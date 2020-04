Firefox Send è uno dei servizi di condivisione file più utilizzati al mondo per la sua semplicità e trasparenza. Con i provider di servizi email e chat che limitano l’invio di allegati e file di grandi dimensioni, un servizio come quello offerto da Mozilla risulta più che utile, specialmente se adottiamo il telelavoro.

Nelle prossime righe cercheremo di spiegarvi esattamente cos’è e come funziona Firefox Send, quali sono i vantaggi che offre, se sia sicuro utilizzarlo e le alternative migliori disponibili sul mercato.

Firefox Send, cos’è e come funziona

Firefox Send è un servizio di file sharing che permette di condividere file e documenti caricando i suddetti in uno storage cloud: questi saranno poi scaricabili tramite un link generato dal sistema, che possiede una scadenza temporale precisa. Si tratta di una soluzione veloce ed immediata per condividere file di grandi dimensioni, a patto di rientrare nei limiti previsti dal servizio.

Il servizio è disponibile esclusivamente online, accessibile da qualunque browser: coloro che preferiscono utilizzare un’app per dispositivi mobili, oppure un client desktop, rimarranno delusi. Esiste un’app per Android in fase di sviluppo beta: questo vuol dire che non è ancora matura per essere riconosciuta come una release stabile.

Come funziona Firefox Send

Di base, Firefox Send consente di condividere file fino a 1GB: questo limite può essere aumentato fino a 2.5GB creando un account Mozilla. È possibile impostare una serie di parametri avanzati, che spesso sono disponibili nei servizi concorrenti solo attraverso piani in abbonamento, mentre qui il servizio è completamente gratuito. Possiamo ad esempio:

Proteggere i nostri documenti con una password

Impostare la scadenza per numero di download, fino a 100

Impostare la scadenza temporale, fino ad una settimana

A differenza di altri servizi, non è possibile inviare direttamente una mail con gli allegati: una volta caricati i file otterremo soltanto il link al download.

Come usare Firefox Send

Tutta l’interfaccia del servizio è accessibile tramite web e nonostante sia un prodotto Mozilla, azienda famosa per il suo browser Firefox, possiamo accedere utilizzando Google Chrome, Safari di Apple o qualsiasi altro browser.

Una volta raggiunto l’indirizzo send.firefox.com ci ritroviamo davanti una UI (User Interface) estremamente semplice ed intuitiva, che consente di caricare file di grandi dimensioni in pochi secondi. Ad esempio, gli utenti potrebbero incappare in bug e perdita di funzionalità.

Spesso gli utenti hanno la necessità di inviare allegati di dimensioni considerevoli, pensiamo ad esempio foto, video o progetti complessi; allo stesso modo, molti servizi utilizzati ogni giorno da centinaia di milioni di persone limitano le capacità di inviare file. Ad esempio, Gmail ha un limite per gli allegati di 25 megabytes. Con Firefox Send possiamo aggirare questo limite, includendo nel corpo dell’email il link ai file caricati.

Firefox Send, ecco come usarlo | Video

Firefox Send è sicuro?

La prima arma che Firefox Send utilizza per assicurare la privacy dei dati degli utenti che decidono di utilizzare il suo servizio è la crittografia end-to-end. Anche durante l’invio, i nostri file sono codificati in modo tale da non poter essere intercettati, neanche l’azienda può vedere il contenuto dei file che avete deciso di condividere. Firefox Send utilizza le API Web Crypto, le quali generano una chiave cifrando i file e incollando la chiave nell’URL (indirizzo web) che condividete con amici e colleghi.

Come ulteriore livello di protezione, con Firefox Send potete aggiungere una password a protezione dei dati, così che chiunque entri in possesso del link per il download dei file non potrà comunque guardarne il contenuto: soltanto le persone che conoscono la password potranno accedervi.

Per praticità e funzionamento, Firefox Send si pone a metà tra una soluzione di cloud storage e AirDrop, il servizio di Apple che consente il trasferimento di file senza fili. È un servizio semplice, strutturalmente elegante e che cerca di proteggere la privacy degli utenti che lo utilizzano.

Firefox Send: vantaggi nel creare un account Firefox

Gli utenti che decidono di creare un account Mozilla Firefox per accedere al servizio potranno usufruire di un ulteriore vantaggio: per la creazione di un link la dimensione massima dei file da caricare aumenterà da 1GB a 2.5GB.

Pochi secondi persi per la creazione di un account vi renderanno capaci di caricare il 150% in più di dati: un vantaggio da non sottovalutare. Per creare un account Mozilla Firefox andiamo nella pagina send.firefox.com e clicchiamo il pulsante Accedi in alto a destra, inseriamo il nostro indirizzo email, creiamo una password e poi verifichiamo il possesso dell’indirizzo di posta elettronica cliccando sul link che ci verrà inviato.

Quali sono i metodi per inviare un documento con Firefox Send

Se vi state chiedendo come inviare un file con Firefox Send o come caricare un file su Firefox Send, sappiate che è una operazione davvero semplice ed immediata. Oltre alla protezione dei dati fin dal loro trasferimento, Mozilla ha pensato bene di rendere Firefox Send un servizio da utilizzare esclusivamente su web, dalla grafica minimale e senza possibilità di sbagliare o con troppe opzioni da spuntare.

Non esistono piani premium, ma solo la possibilità di creare un account per aumentare il limite di dati che è possibile trasferire con il servizio, passando da 1GB a 2.5GB. Per inviare un documento o caricare un file su Firefox Send seguite questi passaggi:

Aprite la pagina send.firefox.com

Selezionate i file da caricare premendo sul pulsante +

(Opzionale) In alternativa, potete sempre effettuare un drag&drop (trascinamento) dei file da caricare, se utilizzate il servizio da PC Desktop

(trascinamento) dei file da caricare, se utilizzate il servizio da PC Desktop Una volta selezionati i file da caricare scegliamo il tipo di scadenza per numero di download e la scadenza temporale

(Opzionale) Impostate una password cliccando su Proteggi con una password

Premete il pulsante Carica

Alla fine del caricamento dei file otterrete il link di download da poter condividere con amici e colleghi

Migliori alternative a Firefox Send

Ci sono molte alternative sul mercato, anche considerando servizi di storage su cloud che non sono però così immediati e semplici come Firefox Send. Di seguito vi proponiamo una lista delle migliori alternative a Firefox Send: