Buone notizie per gli amanti del gaming: Apple Arcade sarà disponibile anche con un piano di abbonamento annuale, che consentirà di risparmiare a chi ha intenzione di godersi i titoli premium su iOS, iPadOS e macOS tutto l’anno.

Giocate ai vostri titoli preferiti su qualunque dispositivo con Apple Arcade

L’opzione annuale consente di usufruire dei vantaggi di Apple Arcade al prezzo di 49,99€ all’anno, effettivamente regalando due mesi di abbonamento gratuito rispetto al piano mensile, che costa 4,99€ al mese. Offrire un prezzo scontato per un abbonamento annuale è una pratica comune, che offre vantaggi sia per l’azienda sia per i consumatori.

Il costo di abbonamento si allinea quindi con le offerte simili praticate da altri servizi della compagnia di Cupertino, come Apple Music e Apple TV Plus, la nuova piattaforma di streaming video che fa concorrenza a Disney+, Netflix e Amazon Prime Video.

I clienti che usufruiscono già di Apple Arcade con piano mensile possono passare al piano annuale semplicemente navigando nel menù Abbonamenti nell’App Store, o in alternativa da Impostazioni > Apple ID. Se siete nuovi clienti, ecco la nostra guida su come abbonarsi ad Apple Arcade tramite iPhone o iPad.

Apple Arcade offre accesso ad oltre 100 giochi su iOS, Apple TV, iPadOS e macOS, ma c’è di più: nessuna pubblicità rallenterà mai il vostro ritmo di gioco, né dovrete affrontare acquisti in-app. Con soli titoli premium senza alcuni distrazione, e con la possibilità di condividere il vostro singolo abbonamento tra i membri della famiglia fino a 6 persone, Apple Arcade è un’offerta davvero allettante per gli amanti del gaming sui prodotti Apple.