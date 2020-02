A pochi giorni dalla presentazione in Italia di Huawei MateBook D14 e D15, il colosso cinese lancia due nuovi modelli in Cina, mentre MateBook X 2019 arriva sul mercato europeo a partire dalla Germania.

Huawei MateBook 13 e MateBook 14

I modelli 2020 di MateBook 13 e 14 sono stati lanciati oggi in Cina e sono già in preordine, con le spedizioni che partiranno dal prossimo 7 febbraio. Molto simili le specifiche tecniche dei due, con la principale differenza rappresentata in primis dalla differente diagonale dello schermo e successivamente dalla diversa dotazione di RAM.

Per entrambi dunque abbiamo uno schermo 2K (2160 x 1440 pixel) con fattore di forma 3:2 e diagonale di 13 e 14 pollici. Non manca per entrambi un lettore di impronte digitali e una porta d 3.5 mm così come una CPU Intel di decimane generazione.





Diversa invece la connettività, con Huawei MateBook 13 che dispone di due porte USB Type-C, oltre a una ricarica rapida a 65 watt, sistema di raffreddamento a due ventole e una batteria da 41,7 Wh. Il preso è contenuto in appena 1,32 Kg con uno spessore massimo di 14,9 mm.

Huawei MateBook 14 invece può contare su una porta USB Type-C, una USB 2.0 e una USB 3.0, batteria da 56 Wh (sempre con ricarica a 65 watt), pesa 1.53 Kg ed è spesso 15.9 mm.

I prezzi in Cina partono, per MateBook 13, da 5.999 yuan (763 euro) per la versione i5 16+512 GB e arrivano a 6.999 yuan (circa 890 euro) per la versione i7 con 16-512 GB di memoria.

Huawei MateBook 14 parte invece da 5.899 yuan (circa 750 euro) per la versione i5 con 8-256 GB, sale a 6.399 yuan (circa 814 euro) per la versione i5 16-512 GB per arrivare a 7.399 yuan (circa 940 euro) per la versione i7 16+256 GB.

Huawei MateBook X 2019

In Italia arriverà nel corso delle prossime settimane, come vi abbiamo segnalato qualche giorno fa, ma in Germania ha fatto capolino in queste ore insieme a Huawei MateBook 13 2019. Parliamo di Huawei MateBook X Pro, in commercio nella versione i5 8+512 GB a 1.499 euro e nella versione i7 8-512 GB a 1.699 euro. Lo stesso prezzo della versione italiana dunque, già ordinabile con vendita e spedizione da parte di Amazon a questo indirizzo.

Per Huawei MateBook 13 2019 “basteranno” invece 999,00 euro, per la versione i7 8+512 GB, mentre in Italia il prezzo attualmente è fissato a 1.390 euro, sempre su Amazon. Sottolineiamo ancora una volta che tutti i nuovi notebook Huawei montano nativamente Windows 10 Home Edition.

Vista la vicinanza con MWC 2020, è possibile che Huawei annuncia in quella data la disponibilità europea dei nuovi modello da 13 e 14 pollici, che hanno dei prezzi davvero allettanti.