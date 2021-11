MSI ha fatto centro, ha creato un mouse wireless super leggero pensato per i veri giocatori. Si esatto, i veri gamer che puntano a soluzioni cablate per la paura di perdere qualche click per colpa della connessione senza fili. Ecco MSI ha sviluppato il suo Clutch GM41 per convincere anche il più scettico che con questa soluzione super leggera wireless può giocare con il massimo della piacevolezza e delle prestazioni. C’è bassa latenza, supporto a NVIDIA Reflex e tanto altro, RGB compresi.

MSI Clutch GM41 design

Se non avete mai provato un mouse super leggero, dovreste farlo. Il nuovo MSI Clutch GM41 ha un design ambidestro con delle linee molto forti, è chiaro che qui si sta parlando di un mouse da vero gamer. Per ridurre il peso si è dovuto costruire il mouse in plastica ma tranquilli, la sensazione di solidità e di resistenza c’è tutta seppur il peso totale sia contenuto in soli 74g.

Ci sono tutti i tasti extra che un vero mouse gaming dovrebbe avere, quindi non solo i tasti destra e sinistra con una rotellina davvero di qualità ma anche uno switch rapido per cambiare tra le varie modalità di utilizzo e due tasti laterali utili in gaming ed in produttività. Piccola nota sul tasto DPI, è posto in basso e ne rende impossibile l’utilizzo in game nelle sessioni più dure, si tratta di un piccolo dettaglio che interesserà a pochissimi ma va sottolineato.

Grazie al peso super leggero e ad una piccola gobba, i vari tipi di grip sono tutti garantiti. Claw grip, Palm grip e Fingertip grip sono adatti a questo mouse ed inoltre, grazie all’assenza del cavo la scorrevolezza sul tappetino è ancora più accentuata, la libertà di movimento è massima grazie anche ai piedini in PTFE.

Per ricaricare il mouse c’è la comodissima basetta magnetica dove inserire anche il dongle USB. La basetta permette di ricaricare il mouse in un oretta e mezza, ha dei piedini in gomma che la rendono stabilissima sulla scrivania ed anche l’aggancio del mouse è solido.

MSI Clutch GM41 scheda tecnica

MSI non ha badato a spese ed ha inserito tantissime funzioni e tecnologie interessanti in questo Clutch GM41. Ecco le specifiche di MSI Clutch GM41:

Switch Omron 60M

Sensore PixArt PAW-3370

20K DPI

Latenza 1ms

Track 400 IPS

Design falso ambidestro

Peso 75 g

Doppia connessione wireless/cablata

Cavo FrixionFree

Dragon Center

MSI Clutch GM41 prestazioni

Prima ancora di parlare di prestazioni, è il caso di sottolineare che MSI Clutch GM41 ha ben due modalità di connessione. La prima è la proprietaria è quella wireless attraverso il dongle da collegare alla basetta che permette una stabilità di connessione a bassa latenza. Il secondo metodo di collegamento è attraverso il classico cavo ma è di tipo FrixionFree, un cavo leggero che non ostacolerò nessun movimento e che consentirà di giocare anche quando il mouse è in ricarica.

Come già anticipato nella sezione del design, l’ergonomia è davvero ottima. MSI Clutch GM41 è super leggero e con i profili in gomma, qualsiasi tipo di presa è comoda. Gli switch meccanici Omron sono una sicurezza, soddisfacenti al suono e soprattutto sono estremamente precisi. La pressione da effettuare non è elevata, questo fattore rendere il Clutch GM41 perfetto per il gaming ma anche in produttività non se la cava male.

Nelle sessioni di gioco è un portento grazie alla bassa latenza. Velocissimo, preciso, stabile, rapido nei movimenti grazie ai piedini in PTFE e grazie agli switch Ormon assicurati per 60 milioni di click, piazzare i colpi è un vero piacere. Il MSI Clutch GM41 è un grande strumento per le partite più dure, il sensore PixArt è molto preciso, in combo poi ad un sistema ottimizzato NVIDIA Reflex è tantissima roba.

Tantissima roba anche la durata della batteria, in circa 10 minuti sulla basetta si recuperano 9 ore di utilizzo mentre in un oretta e mezza passa da essere scarico a completamente carico. Quanto dura la batteria? Chi può dirlo, non siamo stati in grado di scaricarlo. Troppo comoda la base di ricarica, è impossibile rimanere a secco.

MSI Clutch GM41 software

Il software di controllo Dragon Center controlla anche questo MSI Clutch GM41. Il software è sempre potente e completo, si possono controllare gli RGB, i vari DPI con scenari di utilizzo e profili, si può regolare il polling rate, la distanza lift-off ed altre funzioni molto interessanti. La potenza del software non deve confondere, si tratta di un tool molto semplice da utilizzare.

MSI Clutch GM41 conclusioni

MSI Clutch GM41 è un gran mouse ed in totale onestà, non costa nemmeno tantissimo. Si trova su Amazon a circa 81 e per quel prezzo portarsi a casa un mouse wireless ultra leggero da gaming con un bel sensore e l’affidabilità degli switch Omron è un colpaccio. State tranquilli per la latenza, MSI ha lavorato benissimo sotto questo aspetto e se volete ridurre ancora di più il tutto, c’è il supporto al NVIDIA Reflex.

Qualche cosetta che non va c’è, lo switch rapido dei DPI sul back del mouse è un piccolo dettaglio che potrebbe far storcere il naso a molti ma per quello che costa e per come funziona, questo MSI Clutch GM41 va tenuto in forte considerazione. Si tratta di un mouse gaming wireless ultra leggero che non delude nei fondamentali, anche la durata della batteria è convincente, non si resta mai senza la possibilità di giocare ed anche in fase di ricarica, c’è un cavo che non da fastidio ma non vi servirà, perché dura tanto e funziona alla grande.

