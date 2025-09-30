La comparativa di oggi ci riporta nuovamente in casa NVIDIA per uno scontro diretto tra GeForce RTX 5080 e GeForce RTX 5070, probabilmente i modelli più ricercati della gamma NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell. Dopo i recenti test condotti sulla GeForce RTX 5070 Ti e successivamente sulla Radeon RX 9070 XT, in questa occasione siamo curiosi di verificare e quantificare invece il divario tra quelli che, senza problemi, possiamo definire le due GPU di riferimento di riferimento nel settore delle schede video consumer gaming.

La GeForce RTX 5080 guarda alla fascia alta e più in generale al gaming in 4K maxato, la GeForce RTX 5070 invece punta ai gamer esigenti che però stanno attenti al budget e mirano a giocare su monitor 2K con dettagli ULTRA e ray-tracing abilitato. Detto questo, per l’articolo di oggi manterremo inalterato il nostro classico approccio, proponendovi una comparativa per caratteristiche, prestazioni, consumi e costi, utile (speriamo) quando siete di fronte a un acquisto e vi assalgono i dubbi dell’ultimo momento.

Volendo essere realisti però, il divario di prezzo tra i due prodotti non permette tutti questi “malintesi”; il modello flagship Blackwell per il gaming parte da una base di 999 dollari (non consideriamo RTX 5090), mentre la GeForce RTX 5070 ha un MSRP di 549 dollari, quasi il doppio praticamente, senza contare che in Europa il cambio e l’importazione porta a un’ulteriore lievitazione con un rapporto che nella maggior parte dei casi supera non di poco 2:1.

NVIDIA GeForce RTX 5080 VS NVIDIA GeForce RTX 5070: schede tecniche a confronto

Fatte le nostre immancabili premesse, utili comunque a inquadrare i prodotti nella fascia di mercato più consona, passiamo ai numeri esaminando le specifiche tecniche delle due GPU in prova. Per l’occasione utilizzeremo due schede grafiche già recensite nei mesi scorsi, ovvero la Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER e la Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC.

Siamo di fronte a due schede grafiche custom, una caratteristica che però non fa molta differenza se guardiamo al nostro obiettivo finale. Entrambi i modelli, al netto delle specifiche tecniche che ora vedremo, prevedono un certo overclock di fabbrica e un sistema di dissipazione avanzato ad alte prestazioni. Avendo già provato i due prodotti, al pari delle precedenti comparative non andremo a commentare più di tanto i modelli in oggetto, cercando di sintetizzare il tutto per fornire più che altro dati concreti ai lettori.ù

NVIDIA GeForce RTX 5080 GPU GB203-400

Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)

Transistor 45,6 miliardi

Dimensione die GPU 378 mm²

Streaming Multiprocessor 84

Cuda Core 10.752

Tensor Core 336

TMU 336

RT Core 84

Frequenza GPU 2.805 MHz

AI TOPS 1.801

Memoria 16 GB GDDR7

Velocità memoria 30 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 960 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 360 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Output video 3x Display Port 2.1a, 1x HDMI 2.1b

NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU GB205-300

Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)

Transistor 31,1 miliardi

Dimensioni die GPU 263 mm²

Streaming Multiprocessor 48

Cuda Core 6.144

ROP 80

Tensor Core 192

RT Core 48

TMU 192

Frequenza base GPU 2.325 MHz

Frequenza base GPU 2.325 MHz Frequenza GPU Reference 2.512 MHz

AI TOPS 988

Memoria 12 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 192 bit

Larghezza di banda memoria 672 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 250 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

Al pari delle altre soluzioni della serie GeForce RTX 50, i modelli in oggetto condividono tutte le più recenti tecnologie a marchio NVIDIA, sia per il gaming (vedi DLSS 4 con MFG) che per la produttività, aiutata ormai in modo sempre più determinante dall’Intelligenza Artificiale. La differenza in termini di specifiche tecniche è importante, decisamente più marcata sul versante GPU, ambito dove la GeForce RTX 5080 vanta il 75% di unità di elaborazione in più rispetto alla sorella minore (Cuda Core e Tensor Core).

Questo divario scende sensibilmente se guardiamo agli RT Core (+42,8%), mentre il reparto memoria come saprete vede la GeForce avvantaggiata con 16 GB GDDR7 30 Gbps (256 bit) contro i 12 GB GDDR7 28 Gbps della RTX 5070 (interfaccia a 192 bit però). Anche il Total Board Power lievita sensibilmente: si parte dai 250 watt della GeForce RTX 5070 per arrivare a 360 watt per la RTX 5080 (ovvero +44%).

Configurazione di prova

Richiamate tutte le caratteristiche tecniche delle due schede grafiche in esame, passiamo alla piattaforma di test utilizzata per rilevare le prestazioni in vari scenari di utilizzo, ma anche per misurare i consumi e di conseguenza l’efficienza delle schede. Come di consueto, per avere risultati attendibili andremo a testare le due GPU a parità di configurazione, impostazioni di sistema e software.

Schede video: Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC

Processore: Ryzen 7 9800X3D (PBO Enabled)

Dissipatore: MSI MAG CoreLiquid I360 White

Scheda madre: ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO (BIOS 3205)

RAM: 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB – 6.000 MT/s C28 AMD EXPO

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema operativo: Windows 11 24H2

Driver NVIDIA aggiornati all’ultima versione

Applicati utilizzati nella sessione

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Geekbench 6 Vulkan

Indigo

Blender

NVIDIA GeForce RTX 5080 VS NVIDIA GeForce RTX 5070 – Gaming

Arrivati al capitolo relativo alla prestazioni, ci tocca anche qui ribadire che non andremo a commentare nel dettaglio i due modelli gioco per gioco, per questo vi riandiamo alle recensioni dedicate a fondo pagina; cercheremo invece di riassumere tutto in due grafici ad hoc (raster ray-tracing) con tanto di percentuali, che sicuramente risulteranno più efficaci e semplici da interpretare.

Iniziamo a scaldare i motori con i benchmark grafici, prima i sintetici del 3DMark, mentre a seguire troverete i vari giochi, provati con le tre risoluzioni più diffuse, ovvero 1080P, 1440P e 2160P.

Previous Next Fullscreen

Il divario in termini di FPS tra i due modelli è abbastanza marcato, con percentuali variabili in base al titolo, tuttavia anche l’occhio meno esperto nota subito che il gap prestazionale non sempre si avvicina al rapporto con prezzo tra i due modelli

Giochi con ray-tracing e supporto NVIDIA DLSS

Quando abilitiamo il ray-tracing le cose non cambiano molto, ovviamente a favore della GeForce RTX 5080 che, allo stesso tempo, ci dice chiaramente come alcuni titoli impegnativi anche non recentissimi abbiamo bisogno comunque dell’ingresso in campo delle tecnologie supplementari di NVIDIA.

Previous Next Fullscreen

NVIDIA GeForce RTX 5080 VS NVIDIA GeForce RTX 5070: media prestazioni nei giochi

Che le prestazioni della GeForce RTX 5080 sarebbero state migliori della sorella minore non è certo una sorpresa; i grafici risultano piuttosto inequivocabili, tuttavia, visto soprattutto il numero di test effettuati, abbiamo compilato un ulteriore grafico con il frame-rate medio delle due GPU nelle risoluzioni prese in esame, un metodo sicuramente più diretto e semplice da interpretare.

Mettendo ora tutto nero su bianco, possiamo dirvi che nei nostri test in raster la GeForce RTX 5080 risulta il 33% più veloce a 1080P, il 20% quando passiamo a 1440P e fino al 44% a risoluzione 4K.

Per chi guarda al gaming con ray-tracing abilitato invece, la percentuale scende al 30% a 1080P mentre sale fino a quota 50% con risoluzione 2K, crescendo sensibilmente in 4K, ambito dove la GeForce RTX 5080 garantisce fino a un +67% rispetto alla sorella minore.

NVIDIA GeForce RTX 5080 VS NVIDIA GeForce RTX 5070 – Calcolo e Produttività

Passando alla potenza di calcolo pura e alla resa in ambito produttività e applicativi AI, lo scarto tra i due modelli a prima vista sembra essere meno evidente, ma analizzando bene i risultati notiamo che spesso arriva senza problemi al 50%.

Previous Next Fullscreen

Uno scenario che in realtà noi ci aspettavamo visto che la GeForce RTX 5080 vanta molte più unità di elaborazione e il 50% di VRAM in più.

NVIDIA GeForce RTX 5080 VS NVIDIA GeForce RTX 5070 – Consumi ed efficienza

Giunti ai consumi e all’efficienza energetica in gaming delle GPU in esame, c’è da considerare che siamo di fronte a due schede grafiche custom, quindi il parametro Total Board Power (TBP) potrebbe differire leggermente rispetto alle specifiche ufficiali stabilite da NVIDIA per le Founders Edition (dove disponibili).

Partendo dai consumi di picco, la GeForce RTX 5080 consuma un massimo di 360 watt sotto FurMark, ovvero il 44% in più della GeForce RTX 5070, modello che nei nostri test si è fermata invece a 252 watt.

Ribadendo che le misurazioni potrebbero essere estese a tutti i giochi, ma il tempo come sapete è tiranno, ecco come si comportano in tema di efficienza le due sfidanti su Cyberpunk 2077 e Assassin’s Creed Mirage nelle tre risoluzioni 1080P/1440P/2160P.

Qui assistiamo quasi a un livellamento nelle rilevazioni tra RTX 5080 ed RTX 5070, frutto del TBP molto contenuto della GeForce RTX 5070, scheda comunque molto efficiente per il costo richiesto.

NVIDIA GeForce RTX 5080 VS NVIDIA GeForce RTX 5070 – Prezzi e considerazioni

Giunti al termine di questo nuovo e utile confronto, speriamo di aver fornito al lettore qualche dato concreto in più e, cosa altrettanto importante, con un approccio semplificato che permetta di estrapolare in modo diretto i risultati. Come anticipato sopra, nonché al pari delle comparative passate, non ci siamo soffermati sui dettagli delle due schede video in esame, reperibili invece nelle recensioni dedicate.

Tornando invece a questo testa a testa tra NVIDIA GeForce RTX 5080 e GeForce RTX 5070, la top di gamma vince ovviamente a mani basse; le percentuali sono variabili ma in sostanza si può dire che in diversi scenari la GeForce RTX 5080 riesce a essere il 50% più veloce ed efficace della sorella minore.

Parlando infine di prezzi, solitamente l’argomento più delicato quando trattiamo schede grafiche di ultima generazione, abbiamo già detto che sulla carta l’MSRP di RTX 5080 è decisamente fuori portata per gli utenti di fascia media, per essere precisi quasi l’82% se consideriamo i prezzi ufficiali di 549 dollari e 999 dollari.

In Italia invece, i prezzi migliori che troviamo per questi prodotti sono rispettivamente di 530 euro e 1.050 euro circa, ovvero quasi il 100% (non quelli prova specifichiamo). Lasciamo decidere voi se il gioco vale la candela, ma in questi casi quello che ci guida è il budget e ancora prima le nostre reali esigenze.

Link all’acquisto

NVIDIA GeForce RTX 5080