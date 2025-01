Torniamo sull’argomento NVIDIA GeForce RTX 5080 per la prova di un’altra variante custom di fascia enthusiast, parliamo della Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER, ovvero uno dei modelli più spinti ed elaborati della nuova scheda NVIDIA rivolta agli appassionati del gaming.

Abbiamo già avuto modo di approfondire le caratteristiche e le prestazioni della GeForce RTX 5080, una soluzione che, rispetto alla top di gamma GeForce RTX 5090 con GPU Blackwell GB202-300, propone un chip GB203-400 da 10.752 Cuda Core, praticamente la metà della sorella maggiore.

Sappiamo però che la GeForce RTX 5090 fa gara a sé: un prodotto che detiene lo scettro di scheda più potente e veloce anche nei giochi, ma che NVIDIA ha pensato per ambiti diversi da quello ludico, così come conferma il prezzo di listino. Con la GeForce RTX 5080 torniamo invece su prezzi più “umani”, quantomeno se paragonati ai modelli più costosi della versione flagship, mentre le prestazioni seppur distanti sono altrettanto valide (vedi gaming 4K ad esempio).

Gigabyte si fa trovare pronta per questo lancio NVIDIA aggiornando praticamente tutto il proprio catalogo, compresa una delle sue linee migliori a marchio AORUS di cui fa parte questa variante MASTER. Ma vediamo insieme tutte le novità e le peculiarità della scheda, davvero notevole per qualità e dissipazione, curatissima anche nel design e nei dettagli.

Recensione Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Master: caratteristiche e design

Ribadire ulteriormente le peculiarità e le novità “portate” da NVIDIA con la gamma GeForce RTX 50 potrebbe risultare tedioso, tuttavia un prodotto del genere merita comunque un breve recap, soprattutto se vi siete persi i precedenti articoli. Riassumendo ai minimi termini, l’architettura GPU Blackwell si rinnova lato hardware proponendo sostanzialmente un aggiornamento delle unità di elaborazione; a bordo troviamo i Tensor Core di quinta generazione, RT Core di quarta generazione, ma anche le veloci memorie GDDR7, nuovi encoder NVENC e l’interfaccia PCI-E 5.0.

Un mix non indifferente che però, rimanendo sull’hardware, deve fare i conti con l’utilizzo di un nodo produttivo molto simile ad Ada Lovelace e alle GeForce RTX 40, ossia il TSMC 4N; questa peculiarità è alla base di valori TBP (Total Board Power) più elevati rispetto alla precedente generazione, quantomeno sui due modelli top che culminano nei 575 watt della GeForce RTX 5090.

Allo stesso tempo però, NVIDIA propone un importante passo in avanti lato software, introducendo il DLSS 4 con Multi Frame Generator e modelli Transformer, capaci grazie all’Intelligenza Artificiale di raddoppiare il frame-rate sino a due volte rispetto alla precedente versione. Ma non è tutto, c’è anche Reflex 2 per ridurre le latenze e l’implementazione dell’AI anche negli shader con RTX Neural Shaders. Se volete approfondire vi consigliamo il nostro articolo dedicato, mentre ora diamo uno sguardo alla Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Master che, tra le altre cose, può sfruttare tutte le ultime tecnologie discusse sopra.

Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Master: una custom spettacolare

La AORUS GeForce RTX 5080 Master è senza dubbio una delle miglior custom che potrete reperire sul mercato. Portando avanti nel migliore dei modi la tradizione AORUS, questo modello si posiziona un gradino sotto la serie AORUS XTREME WATERFORCE raffreddata a liquido, ovvero il top nel catalogo Gigabyte. Come da pronostico, questa nuova AORUS è a dir poco impressionante per dimensioni, ma allo stesso tempo anche per qualità, sistema di dissipazione e design, impeccabile e sicuramente molto gradito ai gamer e agli amanti del genere (RGB per intenderci).

AORUS GeForce RTX 5080 Master arriva sul mercato con il dissipatore proprietario WINDFORCE; un gigantesco corpo lamellare attraversato da heatpipe in rame, “collegato” a un sistema a camera di vapore, rivisitato e ulteriormente esteso per raffreddare al meglio GPU e VRAM.

Per ottimizzare lo scambio termico e le prestazioni, Gigabyte ci dice di aver utilizzato una pasta termica composita con metallo, abbinata ad altri accorgimenti come un ottimo back-plate con rinforzi e la funzionalità Screen Cooling che, grazie all’estensione dell’area dissipante, permette di collocare un’ulteriore ventola (inclusa) che però viste le dimensioni del dissipatore non dovrebbe essere necessaria (secondo noi penalizza anche il design).

Rimanendo in tema dissipazione, questa scheda supporta la modalità semi-passiva, inoltre monta tre ventole ad alte prestazioni HAWK con rotazione alternata e il tanto amato RGB HALO, esteticamente sempre d’impatto e regolabile anche attraverso l’utility Gigabyte Control Center. Secondo Gigabyte, le ventole in dotazione riescono a incrementare sostanzialmente la pressione statica a parità di rumorosità, aiutati da alette con un particolare profilo e punta piegata verso l’esterno.

Il dissipatore e più in generale la scheda, non sono solo imponenti (75 mm di spessore) e di qualità, ma anche esteticamente molto curati con il logo aziendale e illuminazione ARGB ben in vista, culminando nell’LCD EDGE VIEW che ci permette di monitorare la temperatura della GPU oppure riprodurre animazioni personalizzate (modificabili sempre via software).

Vista la mole e il peso della AORUS GeForce RTX 5080 Master, Gigabyte fornisce in bundle un braccio di supporto, mentre altre chicche da non sottovalutare sono il doppio BIOS e il POWER INDICATOR che, come suggerisce il nome, segnala eventuali anomalie di alimentazione con un led lampeggiante.

Prima di chiudere con la dotazione di porte, segnaliamo anche che la Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Master è una scheda grafica custom pesantemente overcloccata di fabbrica. Pensate che la GeForce RTX 5080 Founders Edition presenta una frequenza Boost di 2.617 MHz, questa AORUS GeForce RTX 5080 Master arriva a ben 2.805 MHz!

Vedremo a breve come va nei giochi, mentre ricordiamo che la scheda è alimentata da un singolo connettore PCI-E 16pin (c’è l’adattatore) e fornisce una HDMI 2.1b e ben tre Display Port 2.1a (TBP sempre di 360 watt).

Scheda tecnica Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Master GPU GB203-400

Streaming Multiprocessor 84

Cuda Core 10.752

Tensor Core 336

TMU 336

RT Core 84

Frequenza GPU 2.805 MHz (Founders Edition 2.617 MHz)

Memoria 16 GB GDDR7

Velocità memoria 30 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 960 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 360 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

Recensione Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Master: la nostra prova

Visto come è fatta la AORUS GeForce RTX 5080 Master, passiamo ora ai test di rito che per l’occasione vedono la scheda Gigabyte abbinata a un Intel Core i9-14900K; le prestazioni nei benchmark e nei giochi saranno paragonate alla sua diretta antenata, ovvero la GeForce RTX 4080 SUPER (se non altro perché la prima GeForce RTX 4080 è stata pensionata da NVIDIA).

Piattaforma di test

Schede video: Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Master NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER

Processore: Intel Core i7-14900K (Profilo Extreme)

Dissipatore: NZXT KRAKEN ELITE F360 RGB CORE

RAM: 32 GB Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 7.400 MT/s

Scheda madre: Gigabyte Z790 AORUS ELITE X Wi-Fi 7

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Case: NZXT H7 Flow RGB

Sistema Operativo: Windows 11 PRO e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

Viste le doti della scheda, abbiamo deciso di testare i giochi con risoluzione 1440P e 2160P, a seguire la suite software utilizzata che include anche altri applicativi come benchmark sintetici e test relativi alla produttività.

Giochi:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Shadow of The Tomb Rider

Hitman World of Assassination

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

V-Ray

Indigo

Blender Open Data

Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Master: test termici, consumi e overclock

Con un sistema di dissipazione di questa portata, siamo curiosi di vedere come la proposta Gigabyte gestisce le temperature di esercizio nei vari scenari di utilizzo. Abbiamo già anticipato che è prevista una modalità passiva a basso carico, mentre vista la frequenza operativa e le possibili doti di overclock ci interessa capire anche le massime prestazioni di questo dissipatore WINDFORCE. A voi le conclusioni:

I risultati sono facilmente interpretabili, le temperature sono semplicemente ottime e in sostanza non richiedono di impostare le tre ventole HAWK a pieno (figuriamoci la ventola ausiliaria), molto potenti e per questo con un certa rumorosità a fondo scala. Eccovi le misurazioni nel dettaglio:

L’overclock come da previsione non sarà un problema, salvo ovviamente la capacità del singolo chip e la bontà del silicio abbinato alle temperature operative; un buon dissipatore infatti ci permette di tenere bassi tali valori, garantendo di toccare la frequenza BOOST pubblicizzata e soprattutto un clock costante nel tempo. In questo ambito, AORUS GeForce RTX 5080 MASTER è una delle schede più valide che potete trovare sul mercato, in primis per via dell’ampio margine lasciato da Gigabyte nel BIOS, un bel +25% di Power Limit che, inevitabilmente, porta il TBP della scheda a 450 watt teorici (e ci sono tutti).

Detto questo, la nuova AORUS non ha deluso e anche senza toccare i parametri di potenza risulta stabile impostando un +200 MHz sulle GPU e 2.000 MHz sulle GDDR7 che, inevitabilmente toccano i 34 Gbps. Non contenti, portiamo il Power Limit a fondo scala e riusciamo a limare ulteriormente la GPU, garantendo una frequenza di Boost ampiamente oltre i 3.300 MHz con dissipazione ad aria.

Chiudiamo questa parte con i consumi, ambito dove la scheda Gigabyte mostra un comportamento nella norma, sforando ovviamente i valori nominali di TBP solo quando andiamo a sbloccare il Power Limit; in quel caso i 400 watt in gaming sono dietro l’angolo (450 watt sotto FurMark), garantendo al contempo un margine nettamente più ampio rispetto alla sorella maggiore GeForce RTX 5090.

Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Master: tutti i risultati dei benchmark in 4K

Eccoci finalmente ai benchmark sul campo, ambito dove AORUS GeForce RTX 5080 Master mostra tutti i muscoli. Come potete facilmente notare, lo stacco dalla NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER non è abissale, ma piuttosto variabile in base al titolo preso in esame.

Questo ragionamento ovviamente vale per quei titoli dove non è supportato il DLSS 4, la vera marcia in più delle GeForce RTX 50. Aspettando di mettere le mani su un numero maggiori di titoli, anche meglio ottimizzati coi driver, ecco cosa può fare la GeForce RTX 5080 in Cyberpunk 2077 e Alan Wake 2 quando abilitiamo il DLSS 4 con modelli Transformer:

Ultimi, non per importanza, i test relativi alla produttività e alla potenza di calcolo, ambiti dove registriamo valori molto analoghi (per percentuale) rispetto alla sessione di gaming. Anche qui ci riserviamo di tornare sull’argomento in quanto, almeno oggi e con i driver attuali, alcuni benchmark e applicaitivi che solitamente adoperiamo non sembra per niente ben ottimizzati per l’architettura NVIDIA Blackwell.

Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Master: disponibilità e prezzo

Come anticipato in apertura, AORUS GeForce RTX 5080 Master è una delle punte di diamante della gamma Gigabyte GeForce RTX 50; non sorprendiamoci quindi se il prezzo lieviterà rispetto a quello suggerito da NVIDIA per la Founders Edition.

Al momento non abbiamo informazioni ufficiali sui prezzi di listino italiani di Gigabyte; la scheda dovrebbe arrivare presto su Amazon Italia a un prezzo simile della AORUS GeForce RTX 4080 Master, pensiamo quindi tra 1.400 e 1.500 euro.

Considerazioni

La Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Master non ha deluso le aspettative, non solo dal punto di vista qualitativo e del design, ma anche per via delle prestazioni offerte che, con un incremento della frequenza del 7,2% rispetto alla Founders Edition, permette di guadagnare ulteriore margine sulla GeForce RTX 4080 SUPER (in base al titolo ovviamente).

La scheda AORUS è impeccabile sotto il profilo della qualità costruttiva, monta un dissipatore imponente in grado sostanzialmente di gestire qualsiasi GPU con temperature sempre molto contenute anche sotto carico. L’estetica a noi è piaciuta molto, non solo per via dei vari effetti RGB e del display (forse soggettivi), ma anche per le linee che seppur aggressive non sono alla fine così esagerate e comunque gradevoli.

Viste tali caratteristiche è ovvio che il margine di overclock sia altrettanto corposo, anche se i quasi 200 MHz applicati di fabbrica dal produttore vanno a ridurre tale incremento (ricordiamo però che non tutti però sono propensi a overcloccare una scheda del genere).

Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Master garantisce un’ottima esperienza nel gaming 4K maxato e anche con ray-tracing sui giochi più esigenti non avremo problemi, soprattutto dopo che l’adozione del DLSS 4 verrà estesa ai titoli più diffusi.