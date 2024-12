NiPoGi E1 è l’ultimo arrivato tra i mini PC Windows della cinese NiPoGi, brand che sta cercando di ritagliarsi il proprio spazio all’interno di un segmento che è sempre più affollato da proposte provenienti soprattutto dall’estremo oriente. Questo modello di fascia bassa, pensato per chi cerca una soluzione completa ma guarda al risparmio, cerca di distinguersi dalla massa per un form factor super compatto che lo rende portabilissimo.

Nelle ultime settimane, abbiamo avuto la possibilità di provare a fondo questo mini PC e, con questa recensione, proviamo a raccontarvi la nostra esperienza, a darvi le nostre sensazioni e i nostri pareri su questo NiPoGi E1.

Modello in prova: NiPoGi E1 AK1PLUS N97/16+512 GB

CPU: Intel Processor N97 (Alder Lake-N)

(Alder Lake-N) GPU: Intel UHD Graphics (integrata)

(integrata) Memoria RAM: 16 GB (DDR4 @ 2666 MHz)

(DDR4 @ 2666 MHz) SSD: Hoge da 512 GB (M.2, SATA)

da (M.2, SATA) Scheda di rete: Realtek 7721CE (Wi-Fi 5)

(Wi-Fi 5) Sistema operativo: Windows 11 Pro

Disponibile su Amazon

Design sobrio per questo mini PC quasi tascabile

Il NiPoGi E1 è un cubotto nero che nella parte superiore (collegata al resto del corpo da una porzione che vuole emulare un dissipatore ma ha pura funzionalità estetica), oltre a riportare il brand di NiPoGi, lascia intendere la presenza di una piattaforma Intel.

Il design è abbastanza sobrio, con due griglie di ventilazione (per espellere l’aria calda) nei bordi laterali e tutte le porte suddivise tra parte frontale e parte posteriore. Nella parte inferiore, pulita, sono presenti quattro piedini di gomma (facilmente rimovibili).

Previous Next Fullscreen

La vera killer feature di questo NiPoGi E1 è la sua estrema portabilità dal punto di vista dimensionale: in pianta, è più corto ma leggermente più largo di uno smartphone; in altezza è alto quanto tre smartphone posizionati uno sopra l’altro.

Queste caratteristiche, unite a un peso davvero contenuto (circa 250 grammi), lo rendono quasi tascabile e facilmente trasportabile ovunque, all’interno di uno zaino, all’interno di un trolley o, perché no, in tasca.

Caratteristiche tecniche e cosa può essere migliorato

Il NiPoGi E1 ruota attorno a una piattaforma Intel Alder Lake-N (10 nm), quelle a bassissimo consumo energetico (TDP di 12 W) che troviamo sui laptop di fascia entry level e che stanno spopolando anche sui mini PC di fascia bassa.

Il processore Intel N97, una soluzione con quattro efficiency core (fino a 3,6 GHz) e nessun performance core, non è un mostro di potenza ma nemmeno una scelta così sbagliata, specie in questo tipo di macchina. La GPU è integrata.

Per quanto riguarda le memorie, troviamo 16 GB di memoria RAM (DDR4 SO-DIMM @ 2666 MHz, single-channel) targata SK Hynix e 512 GB di SSD M.2 di tipo SATA targato Hoge, anche qua più che sufficienti per una macchina entry level.

Previous Next Fullscreen

Dal punto di vista delle porte, il NiPoGi E1 offre quattro porte USB, tutte di tipo A (quelle classiche): le due messe all’anteriore, tra pulsante di accensione e jack audio combo, sono USB 3.2 Gen2; le due posteriori, messe a fianco della presa di alimentazione, sono USB 2.0; sempre al posteriore, troviamo poi una porta Gigabit Ethernet, una porta DisplayPort 1.4 e una porta HDMI 2.0 (quindi sono supportati due monitor in contemporanea); insomma, da questo punto di vista è una dotazione abbastanza completa.

La scheda di rete integrata è la Realtek 7721CE che supporta il Wi-Fi 5 (2.4 GHz e 5 GHz) ma non va oltre; c’è poi il supporto al Bluetooth 4.2, non proprio uno degli standard più recenti; queste scelte, comunque, si rivelano più che sufficienti per quanto concerne l’uso di tutti i giorni, sia per la velocità di navigazione tramite rete wireless (specie se in prossimità dell’access point) che per la connettività con dispositivi Bluetooth (come mouse e tastiere, giusto per citarne un paio).

Prestazioni CPU, GPU e SSD

Il NiPoGi E1 non è sicuramente un (mini) PC sul quale andare ad effettuare benchmark perché, come abbiamo avuto già modo di sottolineare, non vuole rivolgersi a chi cerca le performance ma, di contro, a chi cerca versatilità e concretezza.

Abbiamo comunque voluto effettuare qualche run su Geekbench, per osservare il comportamento “sotto stress” (seppur non elevato) di CPU e GPU.

Nei tre run, l’Intel N97 si è mostrato abbastanza costante, raggiungendo in media i 1104 punti in sigle-core e i 2601 punti in multi-core: si tratta di risultati che non fanno gridare al miracolo ma che, di contro, sono in linea con quelli di CPU di fascia bassa di qualche anno fa, col vantaggio di consumare molto molto meno.

Previous Next Fullscreen

La GPU integrata Intel UHD Graphics consente sì di fruire di contenuti multimediali in alta definizione ma non vuole avere velleità sul fronte del gaming. In tre run su Geekbench, la GPU ha ottenuto in media 4976 punti in OpenCL Score; anche in questo caso, vale il discorso fatto poco sopra sul confronto con altre CPU di fascia bassa.

Previous Next Fullscreen

Come anticipato, l’SSD M.2 integrato da 512 GB è di tipo SATA. Probabilmente, questo SSD rappresenta uno dei colli di bottiglia del mini PC: il nostro test su CrystalDiskMark (il risultato è condiviso di seguito) evidenzia velocità in linea con quelle di altri SSD SATA non di fascia alta.

Cosa può essere migliorato?

Per “aprire” il NiPoGi E1 basta rimuovere i piedini in gomma dalla parte bassa e svitare quattro viti: rimosso il coperchio, si ha accesso immediato a RAM e SSD, le uniche componenti “sostituibili”.

Come anticipato, la RAM in dotazione è una DDR4 (2666 MHz, SO-DIMM) da 16 GB ma può può facilmente sostituita con qualcosa di meglio, sia restando sulle DDR4 (la piattaforma, infatti, supporta anche le memorie DDR4 a 3200 MHz) che spostandoci sulle DDR5 (fino a 4800 MHz). Resta comunque single channel, quindi c’è la possibilità di avere un solo modulo di memoria RAM.

Per quanto concerne l’SSD, troviamo un singolo slot M.2: l’SSD in dotazione (SATA), può facilmente essere sostituito con un NVMe (purtroppo PCIe Gen3), decisamente più performante rispetto a quello originale.

Fa il suo nell’uso di tutti i giorni

Potremmo liquidare questa questione con un “va benissimo” ma è giusto approfondire alcuni aspetti.

Il primo, che si lega anche al form factor compatto, è la sua estrema portabilità. Il contenuto della confezione di vendita (mini PC, cavo HDMI, alimentatore) lo rende plug and play, utilizzabile ovunque abbiate a disposizione monitor, tastiera e mouse, una sorta di ufficio portatile.

Già alla prima configurazione, il NiPoGi E1 ha saputo difendersi benissimo, senza impuntarsi, senza fare mezzo errore, districandosi senza problemi tra le fasi dell’intera procedura. Terminata la prima configurazione, abbiamo potuto notare la totale assenza di bloatware che, specie nel caso in cui abbiate fretta di qualcosa pronto all’uso, evita perdite di tempo per disinstallare fastidiose cose pre-installate di fabbrica su Windows 11 (edizione Pro).

Andando oltre, il NiPoGi E1 è il compagno perfetto di chi si trova quotidianamente ad avere a che fare con la suite Microsoft Office (Excel e Word in primis), con la navigazione Web (anche con tantissime schede aperte) e tutto ciò che si può definire “uso da ufficio”.

Sul fronte dell’intrattenimento, il supporto ai monitor fino al 4K @ 60 Hz con HDR gli consente di trasformarsi in un mini centro per l’intrattenimento per la fruizione di video, film, serie TV e qualsiasi altro contenuto multimediale dai vari servizi in streaming, sia tramite app disponibili sul Microsoft Store che tramite servizi che mettono a disposizione i contenuti tramite interfaccia Web (come NOW).

NiPoGi E1: promosso o bocciato?

Il NiPoGi E1, nella configurazione da noi testata (AK1PLUS N97/16+512 GB) ha un prezzo di listino pari a 399 euro ma, spesso e volentieri, si trova in offerta su Amazon.

Al momento della stesura di questa recensione, ad esempio, il mini PC è proposto, in offerta a tempo, al prezzo di 199 euro: a questo prezzo, considerando tutte le potenzialità del prodotto, il NiPoGi E1 può essere considerato un vero e proprio best buy. Inoltre, fino al 13 gennaio 2025, grazie al codice sconto RE3F99EV potrete risparmiare un ulteriore 6%: il prezzo finale scende a 187,06 euro.

Dal punto di vista delle prestazioni NiPoGi E1, fa ciò che promette, senza eccellere su nessun fronte ma trasmettendo concretezza e l’idea di non perdere un colpo. Più in generale, esso è in grado di districarsi senza problemi tra decine di schede aperte su browser e consente l’esecuzione contemporanea di più programmi (nulla di troppo pesante).

Una piacevole sorpresa è l’assenza di bloatware, mentre, di contro, c’è da dire che la ventolina inizia a farsi sentire quando il mini PC viene messo sotto stress, ragione per cui non è adatto per chi, anche solo un po’, sfrutta il PC per giocare.

Sebbene la RAM e (soprattutto) l’SSD presenti in dotazione non siano velocissimi, va premiata l’accessibilità ai due componenti che possono essere sostituiti al volo per sfruttare al massimo le altre componenti di questo NiPoGi E1.

Sul fronte della connettività, infine, le uniche due pecche (soprattutto in ottica “futuro”) sono l’assenza di porte USB-C e del supporto al Wi-Fi 6; bene, invece, la presenza della porta Gigabit Ethernet.

Quindi, in conclusione, il NiPoGi E1 è un vero e proprio ufficio portatile, un prodotto “tascabile” e pronto all’uso che permette l’utilizzo a casa, in ufficio o dovunque abbiate monitor, tastiera e mouse a disposizione, un’ottima soluzione per chi cerca versatilità o una soluzione low-cost da affiancare a un desktop/notebook principale.

Pro: Formato praticamente tascabile



Assenza totale di bloatware



Prestazioni oltre le aspettative per la fascia di prezzo



Memoria RAM e SSD facilmente sostituibili



Ottimo rapporto qualità/prezzo Contro: Poco silenzioso quando messo sotto stress



Memorie (RAM e SSD) in dotazione non velocissime



Assenza di porte USB-C



Manca il supporto al Wi-Fi 6