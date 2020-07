Ha superato ampiamente il proprio obiettivo, fissato a poco meno di 23.000 euro, la campagna Indiegogo di CHUWI LarkBox, il microcomputer che permette di portare sempre con sé un ufficio. Misura infatti 61 x 61 x 43 mm e pesa appena 127 grammi, meno di qualsiasi smartphone moderno.

La somma raccolta sfiora i 550.000 dollari, poco meno di 485.000 euro e ci sono ancora 15 giorni per raggiungere l’importante obiettivo di 800.000 dollari. Raggiunta questa somma infatti scatterà una speciale ricompensa per tutti gli utenti che hanno ordinato CHUWI LarkBox: nella confezione di vendita sarà infatti inclusa una comoda tastiera/mouse Bluetooth 2in1, perfetta per interagire con il computer, soprattutto per gli utilizzi come media center.

CHUWI LarkBox fa della versatilità il proprio punto forza visto che può essere utilizzato in ufficio, per la gestione di documenti e la navigazione web. Grazie al supporto allo standard VESA può essere fissato sul retro del vostro monitor, lasciando la scrivania particolarmente ordinata a sgombra da cavi e accessori.

E che dire della possibilità di collegarlo, grazie all’uscita HDMI, alla vostra TV? Potrete installare un software per la creazione di un media center, come Plex o Kodi, e godervi contenuti in locale o in streaming in 4K, il tutto nel massimo silenzio.

Uno dei punti di forza di CHUWI LarkBox è infatti l’estrema silenziosità, grazie a una soluzione di raffreddamento ah-hoc che genera un rumore massimo di 19 decibel. Decisamente ridotti anche i consumi, 5 watt in stand-by e 12 watt sotto carico, quindi non troverete sorprese in bolletta.

Buona anche la dotazione di connettori con due porte USB, porta USB Type-C per l’alimentazione, connettore HDMI, lettore microSD e porta da 3,5 mm per le cuffie. Ricordiamo che all’interno di CHUWI LarkBox trova posto una CPU Intel Celeron J4115, con frequenza massima di 2,5 GHz, affiancata da 6 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di memoria eMMC 5.1, con la possibilità di montare dischi SSD di tipo M2.

Potete utilizzare questo link per acquistare CHUWI LarkBox a circa 137 euro su Indiegogo, con le spedizioni che inizieranno dal mese prossimo.