone che impediscono al cuscino di muoversi, anche spingendo con molta forza. Resta comunque possibile spostare il cuscino anche con i piedi, applicando una pressione leggera o sollevandolo dai lati, ma premendo con i piedi verso il pavimento avrete una base solida e stabile.

Ovviamente è il compagno ideale per le sedie da gaming Secretlab, visto che l’altezza è calibrata alla perfezione per offrire il corretto supporto quando la sedia è alla massima altezza da terra. Secretlab Premium Footrest si è rivelato quasi una naturale estensione della sedia Secretlab Titan Evo in tessuto utilizzata in questo test (qui trovate la nostra recensione), un elemento separato ma di fatto indispensabile.

Manutenzione semplice

Essendo un accessorio da appoggiare al pavimento, è lecito chiedersi quanto sia facile tenere pulito il Premium Footrest. Per quanta attenzione si possa fare, è normale trovare polvere e sporco sul pavimento, anche utilizzando le migliori accortezze, senza contare che utilizzandolo a piedi nudi resta il problema del sudore e dei possibili cattivi odori, soprattutto a lungo termine.

Secretlab ha pensato anche a questo utilizzando una copertura in tessuto, con finitura superficiale vellutata, che può essere rimossa utilizzando la cerniera posta alla base. Il produttore ha prestato la massima cura ai dettagli, facendo in modo che il cursore e il tiretto non restino esposti, con la possibilità che vadano in qualche modo a graffiare il pavimento, finendo invece in una apposita piega del tessuto che la ripara completamente.

La rimozione è semplice visto che la cerniera copre l’intera larghezza ed è semplice togliere la copertura per lavarla. A questo proposito però attenzione: non è possibile lavarla in lavatrice, visto il materiale utilizzato, pena il rischio di rovinarlo e danneggiarlo in modo irreparabile. Le istruzioni riportate sulla confezione ma anche sull’etichetta all’interno della cover, indicano che è necessario il lavaggio a mano con acqua fredda e detersivo delicato.

Una volta lasciata in ammollo per qualche minuto la cover va risciacquata con acqua corrente, senza strizzarla al termine per non rovinare le fibre. È sufficiente assorbire la maggior parte dell’acqua con un asciugamano e lasciarla asciugare all’aria in maniera accurata, per evitare la formazione di muffe o cattivi odori. Al termine basta rimettere la cover al proprio posto, operazione abbastanza semplice, e il gioco è fatto.

In conclusione

Anche se un poggiapiedi è l’ultimo degli aspetti analizzati quando si pianifica la realizzazione di una postazione da lavoro, Secretlab Premium Footrest è la dimostrazione pratica che nessun dettaglio deve essere trascurato. La soluzione proposta è un vero toccasana per chi lavora parecchie ore al giorno alla propria scrivania, l’ampiezza permette di variare con grande frequenza e facilità la posizione di piedi e gambe e i risultati sono immediatamente percepibili.

Bastano cinque minuti per capire che è uno di quegli accessori a cui è impossibile rinunciare una volta provati, e per i quali vale la pena spendere. In questo caso poi la cifra di cui parliamo è decisamente contenuta, soprattutto se rapportata all’utilità. Secretlab Premium Footrest può essere infatti acquistato sullo store ufficiale a soli 89 euro, a cui aggiungere 2,90 euro per la spedizione.

Un’idea particolare per un regalo, con le festività natalizie dietro l’angolo, ma anche un piccolo investimento per rendere perfetta la propria postazione di lavoro e migliorare il proprio comfort. I vostri piedi vi ringrazieranno sicuramente.