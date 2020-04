Filemail è un servizio di files share che permette di inviare file a chiunque, via email, in modo rapido e semplice. Ci sono tanti servizi alternativi a Filemail, ma pochi che possono vantare la sua semplicità d’uso: per utilizzarlo non abbiamo neanche bisogno di registrare un account, e possiamo comunque avvalerci di funzioni avanzate anche usufruendo del piano gratuito.

Il servizio nasce nel 2008 a Oslo, in Norvegia, con una mission ben precisa: quella di rendere l’invio di file di grandi dimensioni semplice e veloce, senza limiti di dimensioni, anche se questo è appannaggio dei piani in abbonamento, che sono spiegati in dettaglio nei paragrafi successivi.

Spesso questo servizio viene paragonato a WeTransfer, di cui abbiamo già parlato approfonditamente: entrambi i servizi offrono un metodo facile e dal design accattivante per inviare file di grandi dimensioni, ma ci sono delle differenze sostanziali tra i due servizi. Di seguito, ecco quali sono le caratteristiche peculiari di Filemail rispetto a WeTransfer:

Se non sapete come usare Filemail, è molto semplice: basta selezionare i file che vogliamo condividere e fare clic sul pulsante Invia, nell’interfaccia. I file caricati saranno inviati ai server del servizio, mentre il destinatario riceverà una copia del link per il download via e-mail all’indirizzo specificato.

Quando decidiamo di inviare file tramite Filemail possiamo utilizzare la comoda interfaccia web o le app disponibili per desktop e dispositivi mobili Android iOS . In tutti i casi possiamo scegliere di inviare il link per il download a mezzo email, oppure ricevere il link direttamente da poter condividere tramite mezzi diversi dalla posta elettronica.

Il tutto è estremamente semplice, con un’interfaccia pulita ma soprattutto pratica: basta aggiungere file, anche tramite metodo drag & drop (ovvero trascinando i file su desktop, NdR), o intere cartelle e il processo di caricamento verso i server di Filemail inizierà. Quando avremo finito, potremo condividere il link generato oppure inviarlo tramite email ai destinatari selezionati.

I file caricati hanno una durata temporale, dipendente dal tipo di piano che si utilizza: per il piano gratuito la scadenza è fissata a una settimana, per il piano Pro ad un mese, mentre gli account Business e Enterprise possono decidere di utilizzare lo storage permanente, oppure fino ad un anno.

Molti si domandano se Filemail è un servizio sicuro, ed è l’azienda stessa a rispondere in un post dedicato sul proprio sito web. Tutte le informazioni inviate con Filemail sono protette utilizzando il protocollo HTTPS con cifratura AES-256. I server che ospitano i dati degli utenti sono protetti da due firewall, mentre i file contenuti nei server sono mascherati da cifratura hardware, il che rende quasi impossibile recuperare e decifrare informazioni accedendo ai loro server.

In teoria, è possibile accedere ai download non protetti da password immettendo l’ID dell’upload: questo ID è generato in modo random con 26^15 possibilità ( 1677259342285725925376 combinazioni differenti). Questo significa che, anche per gli upload di contenuti non protetti da password, le probabilità che un malintenzionato possa indovinare uno degli upload ID utilizzati in quel momento, dato che sono dinamici e cambiano continuamente, è statisticamente improbabile.

A differenza di servizi concorrenti, Filemail effettua una scansione antivirus contro virus e malware, ed i file infetti vengono rimossi, così da non essere veicolo di contagio per gli utenti. Per i suoi servizi, l’azienda si avvale di server proprietari, sparsi in tutto il mondo, e non si affida pertanto a soluzioni terze, seppur popolari, come Microsoft Azure o Amazon S3.

In conclusione, il servizio è uno dei più sicuri nel campo del file sharing, con le policy ben esplicitate sul loro stesso sito ed un occhio di riguardo alla sicurezza degli utenti.