MSI ha pensato questo mini PC Pro DP21 esattamente per le esigenze dei professionisti ma può essere utilizzato estremo piacere da chiunque. Per rinforzare il concetto nonostante esteticamente sia serioso e professionale, al suo interno farà felici tantissimi nerd. Si tratta di una macchina versatile, in grado di essere affidabile anche in futuro grazie alla possibilità di aggiornare praticamente tutte le componenti, CPU compresa.

MSI PRO DP21 design

MSI PRO DP21 ha delle linee pulite e seriose, può essere posto in orizzontale e verticale senza problemi, resta sempre esteticamente piacevole e funzionale perché le poche ma buone prese d’aria che ci sono non vengono mai ostacolate. Nonostante le dimensioni non proprio contenute è comunque compatibile con lo standard VESA. Le porte a disposizione sono un bel po’: 4 USB 3.0, 4 USB 3.2 Gen1, 1 HDMI, 2 COM,1 RJ45, 1 Audio, 1 Microfono.

Basta rimuovere qualche vitina per smontare il pannello in alluminio che rivela una scheda madre STX con socket LGA 1200 e chipset H510. Nascosto sotto il dissipatore ad aria, molto simile a quello stock di Intel, c’è il processore Intel Core i5 11400 accompagnato da RAM SODIMM, c’è un solo modulo da 8 GB 3200 MHz ma è possibile riempire anche lo slot libero in modo da sfruttare 16 GB o più in dual channel. Il modulo SSD NVMe Western Digital da 256 GB è sostituibile così come la scheda Wi-Fi 6 Intel. Nella gabbia in alluminio è possibile installare altri due SSD Sata.

Con una flessibilità simile questo mini PC è assolutamente l’ideale per chi non vuole rinunce in termini di prestazioni e soprattutto vuole poter mettere le mani davvero ad ogni singolo aspetto della sua macchina. Una configurazione del genere si presta benissimo alle mod con cambi case, aggiunte di ventole, dissipatori low profile diversi e tanto altro. Tirando le somme, soddisfa sia il professionista che non penserà mai di aprirlo

MSI PRO DP21 scheda tecnica

Il processore all’interno di questo mini pc è un Intel Core i5 11400, un 6 core, 12 thread, con frequenza base di 2,6 GHz e max boost a 4,4 GHz con Intel Turbo Boost 2.0, la smart cache è da 12 MB, c’è la scheda video integrata che spinge fino a 1.3 GHz con 24 unità di esecuzione. Altre due tecnologie presenti degne di una menzione sono il supporto al DL Boost di Intel e al Neural Accelerator 2.0. Per chiudere il cerchio, il TDP è settato a 65 W. Ecco le specifiche tecniche di MSI PRO DP21:

Processore Intel Core i5 11400

INtel UHD 730 integrata

8 GB RAM DDR4 3200 Hz SODIMM

256 GB SSD M.2 NVMe Western Digital

Wi-Fi 6

Bluetooth 5

2 USB-A 3.2

4 USB-A 2.0

2 COM

1 HDMI

Audio

Mic

1 RJ

MSI PRO DP21 prestazioni

Il core i5 11400 può sbloccare un consumo quasi doppio su un sistema desktop dedicato ma richiede un dissipatore di terze parti per tenere a bada le prestazioni maggiorate. Per ovviare alle limitazioni del form factor, MSI ha pensato ad un power limit che permette al Core i5 di spremere circa 80 W per un breve periodo per poi tenersi sui 65 W stabili, è un bel boost per le operazioni a stretto giro. Ovviamente non può spingersi troppo oltre per limiti del dissipatore piccolo ed in ogni caso l’alimentatore è da 120 W quindi non è possibile raggiungere le prestazioni di un desktop gaming ma è normalissimo.

Abbiamo già avuto di parlare più e più volte del Core i5 11400, per farla breve, con questo mini PC MSI è possibile lavorare alla grande con tutti i programmi che spingono particolarmente sulla CPU, non c’è una GPU dedicata e quindi le fasi di rendering o operazioni di grafica andranno a rilento ma avere a disposizione una CPU desktop permette, in ogni caso, di fare molto di più rispetto alle soluzioni mobile che spesso vengono utilizzate nei mini PC.

Anche la gestione termica non è male, settato su Extreme Performance nel software proprietario di MSI, questo mini pc MSI PRO DP21 non va oltre i 77° di picco con la ventola su 2700-2800 rpm che si sente ma non da fastidio. Esiste anche una modalità “silenziosa” che tiene la ventola a circa 1500 rpm, praticamente inudibili, che però la farà partire al massimo quando salirà la temperatura. Non è la modalità consigliata perché se lo si spinge in questa modalità sale facilmente a 100° e la ventola andrà al massimo 4500 rpm per riabbassare la temperatura e farà rumore.

Quindi già in questa configurazione con Core i5 c’è abbastanza potenza per far star tranquilli un po’ tutti ma se ne serve ancora di più, è possibile fare semplicemente un cambio di CPU, mettendo un bel Core i7 11700 con due banchi di RAM in dual channel. Con un secondo banco di RAM, anche con il Core i5, sarà possibile fare qualcosina anche in gaming. Ci sono alcuni titoli come Valorant, CSGO, Rocket league che possono essere giocati in FullHD a dettagli medi con un’esperienza di gioco appena sufficiente ma è chiaro che è una macchina per chi vuole giocare in maniera randomica e senza nessuna pretesa.

MSI PRO DP21 software

Al primo avvio del mini pc ci si ritrova già davanti alla configurazione iniziale di Windows 10 in modo da poter configurare i settaggi come meglio desiderato. Windows è già attivato con licenza digitale e verrà subito notificato l’aggiornamento a Windows 11. Nota di merito per la compatibilità senza intoppi con le più diffuse distribuzioni Linux.

MSI PRO DP21 conclusioni

MSI ha fatto un ottimo lavoro nel creare una macchina bilanciata, utile sia ai professionisti che ai veri nerd. Esteticamente indossa un bel vestito elegante, al suo interno è decisamente divertente per chi sa metterci le mani. Ha tutto al posto giusto, questo MSI PRO DP21 funziona alla grande e può essere acquistato dall’Italia a differenza di altri mini PC ad alte prestazioni che si trovano solo su shop cinesi. Ad onor del vero questo MSI PRO DP21 si trova a 570 Euro su Amazon Italia per la versione Core i5, 8 GB RAM e 256 GB SSD.

MSI PRO DP21 a 570 Euro su Amazon Italia

Da non sottovalutare la possibilità di espandere e modificare questa macchina su esatta misura delle proprie esigenze. Nulla vieta un cambio di CPU, l’aggiunta di ancora più RAM e di più moduli SSD per aumentare ancora di più gli scenari di utilizzo di un mini PC del genere che è già valido un po’ per tutto ma ce con le giuste mosse può esserlo anche per alcuni utilizzi non proprio alla portata di un form factor del genere.