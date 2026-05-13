Soltanto una decina di giorni fa parlavamo delle prime indiscrezioni su Xiaomi Smart Band 10 Pro, che anticipavano il lancio imminente del dispositivo e la presenza di una versione speciale Ceramic White edition. Ora Xiaomi ha deciso di uscire allo scoperto ufficialmente, avviando una campagna di comunicazione che conferma, tramite un teaser, l’arrivo entro la fine di maggio della nuova smartband.

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Tra novità e conferme

Il teaser pubblicato da Xiaomi non porta novità sostanziali rispetto a quanto già emerso dalle indiscrezioni precedenti, ma è la prima volta che il colosso cinese comunica ufficialmente l’esistenza del dispositivo. Il debutto è atteso in occasione della presentazione di Xiaomi 17 Max.

Sul fronte del design, il teaser mette in evidenza la scelta di una scocca in lega di alluminio particolarmente sottile e leggera, in linea con la tradizione della linea Smart Band. A colpire, nell’immagine promozionale, è il cinturino in stile milanese che Xiaomi ha scelto di abbinare al dispositivo. Un dettaglio che sottolinea l’intenzione di posizionare il prodotto su un piano più vicino a quello degli smartwatch entry-level che non a quello dei classici fitness tracker economici.

Dal punto di vista dell’autonomia, Xiaomi conferma nel teaser una durata fino a 21 giorni, cifra che coincide con quanto anticipato in precedenza. È la stessa autonomia dichiarata per l’attuale Smart Band 10. Le cornici del display appaiono decisamente ridotte, anche se l’azienda non ha ancora comunicato le dimensioni né i valori di luminosità del display che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe montare un pannello AMOLED da 1,74”.

L’aggiornamento hardware più atteso resta però quello relativo al GPS. Le informazioni trapelate in precedenza indicano che Smart Band 10 Pro potrebbe introdurre il supporto al GNSS dual-band, una caratteristica capace di migliorare sensibilmente la precisione del tracciamento satellitare in ambienti urbani o in presenza di ostacoli naturali come alberi e palazzi. Per chi usa la smartband per correre o andare in bici all’aperto, si tratterebbe di un miglioramento rilevante, ben più significativo di qualsiasi intervento estetico.

Per tutti gli altri dettagli tecnici bisognerà, salvo sorprese, attendere l’evento di lancio ufficiale che dovrebbe svolgersi entro fine maggio.

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