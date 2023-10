Presentati a maggio con un evento tenutosi a Milano, i set della linea LEGO DREAMZzz sono da qualche settimana disponibili all’acquisto su LEGO Store e nei migliori negozi specializzati. Oggi vi parlo di LEGO DREAMZzz Scuderia delle Creature dei Sogni, che permette di conoscere alcune bizzarre creature dell’universo targato LEGO, insieme ad alcuni dei personaggi protagonisti della serie animata.

Un set coloratissimo

A un primo sguardo la scatola, molto colorata, ricorda quelle dei set della linea Friends, dove prevalgono colori brillanti e vistosi. La Scuderia delle Creature dei Sogni è indubbiamente un set pensato per un pubblico giovane, che ama ancora giocare e ricostruire le scende della serie TV, ma non dispiacerà nemmeno agli adulti che hanno apprezzato i temi affrontati.

La natura del set si evince chiaramente dal fatto che manchi il retro della costruzione, scelta che il Gruppo LEGO adotta per quei set pensati per garantire un facile accesso agli interni e garantire una migliore giocabilità. Questo non significa che il set non possa fare bella mostra di sé integrato in qualche città o esposto sullo scaffale in mezzo ad altri modelli, magari della stessa linea.

I 681 pezzi che compongono il set 71459 sono suddivisi in 7 sacchetti, corredati da un piccolo foglio con una decina di adesivi, da utilizzare per rendere ancora più realistici gli ambienti riprodotti. Il montaggio del set non presenta sfide particolarmente complesse e in un paio d’ore può essere completato anche dai più piccoli.

Non mancano in ogni caso piccole sfide di ingegneria, con elementi Technic per ricreare la macina azionata dalle pale eoliche. Le minifigure incluse sono 4: Izzie, Zoey, Cooper e la Signora Castillo, oltre a Z-Blob, l’inseparabile compagno di Mateo, e due funghi Dreamling.

La sequenza di costruzione è pensata per osservare la casa che si espande, partendo dal nucleo centrale con l’ingresso, la scala che porta al piano superiore dove è collocata la macina, e poi l’aggiunta degli elementi laterali, con la sala da pranzo da una parte e la stalla dall’ altra. Ai lati della costruzione sono presenti alcuni elementi del recinto, che possono eventualmente essere rimossi o collegati ad altre parti per creare una zona in cui tenere al sicuro le creature dei Sogni.

La costruzione è decisamente divertente, mai ripetitiva e mai particolarmente impegnativa, riuscendo nel difficile intento di trovare il giusto mix per mantenere la giusta dose di coinvolgimento. Pur non avendo un numero elevatissimo di pezzi, il risultato è decisamente piacevole, con numerosi dettagli ricreati in maniera minuziosa.

Alberi, finestre, porte, decorazioni nella parte frontale, tutto appare al posto giusto senza che ci siano elementi stonati nell’insieme, decisamente armonioso e ben bilanciato. Molto bella la riproduzione della pianta grassa mentre il cervo può essere decorato in due modi diversi. Una delle peculiarità dei set della serie DREAMZzz è infatti quella di consentire la scelta tra due diversi “finali”.

In questo caso è possibile trasformare il cervo in un pegaso volante o in un guardiano della foresta, utilizzando i diversi elementi inclusi. LEGO non ha lasciato niente al caso però: i pezzi che non vengono utilizzati per la realizzazione del cervo sono invece impiegati per decorare la casa, che risulterà così diversa a seconda della decisione presa. Oltre a poter ospitare una minifigure sul proprio dorso, il cervo è dotato di testa e gambe articolate, così da permettergli di assumere diverse pose.

La minifigure della Signora Castillo è tra le poche che hanno le braccia rimovibili: la presenza del grosso zaino sulle spalle ha infatti impedito di utilizzare un classico torso con le braccia già montate. Grazie a due pin in stile Technic comunque le braccia possono essere messe al loro posto con la classica libertà di azione delle minifigure.

Nel complesso devo dire che si tratta di un set decisamente gradevole, colorato e ben realizzato, con soluzioni interessanti per la realizzazione dei vari elementi della Scuderia. Il risultato finale è appagante, con un elevato indice di giocabilità pronto a stimolare la fantasia dei più piccoli. Forse non è il set DREAMZzz più adatto agli adulti ma personalmente l’ho apprezzato per le tecniche utilizzate. Da tenere in considerazione le dimensioni, che possono raggiungere i 47 centimetri, a seconda ovviamente della configurazione e dell’estensione degli elementi del recinto. Tenendo chiusi i lati del recinto infatti la larghezza si attesta sui 30 centimetri, sicuramente nei limiti per una facile trasportabilità da una stanza all’altra senza che si danneggi.

Il prezzo è leggermente alto in relazione al numero di pezzi, visto che servono 84,99 euro per portarsi a casa il set, ma visti anche gli elementi inclusi siamo ancora su un rapporto accettabile. Vi ricordo che potete acquistare LEGO DREAMZzz Scuderia delle Creature del Sogno sullo store ufficiale o nei migliori negozi specializzati.