Dell produce alcuni dei migliori portatili, ed ha una line-up di prodotti adatta a tutte le esigenze: non stupisce quindi che voglia invogliare gli utenti che posseggono un iPhone ad utilizzare i suoi dispositivi. Nei prossimi mesi, Dell aggiornerà la sua app Dell Mobile Connect, consentendo il mirroring di iPhone e di controllarne da portatile, in maniera simile a quanto ora accade con gli smartphone Android.

Al momento l’app, disponibile al download sia sul sito ufficiale di Dell che sul Microsoft Store, consente di collegare via cavo oppure wireless il cellulare al proprio portatile con a bordo Windows 10. In questo modo possiamo visualizzare lo schermo del telefono a video, iniziare una chiamate, rispondere ai messaggi, trasferire foto, video, musica e documenti da PC a telefono e viceversa.

Non manca neanche la possibilità di ricevere le notifiche smartphone sul portatile Dell. Non sappiamo quanto sarà estensivo il supporto per iPhone, dato che i permessi sono più elastici nel mondo Android, rispetto ad iOS che risulta più restio a dare l’accesso totale alle funzioni dello smartphone ad un soggetto terzo, in questo caso Dell.

Finora gli utenti iPhone potevano solo ricevere notifiche, oppure mandare e ricevere messaggi: a partire da questa primavera, quindi entro pochi mesi, Dell promette di espandere le funzionalità. I portatili che potranno usufruire di questa nuova ed inaspettata sinergia con gli iPhone saranno i modelli XPS, Inspiron, Vostro, Alienware e serie G con a bordo Windows 10.

Se possedete uno dei portatili sopra citati ed utilizzate quotidianamente un iPhone, allora ci sono buone notizie: non sarà l’integrazione nativa che c’è tra macOS e iOS, ma è sicuramente un enorme passo in avanti nella giusta direzione.