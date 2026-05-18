Il momento giusto per fare il salto di qualità nel proprio salotto è arrivato. Il Samsung OLED 4K Vision AI Smart TV da 83 pollici (QE83S94FAEXZT), un modello di punta del 2025, è protagonista di un’offerta che lo porta al suo minimo storico assoluto su Amazon. Partendo da un listino di 5.499€ e un prezzo precedente di 3.899€, il crollo a 2.389,89€ rappresenta un’opportunità quasi irripetibile per chi desidera il massimo della tecnologia video attualmente disponibile. Un televisore di queste dimensioni e con queste specifiche raramente raggiunge una fascia di prezzo così aggressiva. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo televisore un vero top di gamma e i particolari dell’offerta.

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Samsung TV da 83″: un concentrato di tecnologia OLED e AI

Questo modello non è un semplice televisore, ma un centro di intrattenimento avanzato progettato per offrire un’esperienza visiva e sonora senza compromessi. Il cuore pulsante è il pannello OLED da 83 pollici con risoluzione 4K, capace di riprodurre neri assoluti e un contrasto infinito, per colori vividi e un realismo mozzafiato. A gestire il tutto troviamo il potente processore NQ4 AI Gen3, che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare ogni scena in tempo reale e per eseguire un upscaling di qualità superiore (4K AI Upscaling Pro), portando qualsiasi contenuto a una definizione vicina al 4K nativo.

Per gli appassionati di gaming e di sport, la tecnologia Motion Xcelerator a 144Hz garantisce una fluidità impeccabile, eliminando scie e sfocature anche nelle azioni più concitate. Anche il comparto audio è di altissimo livello, con il supporto a Dolby Atmos e alla tecnologia Object Tracking Sound Lite (OTS Lite), che crea un suono tridimensionale che segue l’azione sullo schermo, aumentando l’immersività. Il tutto è racchiuso in un design LaserSlim, elegante e minimalista, che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente moderno.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Display : 83″ OLED 4K UHD

: 83″ OLED 4K UHD Processore : NQ4 AI Gen3 con 4K AI Upscaling Pro

: NQ4 AI Gen3 con 4K AI Upscaling Pro Refresh Rate : Motion Xcelerator 144Hz

: Motion Xcelerator 144Hz Audio : Dolby Atmos & OTS Lite

: Dolby Atmos & OTS Lite Design : LaserSlim

: LaserSlim Smart Features: Vision AI

I dettagli di un’offerta imperdibile

L’opportunità di acquisto per il Samsung QE83S94FAEXZT è disponibile su Amazon, che ha letteralmente polverizzato il prezzo precedente. Vediamo i numeri nel dettaglio per comprendere la portata di questa promozione:

Prezzo di listino: 5.499€

Prezzo precedente: 3.899€

Prezzo in offerta: 2.389,89€

Si tratta di uno sconto del 39% rispetto al prezzo recente di 3.899€, con un risparmio netto di oltre 1.500€. Il divario diventa ancora più impressionante se si considera il prezzo di listino di 5.499€, con un risparmio che supera i 3.100€. L’offerta è valida su Amazon, con la garanzia di una spedizione rapida e di un servizio clienti affidabile. È importante notare che promozioni di questa portata su prodotti di fascia così alta tendono ad avere una durata limitata e sono soggette all’esaurimento delle scorte disponibili.

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