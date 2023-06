Il prodotto di cui vi parliamo in questa recensione non riguardo smartphone o notebook ma rientra ampiamente fra i prodotti tecnologici che ci semplificano la vita. Il suo nome è Neakasa P1 PRO ed è un kit completo per la toelettatura degli animali domestici che unisce l’efficacia di uno strumento di rasatura a quella di un aspiratore per i peli. Progettato per risolvere i problemi comuni riscontrati nella cura del pelo dei nostri amici a quattro zampe, il Neakasa P1 PRO si propone come un’unica soluzione per una serie di necessità, eliminando l’impegno di acquistare più prodotti, una sorta di All-in-One. Si tratta di un gadget tecnologico ideale anche come idea regalo per tutti gli amanti degli animali che hanno un cane, un gatto o qualsiasi altro animale domestico peloso.

Caratteristiche tecniche, confezione e dotazione accessori

Il Neakasa P1 PRO misura 290 x 132 x 210 mm e pesa circa complessivamente 2 kg, di conseguenza è poco ingombrante, con una potenza di 300 W e una potenza di aspirazione di 9000 Pa. Il dispositivo ha un livello massimo di rumore di 75 dBA e un serbatoio con capacità di 1 litro. Il tubo di aspirazione invece è lungo 1,3 metri. Il kit include una serie di accessori: una spazzola per il pelo, una spazzola per il sottopelo, una spazzola per i vestiti, un rasoio elettrico, una bocchetta di aspirazione e cinque pettini di varie dimensioni per il rasoio: 6 mm, 12 mm, 18 mm e 24 mm.

Il design del Neakasa P1 PRO è semplice ma funzionale. Il corpo principale e il dispositivo di aspirazione sono dotati di una maniglia dedicata per facilitarne il trasporto. Sul dispositivo sono poi presenti solo due pulsanti: uno per l’accensione e uno per regolare la potenza di aspirazione su due livelli. Il tubo di aspirazione, sul quale si possono montare tutti i vari accessori, è flessibile e abbastanza lungo per permettere una buona libertà di movimento, tuttavia non è rimovibile, il che potrebbe rappresentare un problema quando si deve riporre il dispositivo, in quanto il tubo potrebbe piegarsi eccessivamente nel tempo. Anche il cavo di alimentazione, che termina con una classica presa tedesca, è un unico filo collegato direttamente al dispositivo, non è invece dotato di batteria di conseguenza non può essere trasportato e utilizzato senza una presa a portata di mano (o meglio, potete ma con un generatore/accumulatore come il Jackery 1500 Pro).

Qualità e valutazione efficacia

Durante il test del Neakasa P1 PRO, si nota subito come sia uno strumento pensato per il benessere dell’animale. Il rumore generato durante il funzionamento non è eccessivo, rendendolo adatto anche per i nostri compagni pelosi, che hanno un udito più sviluppato del nostro. Anche alla minima potenza poi, l’aspirazione è eccellente, in grado di assorbire quasi tutti i peli che spazzoliamo o tagliamo. Le due spazzole incluse nel kit sono ben fatte e, grazie ai dispositivi di pulizia con un clic, basta premere un pulsante per far sì che i peli aggrovigliati vengano rialzati e di conseguenza assorbiti all’interno del tubo. Solo la spazzola dedicata solo alla spazzolatura dei peli non si pulisce sempre perfettamente, in quanto siamo costretti a spingere i peli verso la bocchetta, ma è sufficiente muoverli un po’ con l’aiuto di una mano o di un’altra spazzola.

Per quanto riguarda la rasatura, il test con il rasoio elettrico ha dato risultati molto soddisfacenti, il fatto di aspirare contemporaneamente non solo aiuta ad evitare di sporcare casa ma indirizza il pelo verso la lama così da avere un taglio preciso ed efficace, riducendo i tempi di toelettatura. Indubbiamente questa è la sua funzione primaria e dove dà i migliori risultati. Nel caso in cui abbiate animali dal pelo lungo il serbatoio potrebbe risultare un po’ contenuto, obbligandovi a svuotarlo un paio di volte, tuttavia non è niente di problematico. L’operazione è molto semplice: basta alzare il vassoio trasparente per rimuoverlo dall’alloggiamento, aprire il coperchio a filtro, svuotarlo, richiuderlo e re-inserirlo, si impiega pochi secondi e il pelo è sempre ben compatto grazie all’azione di aspirazione ad avvitamento.

Prezzo e disponibilità

Neakasa P1 PRO è disponibile per l’acquisto su Amazon a un prezzo di listino di 159,99€, ma è spesso possibile trovarlo in offerta a 119,99€ come in questi giorni, semplicemente cliccando su applica coupon di 30€ in pagina.

Neakasa P1 PRO rappresenta un kit veramente completo ed efficace per la toelettatura degli animali domestici. Grazie alla sua capacità di rasare ed aspirare contemporaneamente i peli degli animali, permette di mantenere pulita la casa mentre si prende cura del pelo dei propri animali, che siano cani o gatti. La varietà di accessori inclusi nel kit e la sua efficacia rendono questo prodotto un’ottima scelta per chi cerca un’unica soluzione e una spesa tutto sommato contenuta rispetto ad acquistare prodotti separati. Potete acquistarlo alla pagina dedicata su Amazon.it