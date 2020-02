Apple rilascia la prima beta di iOS 13.4: tutte le novità

Apple ha rilasciato la prima beta di iOS 13.4 per gli sviluppatori, il primo passo verso l’introduzione della release definitiva. Questa versione infatti non è scaricabile da chi è in possesso di un account beta pubblico: è una versione pensata specificamente per gli sviluppatori, che consente di essere preparati per il prossimo futuro.

Ovviamente, possiamo usare le novità offerte dalla beta di iOS come finestra sul futuro, guardando a ciò che ci attende nei prossimi mesi con il rilascio definitivo di iOS 13.4 stabile.

iOS 13.4: API CarKey

Con l’introduzione delle API CarKey, Apple vuole trasformare ogni iPhone o Apple Watch in una chiave per auto. La tecnologia è sviluppata su di un terreno comune, così da consentire la compatibilità con il maggior numero di modelli possibili.

Con il prossimo rilascio di iOS 13.4 stabile, gli utenti saranno in grado di sbloccare, bloccare e far partire la propria auto senza bisogno delle chiavi, ovviamente sui modelli compatibili che presentano a bordo la tecnologia NFC.

Gli utenti non dovranno utilizzare il Face ID o il Touch ID per autenticarsi e sbloccare la propria auto. Semplicemente, dopo il setup iniziale, basterà avvicinare il proprio iPhone o Apple Watch al lettore per far partire la macchina. In futuro si potrà anche condividere l’accesso e l’utilizzo del proprio veicolo attraverso l’app Wallet.

Condivisione cartelle iCloud

È il caso di dirlo: a volte ritornano, e meno male. Perché la condivisione delle cartelle su iCloud era una feature che doveva essere presente sin dal rilascio di iOS 13, ma che purtroppo è stata cancella all’ultimo minuto, in attesa di ricevere i necessari perfezionamenti per rendere l’esperienza bug-free e godibile.

Ma cosa possiamo fare ora esattamente che prima non potevamo fare? Andando su di una cartella su iCloud Drive e cliccando su Condividi, gli utenti possono aggiungere persone specifiche ai permessi di visione di una cartella, oppure ottenere un link condiviso che abilita altri utenti ad effettuare modifiche o vedere il contenuto della cartella.

Memoji

Sono state introdotte 9 nuove emoji stickers che potete guardare da vicino nello screen qui in basso.

Le altre novità minori di iOS 13.4 Beta 1

Come sempre, con ogni aggiornamento, Apple inserisce qualcosa di diverso, piccole modifiche che migliorano l’esperienza utente e che non vengono menzionate nel changelog. È il caso ad esempio della nuova toolbar per l’app Mail, o per le nuove scorciatoie da tastiera su iPad nell’app Foto per la navigazione e l’editing veloce.

Di piccole modifiche ce ne sono tante altre, ma lasciamo anche agli utenti il piacere di scoprirlo.