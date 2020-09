Durante il periodo di enorme difficoltà degli ultimi tempi che ha tenuto per forza di cose il mondo stretto nelle mura di casa, HP ha notato che gli amanti del gaming si sono dedicati ancora di più a questa passione non solo spendendo più ore in gioco ma anche aggiornando le loro postazioni.

Per questo motivo HP rilascia la nuova linea di periferiche OMEN che possono vantare della Warp Wireless Technology in grado di enfatizzare l’esperienza gaming wireless anche grazie al nuovo OMEN Command Center.

OMEN Frequency Wireless Headset

Le OMEN Frequency Wireless Headset sono nuove le nuove cuffie on ear wireless di HP in grado di essere uno strumento lag free durante le sessioni di gioco. Sono enfatizzate dal surround 7.1, C-Media Xear e da tante funzioni personalizzabili nel Command Center. L’autonomia è di circa 30 ore, si ricaricano via USB-C e supportano il microfono a cancellazione del rumore. Arriveranno sul mercato a dicembre al prezzo di 169 Euro.

OMEN Vector Wireless Mouse

Il Vector Wireless Mouse supporta la ricarica rapida via USB-C in grado di donare 10 ore di gioco in soli 5 minuti di ricarica, l’autonomia complessiva è di circa 180 ore. Ovviamente via Command Center si può personalizzare il mouse attraverso la riprogrammazione dei tasti, la taratura della sensibilità e i vari livelli DPI. Nota di merito per gli switch Omron. Il mouse sarà disponibile da oggi al prezzo di 99 Euro.

OMEN Spacer Wireless KTL Keyboard

La tastiera meccanica gaming OMEN Spacer ha gli switch Cherry Brown per avere la massima precisione durante le sessioni di gioco, presente anche il 100% anti-ghost e N Key roll-over. Si tratta di una meccanica wireless ottimizzata per la miglior ergonomia con anche il palm rest magnetico. La durata della batteria è di 75 ore e si ricarica velocemente via USB-C. La OMEN Spacer Wireless KTL Keyboard è disponibile al preordine al prezzo di 159 Euro.

OMEN Desktop RTX 30 Series e monitor PC

HP non poteva farsi sfuggire l’occasione di aggiornare il suo 30L Desktop con le nuove GPU NVIDIA RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090. Come già approfondito nel pezzo dedicato al lancio di NVIDIA, le nuove GPU offriranno prestazioni decisamente superiori alla precedente generazione tanto da essere definite il più grande salto generazione di NVIDIA. HP non ha rilasciato informazioni in merito alle configurazione del 30L Desktop ma verranno condivise tra qualche mese. Le nuove configurazioni RTX 30 series su 39L Desktop dovrebbero arrivare a Dicembre ad un prezzo non ancora annunciato.

Per completare l’ecosistema HP ha annunciato anche due monitor gaming HP X24i (e HP X24iH) che saranno disponibili da ottobre a partire da 249 Euro con refresh rate di 144 Hz e tempo di risposta di 1 ms. Per non farsi mancare nulla sono già disponibili all’acquisto anche le nuove cuffie gaming OMEN Blast entry level da 79 Euro.

