Il See-Through Design è tornato di moda, lo abbiamo visto con il Nothing Phone 2, lo vediamo tutti i giorni con le build di PC fatti solo per il fine estetico ed ora lo vediamo anche per gli hub USB-C. Dockcase Smart USB-C Hub 10-in-1 Explorer Edition non è solo un semplice quanto utilissimo hub di design ma ha anche un bel display integrato per non farsi mancare niente.

Dockcase Smart USB-C Hub 10-in-1 Explorer Edition design

Parliamoci chiaro, spendiamo parecchi soldi per i notebook più sottili e leggeri, sempre più belli e comodi da portare in giro ma l’assenza delle porte sul proprio laptop è pesante da digerire. Chi scrive utilizza un MacBook Pro 14 con M2 Pro, non proprio un ultrabook e nonostante Apple abbia reintrodotto parecchie porte manca una Gigabit Ethernet.

Da quando ho la fibra in casa, la Gigabit su notebook in più di una occasione mi torna parecchio utile ma affiancare ad un notebook da oltre 2000 euro, un hub randomico preso su Amazon, non mi pare il caso. Ho già provato in passato alcuni case ed hub di Dockcase e non mi son trovato male ma ciò che hanno tirato fuori con il Dockcase Smart USB-C Hub 10-in-1 Explorer Edition supera di gran lunga quanto fatto in passato.

In termini puramente estetici è fatto benissimo, il See-Through Design in combinazione con il piccolo display lo rende unico nel suo genere e dona quel look cyberpunk per cui ultimamente impazzisco. Dockcase da questo punto di vista ha fatto enormi passi in avanti, sono migliorati i materiali, le finitura, la trasparenza e tutti i dettagli puramente estetici. Dal punto di vista estetico è un prodotto che funziona.

Dockcase Smart USB-C Hub 10-in-1 Explorer Edition funzionalità

Perdonate il gioco di parole ma funziona anche sotto il profilo, funzionale. Facile immaginare che un hub 10 in 1 possa essere utile, ti espande le connessioni in maniera importante ma la scelta delle porte a disposizione lo rende un filo più completo rispetto ad altre soluzioni, display a parte ovviamente.

Il display non mostra solo informazioni basiche ma tramite il singolo tasto funzione, mostra anche le informazioni profonde come le connessioni video con risoluzione ed Hz, velocità di trasferimento di tutte le porte, velocità della Ethernet ed anche il power delivery (95W per i notebook e 5 per l’hub). Ecco la lista delle connessioni (senza dimenticare il display da 1,54″ 240×240 16-bit LCD):

HDMI 2.1

DisplayPort 1.4a

UHS-II SD Reader

Micro SD Reader

Gigabit Ethernet

USB-C 10 Gbps

USB-A 10 Gbps

100 W Power Delivery

2 USB-A 48 Mbps

Dockcase Smart USB-C Hub 10-in-1 Explorer Edition prezzo

Dockcase Smart USB-C Hub 10-in-1 Explorer Edition è su Kickstarter ma hanno già uno storico affidabile, noi ne abbiamo provati un bel po’ dal brand, così come altre testate. Il costo è elevato se lo si osserva come semplice hub, basta fiondarsi su Amazon per trovarne di generici alla metà del prezzo.

Però per 109 dollari questo Dockcase Smart USB-C Hub 10-in-1 Explorer Edition offre un design nettamente superiore alla media, un design quasi in grado di farvi accettare di buon grado la presenza di un noioso dongle nello zaino. Il display è una funzione in più, sicuramente scenica ma solo a poche persone servirà realmente sapere tutte le informazioni in tempo reale.

Le quantità come al solito sono limitate, quindi se vi interessa è il caso di dare uno sguardo e vedere a che punto è la campagna Kickstarter perché si, è un semplice hub usb ci ma questo Dockcase Smart USB-C Hub 10-in-1 Explorer Edition è il più figo di tutti.