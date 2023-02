In questi ultimi mesi di aumenti del costo dell’energia in tanti abbiamo iniziato ad essere più sensibili al controllo dei consumi e alla ricerca di soluzioni alternative per risparmiare qualcosa, e il metodo più semplice e immediato è quello di sfruttare l’energia che ci viene offerta dal sole. Certo non possiamo generare l’intero fabbisogno di energia di una famiglia solo con l’energia solare, ed in generale la quantità di energia che possiamo produrre dipende molto dal tipo di abitazione, dall’esposizione, dalle condizioni meteo e da molti altri fattori. È indubbio però che un piccolo sistema ad energia solare possa venirci incontro per mantenere le spese della corrente sotto controllo.

Quando si pensa ad un sistema di generazione di energia solare si pensa spesso a grandi impianti costosi che richiedono l’installazione da parte di ditte specializzate, ma non è sempre così. Ultimamente si trovano sul mercato delle soluzioni molto più snelle, che possiamo montare in autonomia e con pochi minuti di preparazione, e che possiamo anche portare con noi quando ci spostiamo verso la casa delle vacanze o in campeggio.

I pannelli solari moderni hanno raggiunto un livello di efficienza superiore a quanto si aveva in passato, e abbinati ad un accumulatore di energia, di base una batteria ricaricabile, ci permettono di raccogliere energia durante il giorno e di usarla quando ne abbiamo bisogno, consentendoci così di poter utilizzare energia pulita anche in orari notturni.

Fra le aziende che producono soluzioni di questo tipo c’è Jackery, fondata in California nel 2012 e con un ampio portafoglio di prodotti dedicati proprio alla generazione di energia solare. Se da un lato Jackery non è ancora molto conosciuta in Italia, l’azienda è molto popolare negli Stati Uniti dove è il brand più venduto della categoria, e solo negli ultimi anni ha venduto oltre 2 milioni di generatori di corrente che hanno unito all’apprezzamento degli utenti anche prestigiosi premi come gli iF Design Award e i RedDot.

Jackery ha un’ampia gamma di power station della linea Explorer, con capacità che vanno dai 160Wh ed arrivano addirittura a 3000Wh con il modello di punta presentato nelle scorse settimane al CES di Las Vegas, e di pannelli solari SolarSaga dagli 80W ai 200W. Le power station hanno un inverter integrato, e possono generare direttamente corrente alternata utile per alimentare luci, elettrodomestici e molto altro.

Combinando una power station con uno o più pannelli solari otteniamo un generatore solare, un sistema completo in grado di produrre energia e di conservarla per quando ne abbiamo bisogno. Fra i tanti modelli venduti da Jackery abbiamo provato il Jackery Solar Generator 1500 Pro, composto da un Explorer 1500 Pro ed un pannello SolarSaga 200, e presentato il mese scorso alla fiera di Las Vegas. Perfetto per il balcone di casa, ma anche per il camper o la barca, o da portare dietro durante un picnic all’aria aperta per alimentare un barbecue elettrico, lo abbiamo usato in diverse situazioni e vi proponiamo le nostre impressioni.

Power Station Jackery Explorer 1500 Pro

Fra i tanti modelli di power station proposti da Jackery che, come abbiamo detto in apertura, è stata pioniera nello sviluppo di questa categoria di prodotti, troviamo il Jackery Explorer 1500 Pro, evoluzione del 1500 lanciato un paio di anni fa che ne migliora design, tecnologia e prestazioni.

Il nuovo design prevede, ad esempio, una maniglia pieghevole che va a sostituire quella fissa della serie precedente, rendendo la power station più compatta quando la dobbiamo riporre in uno spazio ridotto o nella borsa per il trasporto, ma anche la distribuzione di prese e porte risulta più ottimale.

Le dimensioni sono di 384×307,5x269mm ed il peso di 17Kg. Le prese in uscita sono tutte posizionate sulla parte frontale, e troviamo due Schuko a corrente alternata da 220V e potenza massima di 1800W (3600W di picco), due USB-C in grado di erogare fino a 100W di corrente ciascuna, compatibile con Quick Charge e Power Delivery, due USB-A da 18W ciascuna ed una presa accendisigari da 12V in corrente continua (max 120W).

Ogni presa (o gruppo di prese, nel caso delle USB) è attivabile attraverso la pressione di un pulsante, così da poter controllare in ogni momento quali sono attive, e non rischiare di disperdere energia se ad esempio lasciamo collegato il cavo USB-C dello smartphone o del PC quando non ne abbiamo bisogno. Sempre sulla parte frontale troviamo una luce a LED, che possiamo accendere a due livelli di intensità o in modalità SOS con l’emissione di una richiesta di soccorso in codice Morse, ed un display (anch’esso attivabile con la pressione di un tasto) che ci mostra in ogni momento il livello di carica della batteria e della potenza sia in entrata che in uscita, con una stima del tempo necessario per la ricarica completa e dell’autonomia con il carico presente.

Sul retro abbiamo invece le prese per la ricarica: una per la corrente alternata per ricaricare velocemente quando abbiamo a disposizione la 220V, e due per la corrente continua (connettore DC8020) per collegare i pannelli solari SolarSaga o il cavo accendisigari incluso in confezione da usare durante la marcia dell’auto o del camper. Ai lati sono presenti due griglie in colore arancione (come il logo Jackery) per il raffreddamento del dispositivo.

Se l’esterno del Jackery Explorer 1500 Pro è abbastanza standard, andiamo ad esaminare cosa troviamo al suo interno e cosa lo rende un’ottima scelta per chi cerca questo tipo di prodotto.

Il cuore della power station sono le batterie agli ioni di litio NMC (nichel-manganese-cobalto) con una capacità complessiva di 1512Wh. Andando ad esaminare il tipo di batteria scelta da Jackery, e confrontandola con altre tecnologie adottate da alcuni brand concorrenti, possiamo affermare che questa sia la tecnologia più efficiente che combina una vita superiore con dimensioni e peso più ridotti.

Se infatti andiamo ad esaminare le altre due principali tecnologie possiamo scoprire che le più recenti batterie LiFePO4 (utilizzate ad esempio dai recenti generatori Bluetti) hanno una vita media più lunga, potendo arrivare a circa 2000 cicli di ricarica fino all’80%, ma per contro dimensioni e peso ben superiori a quelle del nostro Explorer 1500 Pro. Le batterie Li-Ion (come quelle adottate da EcoFlow), invece, possono avere dimensioni ancora più contenute, ma portano il numero massimo di cicli di ricarica ad un valore di circa 800, quindi hanno una vita media inferiore. La tecnologia ibrida Li-Ion NMC scelta da Jackery combina il meglio delle due, riuscendo a realizzare batterie con oltre 1000 cicli di ricarica garantiti sopra l’80% e fino a 2000 cicli al 70%, con una vita media stimata di circa 20 anni con una ricarica completa a settimana. Allo stesso tempo, le power station Jackery risultano più pratiche da trasportare con in media dimensioni inferiori del 15% e peso minore del 20% rispetto ai corrispondenti modelli LiFePO4 di pari capacità.

Aggiungiamo anche il basso livello di dispersione della carica, che ci consente di lasciare un Explorer 1500 Pro carico all’80% in magazzino ed avere la batteria ancora sopra lo zero dopo ben 472 giorni senza utilizzo.

Un altro aspetto molto importante su cui Jackery ha investito molto riguarda la sicurezza. Parliamo infatti di un accumulatore di energia, collegato alla rete elettrica o a pannelli solari, e quindi a rischio surriscaldamento e, peggio ancora, incendio. È naturale, quindi, che l’azienda debba garantire degli standard di sicurezza minimi, ma Jackery si è spinta oltre e ha sviluppato una serie di tecnologie per portare la sicurezza al primo posto e garantire un prodotto efficiente ma allo stesso tempo sicuro da usare.

Troviamo, ad esempio, un sistema di gestione della batteria (BMS) tipico delle batterie di auto e camion, supportato da 2 microchip che analizzano 80 milioni di volte al secondo ben 12 parametri di tensione, corrente, temperatura, pressione e altro, per assicurarsi sempre del corretto funzionamento di tutti gli elementi interni alla power station e salvaguardarne la salute, come anche quella dei dispositivi collegati. Ulteriori otto sensori di temperatura regolano il sistema di raffreddamento, con condotti dedicati per agire sull’inverter e sulle celle della batteria, e regolano la velocità delle ventole ottimizzando la dissipazione del calore senza aumentare il rumore.

Rumorosità che si mantiene sempre ad un livello basso, con un massimo di 46dB che ci permette anche di dormire nello stesso ambiente (tenda, camper, barca…) senza essere disturbati.

Rimanendo in tema sicurezza, Jackery Explorer 1500 Pro ha ottenuto anche la certificazione 94V-0, che indica che tutti i componenti – sia interni che esterni – non sono infiammabili né possono esplodere se esposti ad elevate temperature; è poi resistente agli urti, comprese le cadute da 1 metro. Un prodotto, quindi, costruito con tutte le attenzioni necessarie e rispettando tutti i requisiti americani ed europei per garantire la sicurezza degli utenti.

Fra i tanti possibili utilizzi di una power station come Explorer 1500 Pro non pensiamo solo alla comodità di avere corrente a 220V ovunque ci troviamo, oltretutto con una potenza di 1800W che ci permette di utilizzare praticamente tutti gli elettrodomestici come barbecue elettrici, friggitrici ad aria e microonde, asciugacapelli e molto altro. Anche in casa possiamo usarlo per ridurre il consumo della corrente del fornitore elettrico, ad esempio collegandovi degli elettrodomestici e caricabatterie per PC e smartphone che così vanno a sfruttare l’energia solare facendoci risparmiare sulla bolletta. Possiamo anche usare la power station come dispositivo di backup in caso di blackout, o impostarlo in pass-through come gruppo di continuità per assicurarci il corretto funzionamento di vari dispositivi anche in caso di abbassamenti di tensione o blackout: pensiamo al modem internet che con un gruppo di continuità ci permette di continuare a navigare anche se va via la corrente, o ai macchinari salvavita che gestiscono respiratori e altro per persone malate che non possono rischiare lo spegnimento delle macchine in caso di blackout.

Pannello Solare Jackery SolarSaga 200

L’elemento che completa il generatore Jackery Explorer 1500 Pro è il pannello solare, per ricaricare in modo sostenibile usando l’energia che ci dona il sole. Possiamo scegliere diverse combinazioni con i pannelli solari della linea SolarSaga di Jackery, ricordando che possiamo collegarne al massimo sei per una potenza totale di 1200W massimo, ma il pacchetto offerto dall’azienda e di cui parliamo in questa recensione comprende un singolo pannello solare Jackery SolarSaga 200 che, come suggerisce il nome, può generare fino a 200W di energia solare.

Il pannello solare arriva con una pratica borsa in pelle, comprensiva di una tasca interna per i cavi, così da essere trasportato confortevolmente. È piegato in quattro, e una volta estratto possiamo estenderlo in tutta la sua lunghezza, che raggiunge i 2,3 metri circa; troviamo tre supporti regolabili che ci permettono di ottimizzare l’inclinazione del pannello in modo da assicurarci la massima efficienza nel catturare l’energia solare e generare la potenza più elevata possibile.

Esaminando le caratteristiche tecniche del pannello, esso è realizzato in un materiale altamente resistente ma allo stesso tempo leggero per favorirne il trasporto. Il pannello ha la più alta efficienza di conversione del mercato, arrivando al 24,3%, e questa è ottenuta grazie al posizionamento di appositi contatti elettrici anche sulla parte posteriore del pannello (tecnologia IBC) che assicurano il massimo assorbimento della luce anche in caso di cielo nuvoloso o in presenza di nebbia. Inoltre, è presente la certificazione IP67 quindi nessun problema se lo lasciamo all’aria aperta quando arriva un temporale.

Aggiungiamo che, come ormai sappiamo, la sicurezza è importantissima per Jackery, ed anche nella progettazione del pannello abbiamo un efficiente sistema di dissipazione del calore che distribuisce il calore eccessivo su una superficie ampia andando così a ridurre al minimo la possibilità di danni al pannello.

Il pannello ha sul retro una porta stagna (data la certificazione IP67) a cui connettiamo il cavo che sull’estremità opposta ha un connettore DC7909, adatto a molti modelli di generatore. Tuttavia, la porta d’ingresso di Explorer 1500 Pro sul retro è di dimensioni leggermente maggiori, motivo per cui l’azienda ha incluso direttamente sul cavo un adattatore da DC7909 a DC8020.

Notiamo poi che il generatore ha due porte d’ingresso in corrente continua sul retro; quindi, se usiamo uno o due pannelli solari è sufficiente collegare i cavi, mentre se, invece, decidiamo di acquistare dei pannelli aggiuntivi avremo bisogno di acquistare anche un modulo capace di combinare l’energia di due o tre pannelli in un ingresso singolo. Con due di questi combinatori possiamo collegare fino a sei pannelli solari per un massimo di 1200W di energia solare.

Esaminando i tempi di ricarica, il nostro Explorer 1500 Pro può caricarsi in circa 9,5 ore con un singolo pannello da 200W, che scendono a circa 5 ore con due pannelli e a meno di 2 ore con sei pannelli. Ovviamente questi tempi sono puramente indicativi, dal momento che il tempo di ricarica dipende da molti fattori, fra cui soprattutto l’orientamento del pannello rispetto al sole e le condizioni meteorologiche.

Esperienza d’uso e conclusioni

È circa un mese che stiamo usando il generatore solare Jackery 1500 Pro, installato principalmente nel balcone del nostro appartamento in un condominio, a dimostrazione che non serve avere una villa con giardino o con spazio sul tetto per i pannelli solari, ma che anche un normale balcone (meglio se esposto a sud) può garantirci un minimo di indipendenza energetica.

Il nostro setting non è sicuramente ideale, a causa delle dimensioni ridotte del balcone e all’esposizione solo parziale al sole, ma possiamo dire che con il pannello solare legato alla ringhiera siamo riusciti ad avere una media di 3 ore al giorno di sole pieno con potenza generata anche di 80-90W istantanei. Avessimo avuto un balcone più ampio ed esposto meglio avremmo potuto raggiungere livelli superiori, ma dobbiamo anche dire che siamo fra gennaio e febbraio e il sole non è certo quello primaverile o estivo.

Abbiamo anche portato il generatore solare con noi durante un weekend in camper, posizionando il pannello sul tetto del veicolo e facendo scendere il cavo attraverso il condotto dell’antenna TV. In questo modo il pannello ha avuto una esposizione più continuativa e ci ha permesso di immagazzinare una quantità maggiore di energia, raggiungendo anche i 120-130W istantanei, sempre ricordando che siamo in pieno inverno. In estate ci aspettiamo quindi di arrivare ad un valore molto più vicino ai 200W che possono essere raggiunti dal pannello solare.

I 1500Wh (circa) della power station ci consentono di cucinare con un barbecue elettrico per tutta la famiglia, di avere delle luci per la sera, gestire un frigorifero e molto altro. Per dare un’idea molto approssimativa di quello che possiamo fare con un accumulatore di questo tipo dividiamo la capacità del generatore (1500Wh) per la potenza assorbita dai dispositivi che vogliamo collegare e abbiamo la durata massima (teorica, che non tiene conto di alcune inevitabili dispersioni) di autonomia in ore che possiamo raggiungere.

Ad esempio, un barbecue elettrico da 1500W può funzionare per circa 1 ora, un asciugacapelli da 1000W per circa 1,5 ore, una stufa elettrica da 300W per circa 5 ore e un ventilatore da 30W per circa 50 ore.

Ma la presenza delle porte USB ci permette anche di ricaricare smartphone, PC o MacBook e accessori di vario tipo, con il supporto alle tecnologie di ricarica rapida (Power Delivery 3.0, Quick Charge) fino a 100W nel caso delle porte di tipo C.

Un ulteriore vantaggio del Solar Generator 1500 Pro è quello di supportare la doppia alimentazione: possiamo tenere il pannello solare collegato alla sua porta d’ingresso e allo stesso tempo collegare il cavo per la ricarica a 220V. In questo modo avremo una ricarica a velocità superiore, con un sistema intelligente che dà priorità all’ingresso solare per farci risparmiare sulla corrente dalla presa di rete.

Complessivamente abbiamo avuto un’ottima esperienza d’uso con questo generatore solare. Avevamo già provato in passato altri modelli sia di Jackery che di altre aziende e non possiamo che notare l’ottimo lavoro svolto dall’azienda nel migliorare prestazioni e sicurezza, per offrire un prodotto portatile, efficiente e sicuro. Possiamo sicuramente consigliarlo a chi fa vita all’aria aperta, dal semplice picnic con barbecue elettrico e frigorifero portatile, fino ad arrivare a campeggio o barca; ma anche in casa potete fare come noi e sistemare uno o due pannelli solari sul balcone e caricare l’accumulatore per alimentare poi gli elettrodomestici che influiscono di più sulla bolletta elettrica.

Il prezzo è assolutamente in linea con quello che offre il mercato, anzi leggermente inferiore a quello dei più diretti concorrenti a parità di capacità e di potenza del pannello solare. E considerato che un generatore solare come il 1500 Pro vi permette di risparmiare sulla bolletta, si tratta di un investimento che può essere compensato in qualche mese.

Disponibilità e prezzo

Il generatore solare Jackery 1500 Pro è disponibile su Amazon e sul sito ufficiale Jackery al prezzo consigliato di €2.289. È possibile acquistare solo il Jackery Explorer 1500 Pro (sempre su Amazon o sul sito del produttore) al prezzo consigliato di €1.599, mentre chi volesse estendere il pacchetto o avesse già un generatore di corrente della linea Jackery Explorer, può acquistare solo i pannelli solari SolarSaga 200 da 200W, SolarSaga 100 da 100W o SolarSaga 80 da 80W rispettivamente al prezzo consigliato di €699, €329 e €249 ciascuno.

Acquistando un generatore solare Jackery 1500 Pro entro il 22 febbraio sarà applicato direttamente uno sconto di €100, mentre chi lo acquista fra il 23 e il 28 febbraio riceverà in omaggio una borsa per il trasporto del valore di €99.

Importante sottolineare anche che Jackery 1500 Pro ha ben 3 anni di garanzia, a cui l’azienda ne aggiunge 2 ulteriori per un totale di 5 anni di garanzia, indubbiamente un ottimo incentivo per l’acquisto.

Jackery Solar Generator 1500 Pro: Contenuto della confezione

Generatore di corrente Jackery Explorer 1500 Pro

Cavo di ricarica AC

Cavo di ricarica 12V per auto con presa Accendisigari

2x Adattatore DC7909 – DC8020

Pannello solare SolarSaga 200 con cavo DC7909

Scheda Tecnica

Jackery Explorer 1500 Pro – Power station

Dimensioni 384×307,5x269mm Peso 17Kg Capacità 1512Wh (43,2V, 35Ah) Tipo di batteria Ioni di litio NMC Input AC: 230V 10A max; DC: 1200W max Porte 2x Schuko 220V AC, 1x Accendisigari 12V, 2x USB-C, 2x USB-A Potenza in uscita AC: 1800W max; DC: 120W max; USB-C: 100W max; USB-A: 18W max Tempo di ricarica AC: circa 2 ore; Auto: circa 16,5 ore; pannello solare 200W: circa 9,5 ore Temperatura di esercizio -10°C – 40°C Rumorosità 46dB max

Jackery SolarSaga 200 – Pannello Solare