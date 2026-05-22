SCUF torna nel mercato PlayStation con quello che, senza troppi giri di parole, è il controller più ambizioso mai realizzato dall’azienda. Si chiama SCUF Omega, è ufficialmente licenziato PlayStation e punta senza mezzi termini ai giocatori competitivi che vogliono il massimo possibile in termini di reattività, personalizzazione e velocità di input.

Il prezzo però è altrettanto ambizioso, 239,99 euro di listino, una cifra importante che lo posiziona direttamente contro DualSense Edge e tutte le alternative premium dedicate agli eSport.

Dopo averlo provato per qualche giorno con test tra PS5 e PC, sparatutto competitivi, battle royale e giochi single player, siamo giunti alla conclusione che SCUF Omega non è un controller pensato per tutti, ma punta invece a presentarsi come un prodotto mirato, costruito con una filosofia precisa che punta a emergere soprattutto nel gaming competitivo.

Cerchiamo quindi di capire cosa offre, come si comporta nel quotidiano e soprattutto se l’azienda è riuscita nel suo intento.

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Design e costruzione di SCUF Omega: sembra una DualSense, ma più aggressivo

La prima cosa che colpisce di SCUF Omega è di sicuro la sensazione premium che riesce a trasmettere; non è solo una questione di materiali utilizzati, ma più che altro di come è stato progettato. La base ricorda quella di un DualSense, con stick simmetrici e linee familiari all’ecosistema PlayStation, ma appena lo si impugna si capisce subito che siamo davanti a qualcosa di diverso.

Il corpo risulta leggermente più squadrato, più sottile in alcuni punti e soprattutto più ergonomico nella zona posteriore. Per questo motivo SCUF ha disegnato le impugnature per accompagnare naturalmente le dita verso paddle e tasti aggiuntivi, una caratteristica che almeno dal nostro punto di vista permette all’utente di adattarsi molto velocemente.

Anche il peso contribuisce a questa sensazione; con i suoi 254 grammi infatti risulta più leggero di un DualSense tradizionale, soprattutto perché SCUF ha eliminato completamente motori di vibrazione, feedback aptico e trigger adattivi. Qui iniziamo a intravedere qualche scelta che potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma che in realtà segue perfettamente il target del prodotto: precisione e prestazioni.

Sul retro troviamo una texture gommata molto aggressiva che migliora sensibilmente il grip durante le sessioni lunghe, ambito dove emerge davvero il lavoro fatto da SCUF sul versante ergonomia. Questa da sola però non basta, infatti un altro aspetto molto curato, nonché ricercato dai gamer, è la modularità.

La scocca frontale magnetica può essere rimossa in pochi secondi e permette di accedere rapidamente agli stick analogici, agli anelli di scorrimento e ad alcuni componenti sostituibili. SCUF include diversi thumbstick intercambiabili, concavi, convessi e versioni rialzate, così da adattare il feeling in base al tipo di gioco.

SCUF Omega: i nuovi stick TMR e i pulsanti meccanici sono la vera rivoluzione

Analizzate le varie caratteristiche del controller, a questo punto possiamo dire che il vero salto qualitativo di SCUF Omega riguarda senza dubbio gli stick analogici. Qui troviamo infatti sensori TMR (Tunnel Magneto Resistance), tecnologia che rappresenta una naturale evoluzione delle soluzioni Hall Effect e che punta a ridurre drasticamente il fenomeno del stick drift migliorando al tempo stesso precisione e reattività.

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A differenza dei tradizionali potenziometri presenti nei controller classici, qui non esiste contatto fisico soggetto a usura; questo significa una durata decisamente superiore nel tempo, ma non solo. La differenza sostanziale rispetto agli Hall Effect si concretizza anche nel feeling piuttosto naturale, non sempre riscontrabile su tutti i controller Hall Effect, soprattutto nei micro movimenti.

Gli stick TMR dello SCUF Omega invece sono concepiti, almeno sulla carta, per offrire una risposta estremamente naturale e molto vicina ai migliori stick tradizionali, ma con tutta la precisione della tecnologia magnetica. Anche i pulsanti frontali utilizzano switch meccanici, per la precisione degli Omron che, rispetto ai classici tasti membrane, restituiscono un click secco, rapido e molto più preciso.

Lo stesso discorso vale per grilletti e bumper. Qui SCUF ha inserito un sistema di trigger stop regolabile che permette di passare dalla corsa completa a una modalità instant click praticamente identica a un mouse gaming, ideale per gli FPS competitivi. Insomma le scelte di SCUF sembrano molto mirate; rispetto al DualSense manca completamente il feedback aptico e non esistono trigger adattivi, ma è evidente a questo punto che SCUF abbia in qualche modo sacrificato l’immersione e per privilegiare esclusivamente le performance.

Paddle, side button e G-Key: la quantità di input è impressionante

Che SCUF Omega punti a un’esperienza senza compromessi sotto il profilo delle prestazioni non è quindi un segreto. Il controller offre qualcosa come 28 input complessivi, a dir poco tanti per un controller PlayStation; oltre ai quattro paddle posteriori, troviamo due pulsanti laterali aggiuntivi e cinque G-Key posizionati nella parte inferiore.

I paddle posteriori sono tra i migliori mai realizzati da SCUF, caratterizzati da una corsa corta, feedback deciso e (a nostro avviso) ben posizionati; segnaliamo inoltre che i due paddle interni possono anche essere rimossi e sostituiti con cover piatte per chi preferisce utilizzare soltanto i due esterni.

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Non è finita qui. Ci sono i pulsanti laterali S1 e S2, utili per assegnare azioni rapide velocemente, e i cinque G-Key inferiori che aggiungono un ulteriore livello di personalizzazione. Su PS5 abbiamo notato alcune limitazioni nel mapping mentre su PC il controller si esprime al meglio e consente perfino di assegnare macro da tastiera o integrazione con Elgato Stream Deck.

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Scheda tecnica SCUF Omega

Compatibilità: console PS5, PC (Windows 10 e 11), iOS, Android

Connettività wireless: 2.4 GHz (dongle USB), Bluetooth 5.0 (mobile)

Connettività cablata: USB-C

Polling rate (frequenza di aggiornamento): 1000 Hz (solo su PC, sia cablato che wireless)

Durata batteria: fino a 17 ore di utilizzo attivo

Profili memorizzabili: 3

Palette posteriori: 4 (le palette interne sono rimovibili)

Pulsanti laterali (SAX): 2 (rimovibili con piastre di chiusura)

G-Keys: 5 (G1 e G5 rimappabili in modalità PS; tutti e 5 in modalità PC)

Analogici (thumbsticks): tecnologia TMR a lunga durata

Grilletti (trigger): intercambiabili, regolabili, “instant trigger” con switch meccanici Omron (L2 e R2)

D-pad: meccanico rimovibile (tasti direzionali separati)

Tasti azione: singoli e rimovibili (X, Cerchio, Quadrato, Triangolo)

Anelli anti-attrito: sì, rimovibili

Frontale (faceplate): magnetico e rimovibile

Touchpad: sì, rimovibile

Illuminazione RGB: sì (personalizzazione tramite app SCUF, solo su PC)

Cavo: USB-C intrecciato incluso

Porte: USB-C e jack audio da 3,5 mm

Blocco cavo torneo: incluso

App: SCUF App (iOS e Android) — scufgaming.com/downloads

Garanzia: 1 anno

Prezzo (MSRP): 239,99 euro

L’app SCUF è fondamentale

Prima di dirvi come ci siamo trovati con il nuovo controller SCUF, bisogna evidenziare che una grossa parte dell’esperienza di Omega passa forzatamente dall’app mobile SCUF disponibile per Android e iOS. Da qui praticamente si configura tutto: deadzone, curve degli stick, sensibilità trigger, rimappatura dei pulsanti, profili, RGB, polling rate e aggiornamenti firmware.

La cosa interessante è che tutte le modifiche vengono applicate in tempo reale; si possono creare profili separati per diversi giochi e richiamarli rapidamente direttamente dal controller. Le impostazioni disponibili sono davvero tantissime, si può arrivare persino a impostare deadzone praticamente nulle oppure modificare le curve di risposta analogiche in modo estremamente preciso.

Per i giocatori competitivi (ma non solo) è un livello di controllo non indifferente, tuttavia quello che secondo noi può essere un limite è la mancanza di un software per sistemi desktop (quantomeno compatibile con Windows), una scelta che nel 2026 potrebbe far storcere il naso ma che al contempo può essere facilmente corretta.

Recensione SCUF Omega: le nostre impressioni

Arrivati qui, abbiamo già espresso alcune delle nostre impressioni sul controller, tuttavia è proprio quando si passa dalle parole ai fatti che si evidenziano pregi e difetti. Già dopo qualche ora di utilizzo, si capisce immediatamente quale sia l’obiettivo di SCUF Omega, ovvero le prestazioni e la reattività; tra switch meccanici, trigger instant, polling rate fino a 1000 Hz e stick TMR, tutto restituisce una sensazione di velocità e precisione superiore rispetto a un controller standard.

Su titoli come Fortnite e Apex Legends il controllo nei movimenti è a dir poco notevole, soprattutto abbinando le deadzone ridotte praticamente allo 0% tramite app. Non scherziamo dicendo che siamo di fronte a uno dei migliori sistemi analogici mai provati su un controller PlayStation; gli stick TMR rappresentano probabilmente uno degli aspetti più convincenti dell’intero controller, inoltre con la modalità instant click i grilletti diventano istantanei, velocissimi e incredibilmente reattivi (davvero al pari di un mouse).

Tornare a un controller tradizionale dopo aver provato questo SCUF Omega non sarà semplice, mentre se vogliamo essere sinceri, su PC il controller esprime probabilmente il massimo del suo potenziale grazie al polling rate elevato e alla connessione wireless, sempre senza supporto software; su PS5 invece vediamo perdere molto del suo vantaggio tecnico per via di una limitazione della piattaforma.

Visti i pregi, che non sono pochi, al contempo non si può nascondere che le scelte operate da SCUF in alcuni contesti rendono il nuovo Omega meno incisivo nei giochi single player, ambito dove l’assenza totale di vibrazione, feedback aptico e trigger adattivi cambia parecchio l’esperienza utente.

Da questo quindi si evince che SCUF Omega non è il controller definitivo in assoluto, ma di sicuro una delle migliori scelte che potete fare se giocate competitivo. Chiudendo su elementi come autonomia e connettività, SCUF dichiara fino a 17 ore di autonomia, dato che possiamo confermare e che si posiziona molto bene rispetto a DualSense Edge.

Disponibilità e dove acquistare il controller SCUF Omega

SCUF Omega è disponibile ufficialmente al prezzo di 239,99 euro attraverso lo store SCUF Gaming, con diverse configurazioni estetiche e componenti personalizzabili direttamente in fase d’acquisto.

Il controller è compatibile con PS5 e PC e include nella confezione cavo USB-C intrecciato, dongle wireless a 2.4 GHz e accessori per la personalizzazione di stick e paddle. SCUF Omega dovrebbe arrivare a breve anche presso i partner dell’azienda, incluso Amazon Italia.

Considerazioni

SCUF Omega è un controller che punta chiaramente a chi gioca competitivo e cerca il massimo possibile in termini di reattività, personalizzazione e velocità di input. Non prova a replicare l’esperienza immersiva del DualSense tradizionale, ma sceglie deliberatamente di sacrificare feedback aptico, vibrazione e trigger adattivi per offrire un’esperienza più rapida, leggera e focalizzata sulle prestazioni.

Gli stick TMR rappresentano senza dubbio uno degli aspetti più convincenti del controller, così come il livello di personalizzazione garantito dall’app SCUF, che permette di modificare impostazioni e profili praticamente in tempo reale anche durante le sessioni di gioco. A questo si aggiungono trigger instant, switch meccanici, polling rate fino a 1.000 Hz su PC e una quantità di input superiore alla media dei controller PlayStation attualmente disponibili sul mercato.

Il prezzo non è basso e sicuramente non per tutte le tasche, soprattutto per chi gioca prevalentemente single player o cerca un’esperienza più immersiva. Tuttavia, se il vostro obiettivo è ottenere il massimo nei giochi competitivi, SCUF Omega è probabilmente uno dei controller più completi e avanzati disponibili oggi per l’ecosistema PlayStation e PC.