I mini PC sono diventati incredibilmente interessanti per le loro prestazioni, anche quelli non di ultimissima generazione. Beelink, ad esempio, ha un buon SEi14 con Intel Core Ultra 5 125H, che non sarà l’ultimo Lunar Lake, che non avrà le prestazioni di un Mac Mini M4 ma è assolutamente in grado di essere una macchina affidabile, efficiente e ben costruita.

Design del Beelink SEi14

Il Beelink SEi14 si presenta come un box in metallo con una sezione inferiore con ingresso d’aria fresca (con inedito filtro per la polvere). Questa scelta estetica lo rende piacevole alla vista ed anche al tatto risulta ben costruito ed assemblato. Un peccato nasconderlo dietro un monitor tramite l’attacco VESA insomma. Sul fronte della connettività, non manca nulla: sono presenti 4 porte USB (2x 3.2, 2x 2.0), 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 RJ45, 2 jack audio da 3,5 mm, un microfono ed infine una USB-C Thunderbolt 4 e una USB-C 10 Gbps.

Smontare il SEi14 è piuttosto semplice. All’interno, si trovano due slot per SSD M.2, due moduli SODIMM DDR5 di RAM, quindi tutto aggiornabile con anche un piacevole heatsink per i moduli SSD. Anche il modulo Wi-Fi è sostituibile per future esigenze.

Il sistema di dissipazione del Beelink SEi14 si distingue per efficienza e progettazione. Include una ventola singola, un radiatore e una piacevolissima vapor chamber per gestire il calore del processore Core Ultra 5. Oltre a essere leggero e compatto, questo mini PC Beelink SEi14 offre un buon equilibrio tra estetica e capacità di raffreddamento, con un airflow soddisfacente e numerose opzioni di aggiornamento hardware.

Scheda tecnica del Beelink SEi14 135 × 135 × 44,7 mm

Intel Core Ultra 5 125H, 14 core / 18 thread, frequenza Turbo 4,5 GHz, cache 18 MB

Intel Arc Graphics, 2,2 GHz (7 core)

SSD M.2 2280 PCIe 4.0 ×4 (fino a 4 TB) ×2

Slot SO-DIMM DDR5 5600 MHz ×2

Thunderbolt 4 (40 Gbps/TBT4/PD/DP1.4) ×1

USB-C (10 Gbps) ×1

USB 3.2 (10 Gbps) ×2

USB 2.0 (480 Mbps) ×2

DP1.4a (4K 144 Hz) ×1

LAN (2,5 Gbps) ×1

Jack audio da 3,5 mm ×2

WiFi 6 (Intel AX200), Bluetooth 5.2

Adattatore da 19V / 5,26A, ingresso 100-240V AC

WOL (Wake on LAN), accensione automatica

Cavo HDMI da 100 cm

Prestazioni del Beelink SEi14

L’esperienza di utilizzo su un prodotto come il Beelink SEi14 è estremamente soddisfacente. Grazie alla recente ottimizzazione delle piattaforme Windows su base Intel, i mini PC riescono a sfruttare al massimo le prestazioni offerte dall’hardware come un Core Ultra.

In questo caso, il Beelink SEi14, equipaggiato con un Intel Core Ultra 5 125H da 14 core e una GPU Intel Arc a 7 core, garantisce una fluidità impeccabile anche nelle applicazioni più esigenti. È particolarmente adatto a chi lavora con software di produttività, anche programmazione o editing leggero, beneficiando delle accelerazioni offerte da Intel per una gestione efficiente del carico di lavoro. Insomma, nonostante la piattaforma non recentissima, è in grado di compiere tranquillamente le operazioni casalinghe e non che un Mini pc deve portarsi a casa senza problemi.

Con il supporto per fino a 64 GB di RAM SODIMM DDR5 a 5600 MHz e la possibilità di installare SSD PCIe 4.0 fino a 8 TB complessivi, il Beelink SEi14 si rivela una soluzione compatta ma incredibilmente versatile. Anche la connettività gioca un ruolo chiave: tra Thunderbolt 4, USB-C, porte USB 3.2 e una LAN da 2,5 Gbps, le possibilità di espansione e trasferimento dati sono al vertice della categoria.

Temperature e consumi Beelink SEi14 Dal punto di vista termico, la dissipazione regge benissimo: nei test più intensi, la temperatura massima raggiunta è di 89 gradi, un risultato eccellente per un mini PC che è in grado di arrivare fino a 65W (sbloccabili in BIOS, di default sono 54W). Durante l’uso quotidiano, la ventola è praticamente impercettibile e si mantiene silenziosa anche sotto carichi pesanti. I consumi non sono esagerati, si parla di un 15W o anche meno durante l’utilizzo quotidiano, ovviamente a pieno carico di sale a circa 90W ma solo in scenari come benchmark difficilmente replicabili.

La scheda grafica integrata, Intel ARC, è adatta a software di produttività come Chrome, OBS, Handbrake e la suite Office. Anche Photoshop si comporta in maniera soddisfacente, ma i carichi pesanti che richiedono una GPU dedicata fanno emergere i limiti del SEi14. Per il gaming invece si comporta più che discretamente grazie ai nuovi driver Intel (abbiamo provato a fondo questa piattaforma sulla MSI Claw) è possibile giocare a FHD basso con buoni fps con praticamente tutti i titoli e con quel sistema di dissipazione è possibile spingere questo mini pc anche oltre il suo scenario di utilizzo ipotizzabile.

Software e driver Beelink SEi14 Il Beelink SEi14 arriva pronto per l’uso con Windows 11 preinstallato e attivato tramite licenza digitale. Non sono necessari aggiornamenti iniziali, poiché i driver più recenti sono già configurati (controllate però quelli della GPU integrata ARC, gli ultimi driver danno un boost notevole alle prestazioni). Anche il BIOS non richiede alcuna modifica: l’unica personalizzazione utile riguarda la curva della ventola o la pianificazione di accensioni automatiche, utile per chi desidera utilizzarlo come mini server. Consigliato lo switch alla modalità a 65W solo per utenti esperti e che vogliono tirare fuori il massimo delle prestazioni da questo MiniPC. Ecco la differenza di prestazioni portandolo al massimo.

Conclusioni Beelink SEi14

Il Beelink SEi14 rappresenta un mini PC ben progettato e versatile, capace di soddisfare le esigenze quotidiane e anche quelle di utenti più esperti grazie alle ottime possibilità di aggiornamento e alla solida piattaforma hardware. Il prezzo di 609 dollari rimane altino nonostante i ribassi degli ultimi mesi, questa cifra lo avvicina al Mac Mini M4, che, grazie a un rapporto prezzo/prestazioni eccezionale, ha ridefinito il mercato dei mini PC, lasciando molte alternative Windows in una posizione sfavorevole.

Un aspetto importante da considerare è che l’hardware di ultima generazione non è sempre necessario per un’esperienza soddisfacente. Il SEi14, pur non basandosi sull’ultima piattaforma Lunar Lake, si dimostra un prodotto affidabile ed efficiente. Questo evidenzia come il vero valore aggiunto dei mini PC risieda sempre più nella competitività del prezzo, dato che le prestazioni generali dell’hardware attuale soddisfano già ampiamente le esigenze di molteplici scenari d’uso.