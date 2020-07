Il mondo dell’internet delle cose (IOT) ha rivoluzionato anche un settore molto delicato, fermo da troppi anni e senza reali innovazioni, stiamo parlando dei baby monitor, gli strumenti di controllo per i neonati. Scegliere il miglior baby monitor di nuova generazione è consigliato, amplificherà di molto le possibilità offerte e permetterà ai genitori di stare molto più sereni.

Migliori baby monitor per fascia di prezzo

I monitor bambini sono dei dispositivi che possono essere utilissimi per tutti quei genitori che vogliono avere il massimo controllo del loro bambino che riposa in un’ altra stanza della casa. Non si tratta solo di monitor per neonati ma anche semplicemente di microfoni in grado di funzionare come walkie talkie per ascoltare ogni singolo rumore proveniente dalla stanza del bambino.

Se in passato il controllo via audio era già un buon livello di sicurezza ora si è passati al formato audio/video con i baby monitor. I baby monitor sono formati da due moduli, una camera di sorveglianza da inserire nella camera del neonato e il monitor di controllo per i genitori da posizionare in casa o portare in giro per la casa. In realtà grazie al progresso tecnologico e la scarsa resa delle soluzioni più economiche, i migliori baby monitor funzionano anche in remoto via applicazione per smartphone.

In questo modo sarà possibile controllare il neonato anche fuori casa ma attenzione, questo non significa in alcun modo che il bambino possa essere lasciato da solo ma può essere una comodità per chi ha sempre lo smartphone a portata di mano o a chi vuole poter controllare il bambino anche quando è accudito dalla nonna che potrebbe richiedere aiuto.

Tralasciando il fattore comodità, i baby monitor di nuova generazione hanno un tipo di esperienza utente molto più avanzata non solo per il controllo via smartphone ma anche per quanto riguarda la qualità dei microfoni e dei sensori utilizzati per la fotocamera. Il mercato è in grande fermento, le proposte sono tante ma è per questo motivo la guida ai migliori baby monitor non è una lista di tutti i controlli presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori, ci sono tantissimi monitor per neonati sul mercato, una selezione è necessaria per non incappare strumenti di qualità scarsa.

La selezione dei migliori baby monitor è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi sono stati provati da parte della redazione che ogni notte si ritrova a controllare i propri figli che piangono per qualsiasi motivo.

Migliori baby monitor economici

Victure 1080P Baby Monitor

La soluzione di Vecture non è proprio un baby monitor ma più una webcam smart con qualche ottimizzazione per essere sfruttata come baby monitor. Ha comunque la possibilità di veicolare l’audio, di essere controllata via smartphone ed ha anche un sensore ultra wide angle. Non è la soluzione ideale come baby monitor ma è l’unica mossa da fare se si vuole avere un minimo di controllo senza spendere molto.

Baby Monitor Nooie

Altra camera dal bel design che si può utilizzare come baby monitor anche grazie al alla possibilità del tracking a 360°. Si controlla tramite applicazione via smartphone, può essere utilizzata per comunicare via voce ed in più ha il motion detection e la visione notturna che risulta sempre utile. Costa poco e fa quel che deve ma anche in questo caso, non si tratta di un baby monitor come inteso nella versione più classica.

Chicco Video Baby Monitor Smart 260

Il primo vero baby monitor della selezione è il modello più economico della Chicco, brand famosissimo nel settore dei neonati. Purtroppo il baby monitor non è di grandissima qualità ma almeno è composto dalle due unità, quella per la camera del bambino e quella dei genitori. Riesce a funzionare a dovere senza nessun tipo di interferenza, non ha il controllo tramite applicazione ma fa il suo dovere. Non ha una qualità di visione eccelsa questo baby monitor chicco ma fa il suo per un prezzo onesto.

Migliori baby monitor fascia media

Time2

Ancora telecamere con monitor da utilizzare via smartphone. Anche questa Time2 è venduta come videocamere di sorveglianza ma può essere utilizzata come videocamera per bambini in modo da simulare un baby monitor. In questo caso ci sono delle funzioni dedicate come il tracking tramite pan e tilt, il riconoscimento dei rumori e dei movimenti. Costa il giusto e potrebbe essere una valida soluzione con visione notturna.

Baby Monitor Heimvision

Il miglior baby monitor per rapporto qualità-prezzo è questa soluzione di Heimvision, tra le altre cose va spesso in offerta con codici sconto. Il vero e proprio baby monitor con tantissime funzioni esclusive come il sensore di temperatura e il sensore per captare la voce. Non necessita di smartphone, non ha il controllo via app e non necessita nemmeno della rete internet, è un baby monitor indipendente che funziona benissimo con le due unità. La risoluzione è 720p ma ha anche la visione notturna, lo zoom e i promemoria. Il monitor è da 5″ HD.

Migliori baby monitor fascia alta

Baby Monitor WiFi HD Lollipop

Una camera dal design particolare in grado di adattarsi benissimo in una stanza di un neonato, ha anche un tipo di supporto molto flessibile per essere installata nella semplicità più assoluta. Ha delle funzioni molto interessanti, è possibile disegnare via applicazione una zona limite dove se si va oltre il tracciato disegnato arriverà una notifica. La Lollipop ha anche il riconoscimento dei rumori e del pianto, il tutto può essere seguito in live o attraverso clip da 30 secondi salvate sul cloud in totale sicurezza. Questo baby monitor è un dispositivo smart a tutti gli effetti venduto ad un prezzo interessante considerando che vengono fornite ben due camere di controllo.

Motorola Baby

Tra i migliori baby monitor con app ci sono sicuramente e per merito le soluzioni di Motorola. Fa praticamente di tutto con il sensore per la temperatura, la visione notturna, lo zoom, la panoramica e le registrazioni in locale o via cloud. Il tutto al massimo della qualità in FullHD, una rarità per il mercato. Il tutto si controlla tramite applicazione che migliora notevolmente le possibilità offerte dall’applicazione ed in più si può controllare anche con Google Assistant e Amazon Alexa con la possibilità di creare delle regole interessanti. Ha anche una luce notturna molto piacevole dal punto di vista estetico e per quanto costa, è sicuramente una scelta intelligente. Lui è il miglior baby monitor con app.

Motorola Baby Comfort 85

Il baby monitor di fascia alta è ancora di Motorola che con la sua soluzione all in one riesce a soddisfare qualsiasi tipo di richiesta. Il baby monitor Comfort 85 è composta dalle due unità senza escludere il controllo via smartphone e via assistenti digitali. Il monitor ha una diagonale da 5″ con risoluzione HD, la camera ha la visione notturna, il sensore per la temperatura e una stabilità ed una qualità del segnale assolutamente invidiabile. Certo costa tanto ma se si vuol avere il miglior baby monitor sul mercato, questa è la scelta giusta.

Migliori baby monitor in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida al miglior baby monitor, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori baby monitor che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei monitor per bambini, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il monitor che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

