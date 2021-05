Quasi a sorpresa in un periodo così duro per chi vuole farsi un PC assemblato, è tornato il grande classico. Il processore di tutti, il Core i5 di undicesima generazione nella versione 11400 che non è quella che tutti i veri nerd attendono ma che alla fine, è quella che va a finire in tantissime build per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Si, è stato uno spoiler volontario.

Intel Core i5 11400: perfetto per il periodo di shortage

Oggettivamente questo Intel Core i5 di 11 generazione acquista ancora più valore nel periodo di shortage attuale. In un momento in cui è davvero difficile trovare il processore desiderato al prezzo giusto ma ancor di più una GPU a prezzi umani, molti sono tornati a guardare con interesse in casa Intel perché l’undicesima generazione porta con sé la nuova grafica integrata Xe. Un processore con grafica integrata perfette di utilizzare fin da subito un PC anche senza una GPU dedicata, cosa che al momento è impossibile per la controparte AMD serie 5000.

Intel spinge molto i nuovi Core i9 11900K, Core i7 11700KF e Core i5 11600K ma in questo periodo di shortage poter puntare ad un processore con un ottimo rapporto qualità-prezzo come questo Intel Core i5 11400 permette di investire il budget risparmiato in una GPU di fascia più alta o in un dissipatore migliore di quello stock.

Intel Core i5 11400: i numeri sulla carta

Arriviamo dritti al punto, è ancora un 14 nanometri. Un reale problema? No. Indietro tecnologicamente? Si e lo sa anche Intel che ha già impostato il vero cambio di passo con la dodicesima generazione Alder Lake a 10 nanometri.

Per il resto il Core i5 11400 è un 6 Core 12 Thread con frequenza base di 2,6 GHz e max boost a 4,4 GHz con Intel Turbo Boost 2.0. La smart cache è da 12 MB e c’è la scheda video integrata che spinge fino a 1.3 Ghz con 24 unità di esecuzione. Altre due tecnologie presenti degne di una menzione sono il supporto al DL Boost di Intel e al Neural Accelerator 2.0. Per chiudere il cerchio, il TDP è settato a 65 W ma per quanto riguarda i consumi ci sono delle ulteriori considerazioni da fare. Il resto della scheda tecnica è consultabile qui.

Intel Core i5 11400: che motherboard scegliere?

Piccolo spoiler del prezzo perché funzionale al discorso dei chipset e delle schede madri da abbinare. Il Core i5 11400 costa circa 200 euro (una trentina di euro in meno per la versione F senza GPU integrata) e se abbinato ad una B560 (come questa ASRock Steel Legend) dal costo di circa 140-150 euro, con circa 350 euro si porta finalmente a casa anche per la sponda Intel il supporto all’overclock delle memorie e al PCIe Gen4 che tra non molto potrebbe iniziare ad essere sfruttato a dovere.

Le B560 sono le vere motherboard killer da abbinare a questa generazione di processori Intel, sono perfettamente in grado di gestire tutto e di farlo abbassando notevolmente il costo di una build.

Intel Core i5 11400: power limit off

Le prestazioni di questo Core i5 11400, se disabilitate tutte le limitazioni sui consumi dal bios delle schede madri, raggiungono delle vette molto più interessanti e non c’è bisogno di un chipset di fascia alta come uno Z590 ma vanno benissimo, ancora una volta, le B560. Si può passare facilmente dai 65 W stock di Intel al consumo illimitato che si spinge fino a 120-130 W. Chiaro il cambio di passo delle prestazioni.

Ma attenzione, siccome questo è un processore che verosimilmente andrà a fine nelle build che puntano al risparmio dove in tantissimi sfruttano il dissipatore stock, è importante sottolineare che lasciare il processore libero di consumare aumenta inevitabilmente le temperature che non possono essere più gestire dal dissipatore stock. Si lascia il Core i5 11400 a 65 W, il dissipatore stock riesce a gestirlo con picchi fino a 65° senza andare in throttling ma se si lascia il dissipatore stock a dover gestire un TDP di 130 W, si arriva facilmente a temperature troppo elevate per un sistema desktop con picchi di 91-92° e tagli netti di frequenze.

Il consiglio è quello di utilizzare un dissipatore ad aria custom (anche a singola torre) per gestire tutto il calore che lo sblocco del Power Limit potrebbe generare.

Intel Core i5 11400: benchmark e prestazioni

Proprio nei benchmark quotidiani, quelli con i programmi di video editing più conosciuti, Intel Core i5 11400 (con GPU Integrata Intel UHD 730) convince con una conversione file 4K (1 GB) in FullHD con Handbrake, la conversione è durata 2 minuti e 25 secondi. Come al solito ci siamo spinti oltre ed abbiamo provato a metterlo alle corde con un montaggio con Premiere Pro di un file raw 8K girato da una camera professionale RED, il video dalla durata di 13 secondi è stato esportato in 4K H.264 in 50 secondi netti con un bel po’ di incertezze nel montaggio in live view ma è normalissimo.

Molto meglio il montaggio in 4K, per la stessa lunghezza del filmato un file 4K è stato esportato in 40 secondi. In Photoshop con un file Raw Hasselblad, il filtro Sfocatura radiale con fattore 100 e massima qualità è stato applicato in 30 secondi. Anche i benchmark più conosciuti hanno restituito dei risultati che confermano le qualità del Core i5 11400 .I test sono stati effettuati sia su B560 e Z590 con 16 GB di RAM Crucial Ballistix Max 4000 MHz con un Noctua NH D15 a tenere tutto a bada. Ecco i risultati di Cinebench, Blender e Geekbench:

In ambito produttività va bene, i numeri sui benchmark confermano le buone prestazioni per chi ci deve lavorare in maniera più strutturata anche se non si arriva ai livelli di un Core i5 11600K o di un AMD Ryzen 5 5600. In ogni caso sia nelle operazioni in single core che in quelle multi core si rimane soddisfatti del rapporto prezzo prestazioni di questo Core i5 11400.

Intel Core i5 11400: il gaming senza GPU dedicata

Buone notizie, ci sono alcuni titoli come Valorant, CSGO, Rocket League che possono essere giocati in FullHD a dettagli medi con un’esperienza di gioco abbastanza buona, tenendo sempre ben a mente che si sta parlando di una scheda video integrata nel processore.

Ci sono titoli come Fortnite che vanno settati per bene per reggere un frame rate sufficiente fino ad arrivare a COD Warzone che proprio non va. Il benchmark degli ultimi mesi è Cyberpunk 2077 che regala la bellezza di 10 FPS. Ironia a parte, ecco il nostro focus su YouTube con i gameplay e relativi FPS:

Intel Core i5 11400: considerazioni finali

Questo Core i5 11400 è decisamente un processore riuscito e sarà il punto di riferimento per tantissime build gaming in abbinata ad una motherboard B560, c’è da scommetterci. La cosa più interessante è il rapporto prezzo prestazioni che gli permette di essere una soluzione preferibile sia al Core i5 11600K che al Ryzen 5 5600X. Si fa preferire al Core i5 11600K per delle prestazioni molto simili che non giustificano la differenza di prezzo, il Core i5 11400 costa circa 200 Euro mentre per il Core i5 11600K la cifra è sui 275 Euro.

Distacco di prezzo ancora più ampio se si prende in considerazione il Ryzen 5 5600X che è difficile da reperire e che costa almeno 320 Euro. Quei soldi risparmiati, chi dovrà fare una build orientata al gaming potrà investirli su una GPU di fascia più alta, su un dissipatore migliore oppure semplicemente risparmiali e basta. I vecchi tempi sono definitivamente tornati, nel 2021 un Intel Core i5 11400 basta e avanza per tantissimi scenari di utilizzo e costa il giusto.

